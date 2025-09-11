Apetece ver toda la grabación del Cecopi

Lo siento por los que habían encabezado una carrera a ninguna parte. Por muy bien que se hubieran preparado la vuelta al cole, aunque de forma un poco desordenada, existen demasiadas claves sueltas fuera del alcance del mejor consultor de crisis políticas. El esperado contraataque contra el prestigio de la jueza de la dana y los informes técnicos de las agencias estatales (CHJ y Aemet) estaba en el primer capítulo hasta que Maribel Vilaplana publicó su carta-excusa y con la grabación de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas en el Cecopi en el momento más crítico del 29 de octubre ha ido a negro.

Siendo relevante la desafortunada frase de quién presidía el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que tiene visos de pasar a la galería de los horrores de la tragedia –“Llamar a Polo, que a mí no me apetece"-, el corte desvelado por RTVE evidencia que Pradas da indicaciones sobre la redacción del mensaje de alerta a los móviles (Es-Alert) que luego aparecieron en nuestras pantallas. Todo lo contrario que declaró a la jueza. La exconsellera de Justicia e Interior alegó en sede judicial no tener experiencia ni conocimiento en emergencias, afirmando que “no dirigía nada” y apuntando a los técnicos como responsables de una alerta que la jueza de la dana considera "errónea y tardía". Declaró como investigada por supuesta imprudencia con resultado de homicidio y, por tanto, no estaba obligada a decir la verdad en aras a preservar su defensa, pero vuelve a quedar en evidencia.

Si alguien dudaba de la destitución de Salomé Pradas ahí queda una prueba bastante concluyente. Está bien que la exconselleria reclame ahora, tras conocerse las imágenes que la dejan en evidencia, que se haga pública todas las horas de la grabación del Cecopi del día de autos, sería conveniente para la rendición de cuentas, porque parece que hay más expresiones que dejan a la intemperie a unos responsables que ignoraron que en situaciones de emergencias la cadena de mando y la comunicación son cruciales.

Pese al esfuerzo de algunos, Miguel Polo vuelve a tener la manilla, gracias a los que aquella tarde-noche no estuvieron a la altura de las circunstancias, quién se lo iba a decir al presidente de la CHJ, que lleva imperturbable más de diez meses.