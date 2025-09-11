A ver cuándo nos entra en el caletre que debemos planificar la compra de alimentos para evitar que acaben irremediablemente en la basura. Llenar la nevera a tope no es siempre una decisión inteligente en contra de lo que pudiera parecer. Son muchos los alimentos que se echan a perder sin que ni quiera hayamos tenido la oportunidad de consumirlos. El cubo de la basura es testigo del derroche alimentario común a todos los países donde el hambre no es el mayor de los problemas.

Hay cifras que duelen, hay cifras que molestan, las que atañen al desperdicio alimentario deben hacernos reflexionar. El pasado año cada persona tiró del orden de 24,38 kilos de alimentos a la basura. Y eso a pesar de haber reducido un 4,4 % el desperdicio alimentario, hasta los 1.125 millones de kilos, 51,54 millones menos con respecto al ejercicio anterior. En algo vamos mejorando. No sé si será producto de la casualidad o de la concienciación individual.

Siempre hemos señalado a restaurantes y supermercados como los principales autores del desperdicio que acaba en los contenedores. Pues no. Los hogares españoles continúan siendo los protagonistas del desperdicio, con el 97,5 % del volumen total. Pensar en la hambruna que atraviesa el corazón de Gaza, ver de nuevo, como ocurriera durante la cruenta guerra de Biafra, que viví en primera persona siendo una niña, a niños desnutridos, literalmente famélicos, cincuenta y cinco años después obliga a la reflexión.

Ni un trozo de pan a la basura por pequeño que nos parezca, aunque son otros los alimentos que se llevan la palma del desperdicio. Frutas, verduras y hortalizas lideran tan desalentador ranking. Tanto dinero como se gasta el Gobierno en costosas campañas de publicidad de los distintos ministerios y cuan poco se ven anuncios, con un mensaje demoledor, tendentes a la concienciación ciudadana en este sentido. Tampoco digo, como sostienen algunos, que se limite la compra de ciertos alimentos, eso sería un ataque directo a nuestra libertad, bastante controlados estamos ya los españoles, vía tarjeta de crédito, de ahí la necesidad urgente de utilizar dinero en metálico, pero sí podemos ser más conscientes y consecuentes con la estadística y reducir a toda pastilla el enorme desperdicio alimentario de los españoles. Para eso hay que emplear la cabeza.