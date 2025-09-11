Dos facultades universitarias: hito singular y flagrante agravio comparativo.

Más que vencida la primera mitad de la centuria precedente, el sistema universitario español continuaba articulado sobre la docena de universidades históricas, creadas durante los ocho siglos anteriores, desde la más antigua (Salamanca, 1218) a La Laguna (1927), última de ellas. Entre ambas las diez restantes, por orden cronológico: Valladolid (1346), Barcelona (1377), Complutense (1498; Madrid, 1836), Valencia (1498), Santiago (1501), Sevilla (1502), Granada (1533), Zaragoza (1543), Oviedo (1574) y Murcia (1915). A esta docena de universidades se sumaban cuatro privadas de titularidad religiosa (Deusto, Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra). Es de resaltar que, hasta 1971, las enseñanzas técnicas no revistieron carácter universitario.

En el ámbito valenciano, suprimidas, entre otras, las universidades de Gandía y Orihuela por el real decreto de 5 de julio de 1807 que refrendara el Secretario de Gracia y Justicia José Antonio Caballero, perduraba tan solo la Universidad Literaria de Valencia (Universidad de Valencia, 1976). En 1498, el Consell de Valencia decidió iniciar los trámites para la fundación de un Estudio General, con el compromiso de financiarlo y la pretensión de gobernarlo. Dos años más tarde, por bula de 23 de enero de 1501, el setabense Alejandro VI aprobaba la iniciativa municipal y al año siguiente Fernando II el Católico otorgaba la autorización pertinente y concedía los privilegios de que gozaban Salamanca y otros estudios generales. A los efectos que ahora interesan, cabe destacar que durante casi siglo y medio (1833-1968) la provincia de Alicante careció de estudios superiores. La superación del despropósito, iniciada a finales de 1968, fue difícil y costosa: el largo y arduo camino a la Universidad no concluyó sino el 30 de octubre de 1979, con la aprobación por las Cortes de la Ley 29/1979, que creaba, junto a las universidades de Cádiz, León y Politécnica de Las Palmas, la de Alicante.

Sin el menor asomo de duda, la implantación de enseñanza superior en Alicante es inseparable del nombramiento del catedrático José Luis Villar Palasí, el 11 de octubre de 1968, como ministro de Educación y Ciencia. Consideraba Villar Palasí que “el marco legal que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se concebían de manera muy distinta en aquella época y reflejaban un estilo clasista opuesto a la aspiración, hoy generalizada, de democratizar la enseñanza… Era un sistema educativo para una sociedad estática, con una Universidad cuya estructura y organización respondía a modelos de allende las fronteras”. Así pues, estas líneas hacían referencia a la Ley de Instrucción Pública (1857) de Claudio Moyano, que de posición inicial equidistante entre progresistas y moderados acabó por evolucionar hacia esta última, formando parte de gobiernos presididos por Narváez. La Ley Moyano vino a recapitular los empeños moderados de centralizar y uniformar la enseñanza. Mientras en el plano universitario se hacía eco del Plan de Estudios (1845) de Gil y Zárate, que, acorde con el modelo francés, intentaba centralizar al máximo la universidad española. Pretendía también Villar Palasí posiciones notoriamente más dialogantes y abiertas a los estamentos universitarios que las contenidas, durante el Directorio Civil, en la Ley Callejo (1928) y la rígida y autoritaria Ley de ordenación universitaria de 1943. La Ley Villar, es decir, la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, tuvo, sin duda, luces y sombras, aunque nadie niegue seriamente su enorme repercusión y trascendencia. Un balance en estas apretadas líneas, por escueto que fuera, carece de sentido y no tiene lugar; afirmemos, en cambio, que los planteamientos de Villar sobre la difusión de la enseñanza superior a través de colegios universitarios cuajaron plenamente en Alicante con la fundación del CEU; que contó, en 1968, con el pleno apoyo y la implicación personal del ministro. Baste recordar que el propio Mariano Aguilar, director del CEU, encareció y enalteció, con gratitud, “el nombre de José Luis Villar Palasí y su equipo ministerial, sin cuya descarada ayuda, a pesar del Fuenteovejuna alicantino, no se hubiera podido alcanzar esta magnífica realidad”.

La frase anterior contiene dos referencias de capital importancia (“descarada ayuda” y “Fuenteovejuna alicantino”), claves explicativas esenciales de la apertura y funcionamiento del Colegio Universitario (CEU) de Alicante en 1968. Atañe la primera a la voluntad y decisión unánime imprescindibles de autoridades ministeriales y provinciales (PAES, Patronato Alicantino de Estudios Superiores) para que el referido centro, aplazadas exigencias y formalidades administrativas, avanzado el primer trimestre del año académico 1968-1969, pudiera iniciar sus actividades, con las Secciones de Filosofía y Letras y Ciencias, en noviembre; luego de un mes de frenética actividad para transformar las antiguas dependencias militares (pabellón de mando, edificios de compañías, residencia de suboficiales, polvorín, etc.) en aulas, laboratorios y despachos; enorme responsabilidad que asumió y llevó a cabo, en el breve plazo disponible, el arquitecto Juan Antonio García-Solera. Ciertamente, los trámites administrativos pendientes se formalizaron y aparecieron en el Boletín Oficial del Estado antes que concluyera el año académico; con una sola excepción: la mutación demanial de los 199.713 m2 donde radicaban los mencionados edificios del aeródromo militar de Rabasa no fueron desafectados del Ministerio del Aire y adscritos al de Educación y Ciencia hasta el 30 de abril de 1975. No hay la menor duda, sino certeza absoluta, que en este complejo proceso administrativo tuvo decisivo protagonismo el activo y muy preparado Secretario General del Gobierno Civil Luis Romero Navarro.

La segunda de las referencias indicadas alude a “Fuenteovejuna”, el célebre drama de Lope de Vega, y obviamente no lo hace para encarecer honor campesino ni justicia colectiva, pero sí la cohesión social y unidad provincial, bien patentes en el esfuerzo económico conjunto para financiar el CEU; en efecto, a las subvenciones de Diputación y Ayuntamiento de Alicante se sumaron apoyo de las Cajas de Ahorro y de diversas instituciones, las aportaciones de los municipios de la provincia, de los trabajadores y empresarios a través de los convenios colectivos y de la Asociación de Amigos de la Universidad, que presidió Fernando Flores. Siempre, muy destacado, en primera línea de la lucha por la Universidad estuvo, a la cabeza del Patronato del CEU, el empresario Eliseo Quintanilla Almagro, a quien la Universidad de Alicante propusiera como primer presidente de su Consejo Social.

Durante el desempeño ministerial de Villar Palasí (1968-1973) acaecieron acontecimientos de gran relevancia y trascendencia académica en el distrito universitario de Valencia. A pesar de las dificultades legales que suscitó el acrónimo CEU, con soluciones varias: mientras unos optaban por reducirlo a solo CU (Colegio Universitario), otros preferían mantenerlo, solo que reemplazando el significado, para evitar equívocos, por el de Colegio Español Universitario; aunque lo cierto y verdad es que CEU se lexicalizó y perduró. Pronto a las dos divisiones iniciales de Ciencias y Filosofía y Letras el Colegio añadió las de Derecho, Medicina y Ciencias Económicas, convirtiéndose en el centro de esta naturaleza con mayor oferta docente de España. En el ámbito valenciano al susodicho Colegio Universitario vinieron a sumarse la implantación de delegaciones de la recién creada Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y, sobre todo, la transformación, por decreto 495/1971, del Instituto Politécnico Superior de Valencia, que agrupaba a las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura, Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos y de Industriales, en la Universidad Politécnica de Valencia, con el mismo tratamiento que la Ley General de Educación (1970) establecía para las Universidades en general.

Así pues, la Universidad Politécnica venía a compartir distrito con la de Valencia, situación que no propiciaba, en modo alguno, que esta última accediera a la creación y segregación de la Universidad de Alicante. Transcurriría una década larga (4 de noviembre de 1968-30 de octubre de 1979) para que se produjera, en ambiente y con personajes diferentes, dicho acontecimiento. Hasta entonces menudearon, en este terreno, los agravios comparativos para la provincia alicantina: el decreto-ley 5/1968, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria, creaba la Universidad de Bilbao (del País Vasco luego), al tiempo que autorizaba una Facultad universitaria en Badajoz, Santander y San Sebastián. En el mismo orden de cosas, la ley 22/1972, que aprobó el III Plan de Desarrollo, autorizaba al Gobierno para crear dentro del cuatrienio las Universidades de Córdoba, Málaga, Santander y Extremadura, así como una nueva universidad en Madrid y la UNED; también la creación de Facultades en Alicante, Cádiz y Palma de Mallorca y ETS de Arquitectura en La Coruña y Las Palmas. Al amparo de esta norma, el decreto 2219/1975, de 23 de agosto, creaba en Alicante una Facultad de Ciencias y otra de Filosofía y Letras, dependientes de la Universidad de Valencia.

Sin duda alguna, las dos Facultades alicantinas, cincuentenarias hoy, anunciaban la anhelada cercanía de la Universidad; aunque esta, en una tesitura política harto procelosa y coyuntura económica asaz difícil, se demorase todavía más de cuatro años. Sin embargo, supusieron también, a un tiempo, clamoroso agravio comparativo e innegable marginación de una de las primeras provincias de España por efectivos demográficos, red urbana, potencial económico y generación de producto interior bruto. En suma, una manifestación elocuente y prototípica del agudo desfase y plena discordancia entre la singular realidad socioeconómica de la provincia y el crónico e inveterado déficit, carencia casi, de proyección política.