Y eso que no venía a insultar

La utilización de Alberto Núñez Feijóo de la frase «me gusta la fruta», calificativo inventado por Isabel Díaz Ayuso para referirse a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, supone la entrada definitiva del presidente del PP en la senda de la descalificación y el insulto sin ninguna valoración más que se pueda añadir. Como recordará el lector, cuando Feijóo llegó a Madrid procedente de Galicia después de la defenestración de Pablo Casado tras su enfrentamiento con la faraona de Madrid por los extraños negocios de su pareja sentimental, una de las poca cosas que dijo que no fuese una nadería fue que no había llegado a Madrid para insultar a nadie. Sin embargo, el paso del tiempo, el pánico a ser abandonado e incluso atacado por los medios de comunicación de Madrid y, sobre todo, su miedo a enfrentarse con Díaz Ayuso y su todopoderoso rasputín Miguel Ángel Rodríguez, hicieron que Feijóo dejase su centralidad inicial para escorarse, poco a poco, hacia los postulados más radicales de su partido en clara connivencia con la ultraderecha de Vox.

A ello hay que añadir las irresponsables declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, afirmando, por un lado, que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez nunca debería haber existido y, por otro, que lo único que queda por hacer con este Gobierno es enterrar sus restos en una fosa. Tomarse a risa el dolor de las familias que aún tienen a seres queridos enterrados en cunetas y fosas comunes repartidas por media España es probablemente una de las mayores ruindades que puede hacer un político en España. Qué sentido de la democracia y qué valores, me pregunto, puede tener un político que hace comparaciones sobre la legitimidad de un Gobierno con los miles de asesinatos y enterramientos clandestinos que llevó a cabo el franquismo. Miserables declaraciones que se enmarcan dentro de esa senda ultra a la que antes me refería y a la que Feijóo se ha visto abocado quiero pensar por las circunstancias en las que se desarrolla la vida política en Madrid y no por una convicción propia. Es decir, por su carácter débil Feijóo ha sucumbido al insulto y a la deshumanización del contrario que impera en el Partido Popular de Madrid.

Tal vez desconozca Feijóo que lo que en realidad interesa a los españoles son sus desconocidas propuestas políticas y las medidas que llevaría cabo para resolver ese desastre de país en el que dice vivimos en caso de que lograse la confianza de la cámara del Congreso de los Diputados. A día de hoy, seguimos sin saber qué opina de la economía española y qué modificaciones introduciría en el ámbito de la macro y microeconomía en el caso de gobernar. ¿Algo qué decir sobre el salario mínimo interprofesional? Lo que sí sabemos es que el PP está en contra de la reducción de la jornada laboral tras votar en contra, hace unos días, del decreto del Gobierno que pretendía reducirla a 37,5 horas semanales. Comienza a ser patológico la obsesión de la derecha española por negar avances sociales a los españoles. Como ejemplo hay que recordar la, en su día, oposición brutal del PP a la Ley Antitabaco de la que ahora se cumplen 20 años, una ley que prohibió fumar en lugares que hoy día vemos como absolutamente imposibles de ser sitios donde se pueda hacer y que, sin embargo, fue ridiculizada por el PP de Mariano Rajoy.

Los ciudadanos no queremos ver al que puede ser próximo presidente de España uniéndose a la infantil y ridícula campaña del «me gusta la fruta» puesta en marcha en Madrid por Miguel Ángel Rodríguez para tratar de ocultar la nula capacidad intelectual y política de Isabel Díaz Ayuso. Si Feijóo quiere ser tenido en cuenta como presidenciable por la sociedad española, es decir, más allá de las radios y periódicos de Madrid, debe presentar propuestas y expresar ideas. Hasta ahora Feijóo se ha mostrado como un político con poca capacidad intelectual y cultural. Parece otro claro ejemplo de líder del PP, nacional o autonómico, en la línea de Aznar, Rajoy, Esperanza Aguirre o Díaz Ayuso, sin ningún interés cultural ni interés por cualquier arte escénica o ámbito literario.

Cometería un gran error Feijóo, repito, si continuase en la línea de los Aznar, los Aguirre o los Díaz Ayuso. El ambiente tóxico de Madrid no es extrapolable al resto del país. A esa toxicidad hay que sumar la extrema derecha de Vox empujando a Feijóo a la anormalidad democrática del insulto en la que se ha instalado. Es comprensible su temor a terminar como Pablo Casado, defenestrado por haber dicho en voz alta lo que muchos de su partido pensaban en voz baja, pero Feijóo no debería dejarse arrastrar por el extremismo ni el odio. Guste o no a Miguel Tellado este Gobierno es tan legítimo como lo han sido los anteriores y hacer un paralelismo de este Gobierno con los españoles que sigue habiendo en cunetas de media España es signo de una gran bajeza moral.