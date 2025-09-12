116 años de Cruz Roja en Elche

La Casa Mezquita, ahora restaurada en Elche, de momento por el exterior / Matías Segarra

El 20 de mayo de 2021, tras jurar mi cargo, visité la sede de la asamblea de Cruz Roja en Elche y lo primero que me llamó la atención fue la imponente casa que había en el huerto y su estado de abandono. Ya en 1990 el profesor de arquitectura Gaspar Jaén había escrito que la casa estaba mutilada y transformada, después de muchas décadas de desinterés y abandono. Inmediatamente soñé con poder rehabilitarla.

Empecé a indagar sobre sus orígenes y descubrí que había sido el estudio de invierno del pintor José María López Mezquita.

Poco a poco, supe que aquel pintor había sucedido, tras su fallecimiento, nada menos que a Sorolla, pintando una gran colección de paisajes españoles para la Hispanic Society de Nueva York. Aparecieron en mi investigación tres cuadros pintados en Elche por él. Inmediatamente escribí al director de la Hispanic Society proponiéndole la posibilidad de hacer una exposición en nuestra ciudad con dichos cuadros, pero no obtuve respuesta.

Me decidí a recuperar la Casa Mezquita con el apoyo del director técnico de entonces, Javier Pavo y dos meses después, el arquitecto Alejandro Cámara, aceptó la dirección del proyecto de restauración de la Casa y presentamos la solicitud de licencia de obras en el ayuntamiento.

Poco después, al leer la noticia en la prensa, el arquitecto ilicitano Ángel Rocamora, se puso en contacto conmigo y se ofreció a colaborar con nosotros ya que su proyecto de fin de carrera había sido sobre nuestra casa. Gracias a sus consejos, pudimos rescatar el salón principal, que hasta ese momento había sido un almacén, recuperando su antigua dignidad. Allí López Mezquita pasaba las veladas pintando y departiendo con su esposa y su amigo Pere Ibarra, que había sido el encargado de tramitar con el ayuntamiento los permisos para construir la vivienda. El vínculo entre ellos fue tan estrecho, que juntos y con la colaboración del arquitecto vasco Teodoro de Anasagasti de la Real Academia de San Fernando, iniciaron una campaña en defensa de los huertos de Elche, para impedir su tala.

López Mezquita juró que si se talaban los huertos colindantes al suyo, no volvería a pisar Elche. Estas fueron su palabras: “Me iría de aquí, vendería este estudio, con tanto cariño, con tan vehemente deseo construido, si continuase la tala de palmeras. Es un suicidio artístico y la negación turística, este desastre de sus palmerales. Que tengan un poco más de gusto y de respeto por sus maravillosos bosques de palmeras.”

Teodoro de Anasagasti, en nombre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando añadía: “La Academia, debe recabar del Gobierno que sean declarados sitios de interés nacional los palmerales de Elche; con objeto de hacer que se respeten tales bellezas, evitando su destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre”.

Cuatro meses después, el 5 de marzo de 1933, lo consiguieron. El Gobierno firmaba un decreto que prohibía la tala de palmeras y declaraba los huertos ilicitanos «de interés social». Pero el daño ya estaba hecho y López Mezquita cumplió su promesa, nunca regresó a Elche. Su hijo, Julio López Morales, vendió la finca a la Cruz Roja el 11 de marzo de 1949. Hay nos acompaña su hija y nieta del pintor, Mari Carmen López.

La edil Celia Lastra coloca unas flores por los voluntarios de Cruz Roja fallecidos durante el acto de este viernes / Matías Segarra

Volvemos a nuestro tiempo. El expediente de la reforma de la casa, fue pasando por urbanismo y patrimonio del ayuntamiento, la Consellería de Cultura y el Patronato del Palmeral. En esta fase, cabe destacar la figura de Gregorio Alemañ, quien, con su asesoramiento, la labor del equipo de la Acequia Mayor del Pantano, liderado por su presidente Francisco Picó y el apoyo de Zeus Selva y su empresa, lograron que pudiéramos recuperar el riego tradicional, que hoy musealizamos, inaugurando el Centro de Interpretación, gracias al patrocinio del Rotary Club Elche-Illice, presidido por María José Miralles.

Seguimos con la historia. Invitamos a dar una charla en nuestra sede a la investigadora ilicitana Helena Zomeño, especialista en López Mezquita y cual fue nuestra sorpresa, cuando nos reveló que había en Nueva York otros dos cuadros desconocidos de paisajes de Elche, pintados por López Mezquita, uno sobre el Palacio de Altamira y otro del molino, contiguo entonces a dicho palacio. Además, Helena pudo facilitarnos una fotografía en blanco y negro de ellos. Nos pusimos en contacto con Celia Lastra y en seguida vio la posibilidad de solicitar una exposición temporal de dichas obras.

A la conferencia de la profesora Zomeño acudió el economista ilicitano Miguel Maciá, quien, para nuestra sorpresa, nos informó de que, en nuestra casa, López Mezquita había pintado al menos otros dos cuadros: uno sobre el Mercado de Murcia, en el que la protagonista principal era su abuela, Margarita Mollá, una ilicitana vecina del barrio de la Zapatillera, y otro en el que aparece una joven murciana vestida con el traje típico regional, que era Cayetana, la hermana de su abuela, también ilicitana. Y lo mejor de todo, nos traía un artículo de un periódico alicantino, de 1931, en el que entrevistaban al pintor en la Casa Mezquita y aparecía una foto en la que estaba pintando ambos cuadros, que posteriormente también fueron a la colección de la Hispanic Society de Nueva York. Además, el artículo daba pelos y señales de cómo era la casa y confirmaba que López Mezquita pensaba marcharse para siempre si continuaba la tala de palmeras.

Como podrán observar, desvelar los misterios que ocultaba esta casa, ha sido una auténtica obsesión, tanto para mí, como para nuestro vicepresidente Josué Cerdán, que ha colaborado constantemente en descubrirlos.

No quiero olvidarme del apoyo constante de los medios de comunicación, gracias a los cuales, la publicación de nuestros hallazgos, ha ido atrayendo nuevos testigos a la investigación.

Mientras tanto, Celia Lastra se puso en contacto con la secretaria autonómica de cultura, Pilar Tébar, para pedirle ayuda en el intento de traer los cuadros a Elche, y como habrán visto recientemente, Pilar, con el apoyo de nuestro alcalde y del Presidente de la Generalitat, tras machar a Nueva York, para negociarlo, lo ha conseguido, no solo con los cuadros de López Mezquita, sino también con los de Sorolla para Valencia.

Y por último, tras cuatro años y cuatro meses y haber cumplido el sueño de todo jubilado: tener una obra propia que visitar todos los días; podemos inaugurar la reforma fundamental de la Casa Mezquita, que como podrán observar es una auténtica joya.

Se lo debemos al esfuerzo constante del arquitecto director del proyecto, Alejandro Cámara que ha tratado la casa como si fuera un hijo, a su aparejador Francisco Sanchíz, y al amor que ha puesto en ello la aparejadora Susana Pérez, de la empresa constructora Segalca, junto a la paciencia y generosidad de su propietario, José Juan Alcaraz.

Y ¿qué vamos a hacer aquí?

Para ello nos vamos a trasladar al concepto japonés IKIGAI, que se utiliza para referirse a las circunstancias mentales y espirituales en las que las personas sienten que sus vidas son valiosas. Y las que más lo necesitan son las personas mayores que están solas en la vida. Gracias al apoyo de Aurora Rodil y su concejalía del mayor, vamos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a hacerlas sentirse valiosas, queridas y ayudadas en la última etapa de sus vidas, rodeadas de este magnífico huerto, ayudadas tecnológicamente en sus casas, con el apoyo de la Fundación Amancio Ortega y nuestros voluntarios y trasladadas a aquí con nuestros medios, si tienen problemas de movilidad. Van a convivir también, gracias a la financiación de Tempe y Pikolinos, con los niños que viven en situación de vulnerabilidad, muchos de los cuales no tienen abuelos, que con la ayuda de nuestros mayores pueden recibir la sabiduría y los valores de las generaciones anteriores, que les faltan, consiguiendo con ello, además, que nuestros mayores se sientan valiosos y útiles. Está demostrado científicamente que, de esta forma, podemos alargar su vida varios años, como sucede en la isla japonesa de Okinawua.

Este año ha sido muy importante para la Cruz Roja en Elche. Tenemos más de 64 proyectos en marcha, pero quiero destacar que hemos conseguido la homologación de nuestro Centro de Formación en Carrús y allí vamos a impartir durante ocho meses un Curso oficial de Celador Hospitalario, pensado para los adolescentes de entre 16 y 21 años que no han aprobado la ESO. De esta forma, les ofrecemos una salida profesional que les cambiará su futuro y les alejará de la posibilidad de desaprovechar sus vidas. También, con la financiación de la Fundación Esperanza Pertusa, de la empresa Gioseppo, y el apoyo de Tempe, Flabelus y Polo Club, vamos a impartir un curso de logística con manejo de carretilla elevadora, pensado para adultos parados de larga duración, que también les ayudará a mejorar sus vidas. Este año hemos atendido a casi 8000 personas en casos de extrema vulnerabilidad, con especial atención a los proyectos de calle: prostitución, drogodependencia y personas sin hogar, gracias al apoyo constante de Celia Lastra y el equipo de su concejalía de Inclusión Social. Hemos compartido el sufrimiento de los afectados por la DANA de Valencia y atendido por primera vez, los Puntos Violeta en todas las fiestas, tanto de pedanías como de la ciudad, con el apoyo de Caridad Martínez y la concejalía de la mujer.

Todo esto que les he contado, ha sido posible por la profesionalidad y los valores humanos de nuestra directora técnica, Yolanda López Miranda, que ha sabido coordinar eficazmente a nuestros técnicos y voluntarios, el principal motor de nuestra asamblea, que la han llevado a ser referente nacional, en varias materias, con el apoyo del equipo directivo de nuestra oficina provincial y gracias al esfuerzo constante de nuestros socios, sin cuya colaboración económica no habría sido posible conseguirlo.

Hoy es un día feliz para todos nosotros. Hemos hecho de nuestros sueños, una realidad. Muchas gracias.