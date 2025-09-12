Opinión | Viento fresco
Crimen en la librería
El otro día entré en una librería y vi que la mesa de novedades estaba copada de libros, digamos, de autoayuda. Para autoayudarme me alejé y busqué el estante de novela negra. Siempre está bien estar al tanto de a quién matan y cómo lo matan. Al tanto del posible surgimiento de nuevos o nuevas detectives, con sus rarezas y excentricidades y sus problemas personales mezclados con el caso que investiga.
El otoño va a traer una catarata de novedades, Reverte, Ken Follet, Posteguillo, etc., pero aún la mesa que expone lo nuevo está copada por libros que han debido ser muy consumidos en verano: cómo llevar una vida saludable, cómo hacer deporte si estás en la tercera edad, cómo afrontar los problemas, cómo mandar al carajo a alguien, cómo mejorar tu asertividad, cómo producir más y aprovechar mejor el tiempo. Uf.
Si uno leyera todos esos libros sería sabio o se volvería majara, como el Quijote, e iría por ahí (después de buscarse a un Sancho) dándole la barrila a la gente. Incluso a los molinos, que en realidad son gigantes.
Abro un libro al azar y la dependienta, queriendo ser amable, me lo recomienda pero a fuerza de cháchara me hace spoiler. Pienso entonces que hay pocas novelas negras ambientadas en una librería con el argumento de un cliente insatisfecho que liquida a una empleada a plena luz del día fugándose luego enorgulleciéndose del crimen. Tal vez un detective de una de las novelas del estante tomara vida y persiguiera al tal asesino de la librería, dejando la novela sin protagonista. Quizá alguien compre esa novela pero la devuelva luego: oiga, es que le falta el protagonista. Entonces la dependienta (nueva) habría de aclararle: es que salió de las páginas para perseguir a un desalmado que cometió aquí un crimen. Para, a continuación, tratar de venderle un libro de autoayuda. Uno titulado algo así como «Afronte el otoño con garantías». Mañana entraré en una ferretería.
Suscríbete para seguir leyendo
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha