Deberes ante un nuevo año judicial.

Como es sabido, el año Judicial abarca todos los años de los meses de septiembre a agosto. Y este mes ha sido el arranque del “curso judicial” desde la apertura de tribunales en el Tribunal Supremo el pasado cinco de septiembre, contando, también, con las fechas en las que las distintas comunidades autónomas van señalando la fecha en la que celebran esta apertura de tribunales una vez se ha realizado la del Tribunal Supremo.

En estos actos es costumbre que se pongan de manifiesto cuáles son las cifras estadísticas del año anterior en cuanto a los casos ingresados y resueltos, o demás datos a destacar. Pero, quizás, sería importante, también, destacar lo que está pendiente por hacer, cuáles son los objetivos y las reformas legales que hacen falta en la justicia, así como los medios materiales y recursos humanos que es necesario implantar para que los ciudadanos reciban un auténtico servicio público tan importante en un Estado de derecho como es la justicia. Es decir, reivindicaciones que se ajusten a lo que hace falta para que este servicio público funcione.

Y para empezar, resulta necesaria la aprobación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, de una vez por todas, simplifique la tramitación de los procedimientos judiciales, pero manteniendo la actual estructura de que sea el juez de instrucción el que instruya las diligencias penales manteniendo la actual configuración en el proceso penal del Ministerio Fiscal. Resulta también importante otorgar estabilidad a los funcionarios interinos (jueces, fiscales, LAJ, funcionarios, forenses, psicólogos, etc) en base a la orientación que se sigue ahora mismo en la Unión Europea, a fin de contar con personal que lleva mucho tiempo trabajando en la justicia y que ha demostrado preparación, ganas y disposición para hacer bien un trabajo que requiere de la mayor aportación de medios humanos necesaria para dar salida al volumen de asuntos que ingresa cada vez en mayor medida cada año. Y sin que ello suponga un ataque al sistema de oposiciones que debe seguir adelante para mantener el acceso principal, pero regularizando las situaciones actuales de quienes han realizado un servicio público interino durante el tiempo que así se establezca.

La entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia también es un reto para que antes de final de año deben estar funcionando y que requiere de una buena coordinación desde todos los órganos de la justicia para optimizar una buena idea de la organización judicial que acabe con el trabajo individual y apueste más por el trabajo colectivo, debidamente organizado y coordinado por los responsables que se designen al efecto. Hay que tener en cuenta que contamos con magníficos responsables en las audiencias provinciales y decanatos, tanto desde el punto de vista del poder judicial como de la fiscalía y de los LAJ, médicos forenses, así como de funcionarios responsables que saben hacer perfectamente su trabajo. Por ello, lo importante es ensamblar todo correctamente y apostar por la unidad de dirección adecuada y la coordinación que permita optimizar al máximo los recursos que tenemos, e integrar a todos los funcionarios interinos que han demostrado capacidad de conocimiento suficientes para que refuercen estos Tribunales de distancia en cada uno de los puestos de trabajo y áreas que necesita la justicia.

A todo esto, los profesionales de la abogacía y la procura han demostrado siempre la máxima colaboración para ayudar a que el adecuado funcionamiento de la justicia sea una realidad. Y es que, sobre todo, debemos hacer notar que estamos jugando con las necesidades e intereses de los ciudadanos que, cuando van a los órganos judiciales, lo hacen por necesidad para reclamar y reivindicar la injusticia que han podido padecer.

Por ello, la función de la justicia es la de resolver ese conflicto y restaurar el orden alterado, y esto tiene que hacerse en el tiempo justo, evitando retrasos que perjudicarían la posición de los ciudadanos afectados. Y es que cuando un ciudadano acude a la justicia puede que sea la única vez que vaya a entrar en un órgano judicial en su vida, y es preciso intentar que la experiencia del mismo no sea negativa, porque quizás ese problema que le ha llevado a acudir a la justicia sea uno de los más graves que pueda tener en su vida. Así, cuando examinamos un expediente judicial debemos pensar que detrás del papel, de los documentos y de la propia carátula donde se identifican las partes del procedimiento hay vidas humanas que reclaman que se resuelva con urgencia el tema que han expuesto ante los tribunales. Y puede que estos ciudadanos que tienen pendiente de resolver un procedimiento judicial no acudan más a la justicia porque no lo precisen, pero si deciden optar por no acudir, ello debe ser porque no lo necesiten y no porque no les hayamos atendido correctamente. Por eso, el esfuerzo colectivo del Estado y comunidades autónomas, así como de los que integramos el sistema debe ser al 100 %. No hay otra.