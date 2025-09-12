Las consecuencias, un mes después, de uno de los incendios que ha golpeado a Galicia este verano. / Brais Lorenzo / Efe

Cuando barajé las opciones de destino para mis vacaciones opté por la tierra de mi padre, la hermosa Galicia, concretamente el idílico rincón de Laxe en la espectacular Costa da Morte. Con la intención de dormir sin la promesa de madrugar, disfruté de la riqueza natural de aquel enclave privilegiado del litoral que siempre recibe con exquisita hospitalidad a no ser que vayas de soberbio y maleducado «fodechincho». Ninguno es el mismo después de visitar la Costa da Morte y la no muy alejada de allí Santiago de Compostela ya que supone una oportunidad para descubrir nuevas versiones de uno mismo, convirtiéndose en una experiencia que deja huella.

Me empeño en exprimir a conciencia el anhelado paréntesis sin ánimo alguno de añadir ansiedad al discurrir de los días, dando la popa al sinvivir cotidiano.

Es Galicia tierra de verbenas en sus fiestas patronales animadas por afamadas orquestas hasta que el verano languidece poco a poco, con más énfasis en estos tiempos para atenuar de alguna manera y trasladar algo de alegría y esperanza a la tremenda desgracia que padecen, si tal cosa es posible.

Acudí a menudo a una pequeña cala de arenas finas, muy blancas, cerrada por imponentes formaciones rocosas contra las que el viento silba, canta roncamente, y las olas rompen con estruendo en ese diálogo que mantienen en miles de años. El bosque lame el playazo y el mar es un manto infinito de hipnotizante azul turquesa cuando brilla el sol. Escenario único, de gran atractivo su aislamiento para gozo de tal entorno en absoluta tranquilidad -nada que ver con el escándalo levantino o balear -, y la contemplación del océano.

Finalizo un paseo por aquellos acantilados de bellísimas vistas al Atlántico -ello hace de Laxe una parada ineludible en cualquier ruta por la Costa da Morte- y por las calas, lo que conformó mi estado de ánimo alcanzando un agradable punto de bienestar; de este modo refresco los pensamientos y despejo cuitas pasadas, optando por crear recuerdos, no contenidos, por lo que apenas perdí el tiempo con fotos.

Atardece. Entre la niebla y el orballo, patrimonio cultural de Galicia, me veo obligado a buscar refugio. Me dirijo al hotel Mar de Laxe por calles ascendentes y descendentes del subyugante pueblo, y es como adentrarse en un escenario puramente marinero con la sensación de que lo hacía sobre la cubierta de un barco balanceado por las olas.

En la cafetería del hotel quise darme un homenaje, y comencé con una copa de buen vino gallego. Al dar a conocer mi apellido un hombre dedujo mi ascendencia gallega, y se inició una charla. Gusto de paliquear con el autóctono ya que así amplío mi imaginación, cruzo barreras culturales para sumar diferentes experiencias intentando sentir lo que allí se siente, y de este modo no corro el riesgo de caer en incomprensión.

En un ambiente distendido, con el murmullo de las mesas y la intensidad aromática de los productos locales preparados para la cena próxima, lo que añade un recorrido sensorial por la tradición culinaria gallega, Uxio, nombre del paisano, anciano longevo de envejecimiento óptimo ajado por la exposición al sol dibujándose múltiples manchas en la piel, y visible tabaquismo como denunciaba una profunda tos y los vasos sanguíneos de nariz y cara dilatados. Tipo apacible, de mirada firme. En principio y como en ellos es habitual se mostró «coitadiño», es decir, reservado, retraído. Conocemos que el gallego es trabajador, honrado, tenaz y leal, muy lejos de ser tosco como se piensa. En absoluto es arrogante y cuando se lleva un rato de conversación surge su legendaria «retranca», esa forma de humor e ironía a través de la ambigüedad y el doble sentido con la que expresan opiniones y sentimientos.

No tardó Uxio en barnizar de gravedad su conversa cuando abordó la situación catastrófica e incontrolable de su tierra. No era una persona altisonante, hablando siempre con tono moderado y muy pausado de esa crisis sin precedente: la peor temporada de incendios en la historia de Galicia con un impacto brutal en el territorio, la población y la conectividad. Un familiar suyo fue desalojado preventivamente, forzado luego a evacuar su pueblo en Ourense, una zona de alta montaña que dificultaba la intervención terrestre y aérea. Aquel indómito infierno duró días. Hasta el cielo se vio opacado por un humazo polucionado que impedía ver el sol dejando paisajes monocromos.

¿Demasiada distribución de competencias que retrasan actuaciones?

Uxio se iba sumiendo en profunda tristeza, con toda razón que la justificara. Su mirada dura, de un azul limpio, recorrió cada uno de mis rasgos tratando de conocer hasta qué punto podía hacerme depositario de sus confidencias. Tras un breve silencio decidió seguir; a fin de cuentas un desconocido suele ser más fiable para según qué discreteos ya que serán guardados o alejados de los chismes tan propios de nuestra cultura.

Dos copas de Mencía de Valdeorras depositadas en la barra por el eficiente personal del hotel lubricó la conversa y el afecto. Uxio propinó un prolongado y ruidoso sorbo.

«Mi hermano paró los fuegos por su cuenta debido a la tardanza de los equipos oficiales que no se ocuparon un poco más (o algo). Estamos acostumbrados a episodios» normales «de incendios, pero esto ha sido un castigo duro en demasía. Afrontamos las dificultades de la vida, la crueldad de los demás y las injusticias sociales pero esta desgracia ha supuesto para mí gente una experiencia emocionalmente impactante».

Esto dijo emanando profundo pesar, un duelo por lo que para un gallego era la pérdida de su identidad, del vínculo entre el hombre y su tierra. De su alma. Yo le escuchaba de forma empática ofreciéndole ese espacio seguro tan necesario para que el hombre pudiera exponer sus emociones. En ningún momento dejó de hablar en gallego, o a mejor decir, a «cantar», pues la dulzura de esa parla más parece dulce canción.

«Muchos evacuados, propiedades calcinadas, montes y bosques que tardarán años en volver a ofrecer su aspecto, cosa que ya no veré. Una catástrofe sin parangón. Siento en mi alma el dolor y el pesar de los que están padeciendo esta situación insostenible», añadió.

Cubría los ojos de Uxio un velo de desesperanza, y la rabia que iba creciendo en él los acabaría por cegar.

«Bosques y acantilados gritan de dolor, y sólo lo atenúa el valor y fortaleza de los que luchan y se levantan una y otra vez ante el brutal maltrato a su forma de vida. Alguien dijo que Dios nos regaló la tierra y la naturaleza para disfrutarla con la condición de que la cuidáramos... y mira lo que aconteció, ‘carallo’. Yo no sé si es causa del cambio climático o por la ‘madre que parió al paneque’, pero evidente es la carencia de política forestal y la despoblación, la actuación de pirómanos o incendiarios; demasiados pinos y eucaliptos... Un despropósito. Pueden decir lo que quieran pero tengo claro que todo es falta de previsión».

Durante dos largas horas le ofrecí mi apoyo emocional. Aún pretendiendo desconectar en el asueto, no pude vencer el impulso de contar esta conversa, sentir pulsado en el gallego haciendo de ello partícipe al lector. Disfunción administrativa, el factor climático, el terreno ganado por el bosque y una particular cultura del fuego, desorden institucional... No se trata de volver a centralizar sino que en situaciones límite, de escenario de crisis como este, el marco de coordinación debe ser más sencillo. ¿Demasiada distribución de competencias que retrasan actuaciones mientras unos a otros se reprochan inactividad eludiendo responsabilidades? ¿Debía entonces plantearse un cambio en el plan territorial?