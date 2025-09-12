La ley insensata del conseller Rovira

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, durante el pleno de las Cortes / José Cuéllar / Cortes

No puede estar bien una ley que hace daño a una niña de seis años. La Conselleria de Educación defiende que es legal que una niña de seis años que lleva tres cursos en Infantil en clases de valenciano pase en Primaria a castellano hasta que un juez decida si debe seguir en esa línea idiomática o volver a la lengua que sus padres escogieron cuando estaban juntos. Ahora están separados y la madre, que tiene la custodia, quiere que siga en valenciano y el padre que cambie a castellano. Son cosas que pasan en la vida.

En cualquier caso, la disputa entre los padres no debería afectar a la menor y la conselleria que dirige el conseller del PP José Antonio Rovira no debería desentenderse alegremente, porque él está ahí para dar soluciones no para crear problemas ni traumas infantiles. La ley contempla que un juez debe decidir en estos casos. ¿No hubiera sido más sensato que lo hiciera un pisocopedagogo de los muchos buenos profesionales que tiene la conselleria? ¿O un inspector educativo? ¿Tenía que ser un juez?

La directora del colegio en Elche defiende que es legal lo que ha hecho. Nadie lo niega, pero no es razonable. Lo sensato habría sido dejar a la niña en la línea en valenciano hasta que el juez decida si acaba estudiando en castellano o en valenciano. Desde el punto de vista pedagógico es lo más aconsejable y desde el psicológico, también. El colegio ha hecho lo más cómodo. No tenía suficientes plazas en valenciano y ante la disputa de los padres la ha pasado a castellano. No ha tenido en cuenta el coste emocional para la pequeña, que ha perdido a sus amigos de golpe y porrazo y su entorno educativo, cuya importancia tanto recalcan los docentes.

Hasta que el juez decida puede hasta acabar el curso que acaba de empezar. ¿De verdad que ni la Conselleria de Educación ni los docentes de ese centro en Elche están capacitados para dar una respuesta profesional a un problema que está sufriendo esa criatura? Si la Ley de Libertad Educativa permite cosa semejante es que está mal, deben cambiarla; o bien, cambiar al conseller y a su equipo cuanto antes.