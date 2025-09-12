La líder invisible que lo hizo todo bien

Si tuvieras un ego de esos que abundan demasiado o un perfil de actriz protagonista, querida Laura, probablemente estarías en los altares del liderazgo económico. Serías portada de suplementos salmón, reclamada en foros de élite, citada como referente de gestión en tiempos de crisis. Pero no lo eres. Y quizá por eso, además de tu indiscutible capacidad, tu paso ha sido tan eficaz como discreto.

Y, sin embargo, tu trayectoria debería figurar en cualquier manual de dirección de infraestructuras críticas. Me refiero querido lector, por si todavía no lo has adivinado, a Laura Navarro Villanueva, la directora del aeropuerto de Alicante.

Apenas comenzabas tu mandato como directora del quito aeropuerto de España cuando, en enero de 2020, un incendio fortuito puso en jaque no solo la operativa aérea de una de las infraestructuras más estratégicas de la Comunidad Valenciana, sino también la coordinación de todo un equipo humano y técnico. Fue un momento límite. Pero lejos del caos, imperó la eficiencia. Miles de pasajeros fueron atendidos, desviados o reubicados sin incidencias graves. Fue la primera gran prueba de tu liderazgo.

No habían pasado tres días cuando la borrasca Gloria trajo una alerta roja que obligó al cierre total del aeropuerto. Fueron 60 horas sin actividad, con 30.000 pasajeros afectados... y ninguna situación fuera de control. Todo se gestionó con orden, previsión y diligencia.

Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Marzo de 2020 trajo consigo un escenario sin precedentes: el cierre global por la pandemia. Desde Alicante, más de 50.000 turistas británicos tuvieron que ser repatriados en tiempo récord. Y allí estabas tú, otra vez, al frente de una operación silenciosa, eficiente, invisible para el gran público, pero vital para miles de familias.

Después vendrían dos años de pandemia en los que mantener la operatividad de una infraestructura como la del aeropuerto de Alicante se convirtió en una tarea casi heroica: protocolos sanitarios, reducción de tráfico, medidas de seguridad extraordinarias, adaptación constante. Nunca bajaste los brazos. Y allí estuvimos contigo colaborando en todo el operativo para reactivar el turismo lo antes posible.

Con la llegada de 2022, la ansiada normalidad trajo nuevos retos. El Brexit, con su impacto directo sobre el principal mercado emisor; el crecimiento imparable del tráfico aéreo: 13 millones de pasajeros en 2022, 15,7 en 2023, 18,3 en 2024, y una previsión de 20 millones para este 2025. Cifras que ya superan los registros prepandemia y que consolidan al aeropuerto como uno de los principales del país. Que otros directivos busquen estas cifras en sus balances y veremos qué pocos las encuentran.

Incluso la DANA que golpeó Valencia en 2024 pudo hacer temblar la operativa de tu aeropuerto, por un alto riesgo de contagio logístico como fichas de dominó. Y tampoco sucedió por una colaboración urgente, inmediata y eficaz que hizo que los controladores aéreos pudieran legar a sus puestos y que los pasajeros pudieran entrar y salir con la normalidad de aquellos días de caos .

Y ahora, de nuevo, te espera un desafío de gran calibre: la inminente ampliación del aeropuerto con la entrada en vigor del DORA 2027-2031, y la implantación del nuevo sistema de control ETIAS, que afectará a más de 6 millones de pasajeros británicos entre otros.

Querida Laura, tu currículum es una lección de servicio público, de liderazgo desde la sombra, de eficacia sin estridencias. El Ayuntamiento de Benidorm, con su Premio Europa, o el Ayuntamiento de Elche ha sabido reconocer tu valía. Pero aún son pocas las instituciones y voces que te sitúan donde mereces estar: como una figura clave en el progreso económico y logístico de nuestra región. Entre tanto ruido político, siempre has procurado anteponer un discurso basado en lo técnico, lo objetivo y lo real.

Desde este espacio que represento como presidente de la patronal hotelera, que también tiene voz y responsabilidad, queremos darte las gracias. Por tu capacidad. Por tu gestión. Por estar siempre donde tenías que estar. Y, sobre todo, por recordarnos que el verdadero liderazgo no siempre lleva corbata, ni ocupa titulares. A veces, simplemente, hace que todo funcione.