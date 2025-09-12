Virar por avante en política

Me encantó ver la victoria de Alcaraz en el Open de Nueva York y me sorprendieron gratamente los abucheos que recibió el presidente Trump cada vez que su imagen aparecía en la pantalla gigante del estadio. Ahora que está llegando a la cumbre de su poder autocrático le salen los contestatarios por todos los rincones. La mayoría de sus decretos se quedan en suspenso por decisiones de jueces federales, algunos nombrados por él mismo, a la espera de que sus fieles de la Corte Suprema levanten la suspensión, al menos. Sus leales Netanyahu y Putin lo han abandonado, el primero toma decisiones sin contar con su asentimiento, como bombardear Qatar; y el ruso rinde pleitesía a su mayor adversario, la China de Xi Jimping. No digo que su proyecto totalitario haya quebrado pero me da la impresión que el viento de la historia empieza a soplar por el otro costado.

La primera ventolera le dio de lleno a Miley, el de la motosierra, su populismo se vino abajo con viento bonancible en Buenos Aires de forma estrepitosa. Con una diferencia superior al 15 % de votos a favor de los peronistas. Seguirá con su política elitista y antisocial pero de momento ha suspendido su viaje a España, para donde iba a acudir al conciliábulo autoritario que está organizando Vox. Si en las mismas fechas la izquierda Noruega encabezada por el Partido Social Demócrata ha vuelto a ganar las elecciones dejando a la ultraderecha con la miel en los labios. Eolo, dios mitológico del viento y rey de Tesalia, ya había dejado ver su fuerza con un temporal fuerte que dio la vuelta al marcador en las elecciones del Reino Unido con un moderado primer ministro laborista, Keir R. Starmer que arriba hacia el continente recuperando a sus socios europeos. Parecido sucedió en Dinamarca que vio venir el temporal y viró en redondo hacia la izquierda cuando escuchó las ambiciones imperiales de Donald Trump sobre Groenlandia. La gran agitación y el temporal duro fue en Francia donde la izquierda ganó las elecciones generales en una socorrida candidatura unificada, aunque la terquedad de Macron ha evitado un gobierno presidido por la izquierda, y la cohabitación que tocaba. Habrá que esperar al quinto primer ministro, a ver si se cumple lo de que no hay quinto malo. Hasta Von der Leyen arremolina Europa en torno a Gaza.

Aunque Trump está siguiendo el manual de consolidar su poder autocrático por la vía de los hechos lo que destaca en las encuestas no es solo que la mayoría de los estadounidenses lo desaprueba, con un 55 %, sino que casi la mitad (46 %) del país lo desaprueba rotundamente. Tanto él, en su primer mandato, como Biden llegaron como mucho al 39 % de desaprobación rotunda (Fuente YouGov/The Economist realizadas entre septiembre de 2009 y septiembre de 2025). Los que desaprueban su gestión son un 22 % más que los que la prueban. Trump heredó una economía en buena forma pero en los últimos meses la tasa promedio de creación de empleo está cayendo; casi la mitad de los norteamericanos piensa que la política de subida de aranceles les ha perjudicado, solo el 8 % la consideran beneficiosa; para colmo, la creencia de que la inmigración es algo positivo para Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico del 79 % por ciento (Gallup) y sólo un17 % la considera perjudicial la inmigración.

“En términos generales, el público estadounidense no apoya nada de lo que hace Trump. Sin embargo, ha gobernado como si tuviera un poder abrumador para hacer lo que quiera, y en gran medida se ha salido con la suya. ¿Cómo lo está logrando? Parte de la respuesta es la obediencia anticipada por parte de la élite, desde directores ejecutivos de empresas, hasta rectores de universidades y abogados. Muchas de nuestras instituciones han estado cediendo a exigencias que Trump claramente no tiene derecho a exigir, por temor a las consecuencias si no las cumplen”. Esta es la triste respuesta que se da a sí mismo Krugman, en su artículo “¿Puede un autócrata despreciado consolidar su poder?” ( paulkrugman@substack.com ).

Núñez Feijóo se ha plegado al viento, no se ha atrevido a hacer la ceñida y ha dejado el rumbo en manos de Eolo. El resultado es que se reparte los votos con Vox que arrecia a costa de los vientos de extrema derecha. La navegación de la escuela mesetaria quizá da resultado en Madrid, pero le puede perjudicar en Andalucía, Galicia, Cataluña y en general en todas las comunidades costeras.

Es posible que me deje llevar más por el deseo, pero pienso que está rolando. A ver que nos dice el CIS y las parciales de 2026 en USA.