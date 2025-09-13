Me pregunto lo mismo que se preguntaba Emilio Pérez en su artículo de opinión en INFORMACIÓN hace unas semanas: «¿Y la conexión del AVE de Villena con la A-31?» porque cuando todo parecía que avanzaba, aunque fuera a pasos lentos, otra vez vino la política mal entendida y se volvió a paralizar con la llegada del presidente Carlos Mazón, como si las infraestructuras tuvieran ideología o exclusividad para los votantes de uno u otro partido. Cuando lo cierto es que esta conexión tan esperada como atrasada entre la estación de Alta Velocidad en Villena y la A-31 supondría un salto cualitativo para toda la provincia. Una gran ventaja competitiva y un elemento que beneficiaría al desarrollo económico y de las expectativas en la vida de mucha gente, de las personas, de esas que él debe proteger. Pero claro, igual no se trabaja para mejorar la provincia ni los intereses colectivos, sino para otros menesteres.

La actual falta de viabilidad de esta estación de alta velocidad no es la ausencia de demanda, sino que la oferta de uso está limitada y lastrada por la conexión con los pueblos y ciudades a las que debe dar servicio que sigue siendo inexistente 12 años después de su inauguración. En esto, sin duda que el ministro de Transporte se equivocó cuando puso como ejemplo de estación fracasada a la de Villena. No, no ha dejado de funcionar, simplemente esta estación – a diferencia de otras muchas que puso como ejemplo– no está acabada. Se invirtieron más de 11 millones en construirla y olvidaron disponer de otro millón más para hacerla accesible con una carreta de dos kilómetros con la autovía A-31. Este «olvido» pertinaz y persistente sí es un fracaso, no la estación en sí misma. Porque esta estación podría dar servicio, si se pudiera llegar a ella, a más de 400.000 personas y a todo un tejido productivo formado por las comarcas del interior de la provincia de Alicante, Albacete y Murcia.

Sí, la inauguración de la Estación del AVE –hoy utilizada por otras compañías ferroviarias de alta velocidad- se remonta a 2013, y su acceso sigue siendo el mismo desde aquel día, aunque con alguna mejora puntual: una carretera de uso local que suma una decena de curvas, que transita por campos por donde circulan vehículos agrícolas. Son los kilómetros más lentos desde Madrid a Villena y el tiempo más largo de todo el recorrido hasta la provincia de Alicante. Hasta tal extremo que para muchos viajeros de ciudades como Elda o Alcoi les incita a tomar el tren en Alicante o Elche. Un sin sentido.

Pero si la situación de este «no acceso» está relatada por Emilio Pérez, lo cierto y verdad es que hubo una intención clara de llevarlo a cabo que se perdió a partir de 2023. Y digo clara, porque tenía un reflejo contable con 100.000 euros en los últimos presupuestos que el presidente Ximo Puig aprobó, los necesarios para el proyecto inicial para la construcción del vial de 2,5 kilómetros que une la autovía con la Estación de Alta Velocidad. Y no sólo eso, la apuesta parecía real y factible porque el ministerio se sumaba a este proyecto dentro de sus competencias –como está realizando en estos momentos- y tiene en cartera la construcción del puente que salte sobre la vía convencional desde nuestra área industrial anexa a la autovía para permitir que la Generalitat pudiera completar el trazado hasta la Estación. Cualquier intento por reunirnos con el presidente de todos los valencianos ha sido imposible, infructuoso y sistemáticamente suspendido cuando, en el mejor de los casos, se agendaba. De este tema, como de otros muchos vinculados al Alto Vinalopó, queríamos hablar y acordar con él. Pero, hasta la fecha, ha sido imposible.

Porque fue con la llegada de Mazón cuando todo derivó en la supresión de la partida de la carretera de conexión en los presupuestos de la Generalitat. Lo ridículo de la situación es que en pocos años podríamos tener una estación desconectada y un puente a ninguna parte. Y mientras, los viajeros que llegan en dos horas a la provincia de Alicante desde Madrid, tienen que perder casi otra hora más para salir de la estación de Villena. Y muchos se preguntarán lo mismo que yo y lo mismo que Pérez: «¿Y la conexión del AVE de Villena con la A-31?».