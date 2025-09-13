Verdad y democracia. A propósito de un libro de Pepe Reig

Esta es una reflexión sobre un libro de Pepe Reig Cruañes: “En manos de la desinformación”, se titula; y trae como subtítulo: “Posverdad, posperiodismo, posdemocracia”. Este es un texto importante que quería reseñar desde que se publicó hace unas semanas, por editorial Catarata y la Universidad de Castilla-La Mancha. Y no sólo porque Pepe y yo seamos amigos desde hace muchos años, desde décadas en las que todo lo que el libro dice no hubiera sido sino materia alucinada de tertulia literaria; desde épocas en que compartimos piso, trabajo y el convencimiento, a veces confuso, de que las cosas estaban cambiando pero aún cambiarían más. Esas circunstancias ya serían suficientes, qué caray. Pero es que, además, no sólo es que el libro es muy bueno, sino que es imprescindible que lo glose en esta serie de artículos que se refieren a “la plaza y al palacio”. Porque este estudio, de lectura fácil –y no porque su materia lo sea-, trata precisamente de eso: de cómo se relacionan, cómo se buscan, se rehúyen o insospechadamente se encuentran, las masas, la ciudadanía, la plaza, con algunas élites más o menos visibles, las máquinas, el palacio. Y de cómo dejan por en medio eriales de sueños rotos, laberintos de enigmas. Nos dejan a nosotros preguntándonos por las raíces mismas de lo que es legítimo y de qué valores pueden sustentarse, sobre qué mástiles podemos aún elevar la maltrecha bandera de la esperanza.

Pepe Reig suma este libro a otros serios y competentes ensayos de Innerarity, Balaguer o Lassalle –por citar sólo autores de nuestro entorno- que no se limitan a levantar una voz de alarma, sino que apuntan con bisturí de inteligencia a campos particulares como el Derecho, la sociología o la politología a los efectos perdurables de los cambios en lo digital. Pepe, y me parece elección sensata, madura y razonable de quien lleva lustros enseñando a futuros periodistas, se centra, en definitiva, en dos asuntos:

1.- Cómo puede seguir existiendo una democracia dueña de sí misma y con futuro en mitad de la selva de algoritmos y de la posesión extremadamente desigual de las piezas del nuevo escenario.

2.- Qué queda de los viejos y confiables principios de la información ante el estrangulamiento por las redes de medios, relaciones cívicas, instituciones, políticos y ciudadanía.

En el fondo, claro está, todo es lo mismo, o, por mejor decir, ambos aspectos son las caras de la misma moneda: una de las treinta monedas con las que muchos comunicadores se venden cada día en el espacio público, denso como una ciénaga de mensajes que se constituyen en grietas de lo democrático. Que las monedas sean euros o sacos de imbecilidad u odio viene a ser lo mismo. O que los que destruyen la deliberación democrática sean espectaculares narcisistas de izquierdas.

Dicho así podríamos pensar que el libro, como el mundo, es algo oscuro: una descripción apocalíptica. Y la verdad es que no. Pepe Reig –los que le conocemos sabemos de su habilidad para esto- es capaz de usar pinturas negras pero en su paisaje no está ausente la esperanza. Vivimos en momentos en los que el optimismo no tiene más remedio que vivir agazapado, expectante, pero eso no significa que podamos prescindir de él. La forma de encontrarlo en el libro, es, precisamente, describir con precisión las trampas insólitas que el ultraliberalismo digital ha impuesto a la democracia. Porque queda claro que esto no es un problema de personas contra artefactos, sino de las formas con las que se ha realizado el tránsito tecnológico y su inmersión en la hegemonía de un capitalismo desaforado, al que cada día cuesta más mantener las formas y no mostrar su voluntad autoritaria. Saber es una forma primera de no quedarse enmudecido por el miedo. Por eso conviene, y mucho, leer esta obra.

Al fin y al cabo, su hilo conductor es la “verdad” y la narración precisa y solvente de cómo eso que hemos dado en llamar “posverdad” –y que es algo más incisivo que la mera mentira- corroe por dentro el periodismo, esa actividad tan honesta y necesaria; esa actividad que muchas veces ha sido criticada pero que contiene un volumen de mérito y hasta de heroicidad muy importante (baste pensar en los periodistas de ahora mismo en Gaza). Y por esa vía Pepe plantea la pregunta sobre si hay –ya- o habrá una “posdemocracia”. Pero los análisis sobre verdad, información y democracia son las maneras imprescindibles y valientes de preguntarse por lo real.

Después de leer este libro el lector hará bien en interrogarse por las formas mismas de reconocer lo existente, tanto en lo cotidiano/privado, como en el complicado mundo de lo público/colectivo. Nos estamos volviendo extraños. De eso es de lo que se aprovecha la ultraderecha: su ensañamiento con los inmigrantes es una forma perversa, despiadada, de avisar que empieza con esos “otros”, con los “más extraños”; pero en su programa oculto –aunque emerge en algunas actuaciones de Trump- todos estamos convocados a ser raros si perseveramos en la intención de resistir pero podemos intuir que tienen que ver por las formas concretas –“la verdad siempre es concreta”- en que se transmite el conocimiento y la información. Y estamos a tiempo de adoptar medidas, lo que no significa empeñarnos en repetir errores o frecuentar con fascinación los tópicos. Nuestra memoria democrática no se ha perdido. Recordar eso es la clave.

Ese es el grito de Pepe Reig: antiguo luchador por la democracia, incansable activista de lo democrático y del cambio social, intelectual irreductible. Plantea en su libro nuevas –o viejas, según se enfoquen- cuestiones que están ligadas, como siempre, al soñar de los despiertos, a la inquietud de los inteligentes. No nos dice qué debemos pensar: nos dice en qué debemos pensar y, sobre todo, nos dice cómo debemos pensar: con elegancia formular preguntas, con valentía deshacer los nudos, con prudencia construir los cambios.