Juan Antonio Portolés Álvarez. / INFORMACIÓN

El día que murió Lou, todos los músicos alicantinos nos sentimos un poco huérfanos. Su figura fue la de uno de los iconos de la generación prodigiosa alicantina, aquellos jóvenes que vivieron entre la transición y el nacimiento del punk, entre el rollo y la contra cultura; a caballo entre el rock setentero: Hard-rock, rock progresivo, jazz-rock o el del rollo, el sonido de Chapa- Discos y los incipientes sonidos modernos del punk cristalizado en la Movida Madrileña y en la nuestra propia, la escena alicantina. Todo ello fue la banda sonora que formó a un joven periodista alicantino que se hacía llamar Lou.

Aunque para nosotros su verdadero nombre era Lou (el pseudónimo aludía a Lou Reed, uno de sus héroes) se llamaba Juan Antonio Portolés Álvarez, hijo del gran periodista, compañero, al igual que él, de este periódico, Juan Portolés Juan, miembro del Grupo 13, e intelectual que tuvo una activa participación en el desarrollo y en el fomento turístico de Benidorm en los años en los que el pueblo se transformó en ciudad.

Volviendo a Lou, no podía tener mejor preceptor que su padre, que sin duda alguna le afirmó y le animó a dedicarse a este oficio de las letras. Comienza su andadura colaborando en “Disco Expres” entre 1977/78: “En realidad, lo que me más ilusión me hacía era figurar como corresponsal de Benidorm para Disco Expres” (Lou).

Más tarde, colabora con el equipo Telaraña de Barranquí en la organización de los primeros festivales de rock de Benidorm: Costa- Rock, Beni-Rock 78, festivales que por aquel entonces trajeron a Asfalto, Ñu o Triana entre otros.

Pero su bautismo de fuego como periodista le llegará cuando debute en esta casa, donde se hará un nombre y se ganará el respeto de sus compañeros, los músicos, ya que él siempre se consideró un músico frustrado. Por su pluma pasará lo mejor de la escena local: Mediterráneo (su disco favorito era “Tabarca”), Costa Blanca o un joven Carlos Goñi, con el que, para mí, fue su mejor grupo, Garage.

Pero también defenderá a las estrellas locales del punk y de la nueva ola: Morticia y los Decrépitos, que llegaron a salir en La Edad de Oro o Café Grecó. Su colaboración con Información duró entre 1979 y 1984, llegando a ocupar la contraportada durante muchas ediciones, toda una hazaña impensable quizás hoy en día. Pero no solamente llegó a publicar en Información, colaboró también con la edición benidormense del Canfali, con una página similar a la que hacía en Alicante.

En 1984, estando en la cresta de la ola, y con un futuro más que prometedor, decide dejarlo todo y continuar sólo con su faceta periodística trabajando para la empresa familiar de promoción turística que editaba la revista Top Turisme. Desde esa revista, y a través de su página Mondo Bellaco, restablecerá el contacto con el mundo musical. Contacto que continuará ya más tarde en su segunda etapa dentro del mundo libre de los fanzines Lamf o el Ritmo de tus Pies entre otros. Ésta será una etapa tan válida como la profesional, donde continuará escribiendo bajo sus señas de identidad habituales: sinceridad, impulsividad, ironía y sentido del humor ácido.

Buena parte de su etapa fanzinera, la no estrictamente musical sino literaria, fue recogida en el libro “LAMF, Historias del Sin Nombre”, autoeditado por su amigos. Lou, hijo de Lester Bangs, de Hunter S. Thompson, de Raymond Carver y sobre todo, de Bukowski, vivirá para siempre surfeando entre las olas de la cala de Benidorm, caminando por la cuerda floja, siempre al borde del abismo, sin pensar ni reflexionar, pero hablando realmente desde el corazón al estilo de su amado y querido Oriol Llopis.

Mañana, a las 13:00 horas, se celebrará un acto laico en la capilla del Tanatorio de la Marina Baixa (Villajoyosa), donde amigos y familiares se reunirán para darle un último adiós.