Descolgaba Gila su sempiterno teléfono de baquelita para interrogar al auricular: «¿Es el enemigo?». Y lo debía ser, porque continuaba con su amable conversación telefónica. Ahora no hay más que abrir un periódico o mirar una televisión para ver enemigos, no ya rivales ideológicos. Los que no piensan como nosotros se han convertido directamente en el odiado oponente y, ya se sabe, contra ellos vale todo, hasta gritarle a la tele como los indios que tiraban flechas a las locomotoras del ferrocarril para detenerlo. Yo lo hago, a veces, lo mismo que me atrevo a gritarle a Alcaraz a qué lado de la pista debe tirar la bola. Insensato e irracional.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué momento empezó a ser tan fuerte la polarización como para negar el pan y la sal a Mecano o a Sabina, dependiendo del espectro ideológico en el que te muevas? No es de ahora esto, en los años treinta del pasado siglo hubo un Machado bueno y uno malo, depende de para quien, Manuel y Antonio, y ya sabemos en qué paró la cosa, que al final el enemigo metafórico se convierte en real y acabamos con él a tiros si es menester. Y tiros hubo para dar y tomar en el 36 y posteriores.

Claro, que no todos los enemigos están en lejanos desiertos, los hay cercanos, de esos que compartían el pan y la sal hasta hace dos telediarios. Suelen ser los más encarnizados, para eso conocen mejor los resortes internos y las debilidades personales. Díganme ustedes si Mazón no considera mucho más peligroso a Camps (o a Sonia) que a Morant. Para ser justos, la insoportable levedad de la ministra seguramente no está ni en el top ten de preocupaciones del ex M.H., pero eso no quita valor al trabajo de la doble C (Camps/Castedo), que están atrayendo a muchísimos desencantados con el actual y demediado president (como el vizconde de Italo Calvino) y su corte de honor.

Tengo debilidad por Sonia Castedo, no lo voy a negar. En momentos pensé que Alicante necesitaba una mujer fuerte y sin complejos que pusiera a la capital en el mapa, como Rita Barberá puso a Valencia. Desde antes de que llegara Alperi al sillón municipal y la entronizara como número dos y heredera, Sonia se hacía querer en el ayuntamiento siendo aún becaria. Era trabajadora, ambiciosa, guapa y simpática, cualidades que ayudan a que te consideren imprescindible.

¿Como alcaldesa? Bueno, ahí ya tengo dudas, pero vistos los alcaldes que ha habido y que hay en Alicante no fue de las peores y tampoco fue, ni será, la primera en rendirse a las capacidades «negociadoras» de Enrique Ortiz, aunque conversaciones imprudentes le costaran el puesto, la salud y líos judiciales francamente gordos.

Pero Sonia tiene su público, fiel y leal, una masa de agraviados y/o represaliados en su partido y un odio africano contra Barcala que la dejó a los pies de los caballos. Son argumentos sencillos pero eficaces, como sabemos todos los que nos hemos dedicado a diseñar estrategias con cierto éxito.

¿Falta contenido en la propuesta de C&C? Evidentemente. Su línea programática cabe en un párrafo sin subordinadas y no va más allá de recuperar el orgullo del pasado, lo que no es poco, aunque no es suficiente. Anclarse en el ayer apela al sentimiento, pero para la revolución hacen falta cócteles Molotov y de momento sus armas son pellizcos de monja.

Imagino que la primera C, que desde luego carece de la agresividad y el carisma de la segunda (y un montón de cualidades más), tiene puesto el freno de mano y así es muy difícil arrancar con las ruedas patinando. De todos modos, al trantrán, están poniendo nerviosos a los chicos Mazón y a la cúpula de Génova, que ya tienen más frentes abiertos de los que pueden manejar. No es poco mérito.

Tampoco es que Camps ande sobrado de cadáveres en el armario como para pulsar el botón nuclear. Me apostaría unos percebes con albariño a que Sonia Castedo tendría muchos menos prejuicios para derribar el templo con todos los filisteos dentro (o por lo menos con Barcala y algún mindundi más). Ella no hace prisioneros: es una forma de pelear que tiene sus incondicionales y, aunque no sea políticamente correcto, hay veces que no hay otra.

Pero volviendo a los enemigos, el interno, el externo y el mediopensionista andan ahora por todas partes como virus a la caza de huésped. Todos contra todos a la voz de ¡polarizad! No hay ninguna intención de edificar sobre las ruinas que queden cuando se asiente el polvo, es más una cuestión de aniquilar a los contrarios, a los que odiamos con todas nuestras fuerzas, que en presentar propuestas de futuro. El mañana es una entelequia, mientras que lo visceral es una realidad. Es una mentira gorda que la pluma sea más poderosa que la espada, una katana bien afilada acaba con muchas boberías.

Al enemigo de Gila se le reconocía en su humanidad por más que estuviera en la trinchera contraria. Al de ahora le hemos perdido cualquier respeto. Ya no se le pregunta a qué hora van a atacar, sino que se le machaca a morterazos.