Para la libertad

El cautivo Dir.: Alejandro Amenábar Int.: Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán

No se podrá decir que Alejandro Amenábar no se haya esforzado por ejercer de divulgador. Tras hincar el diente a los universos íntimos de Ramón Sampedro, Hypatia y Miguel de Unamuno, lo hace ahora al Miguel de Cervantes durante el cautiverio en Argel.

Si existe un concepto que une a los cuatro personajes elegidos hasta la fecha por el director de Los otros es el de la libertad. Tal y como sucedía con Sampedro, Hypatia y Unamuno, también Cervantes luchará encarnizadamente por conseguirla, de un modo literal y metafórico. Huyendo de su cautiverio de cinco años de duración pagando el precio que sea, pero también escribiendo historias que lo evadan de aquel periodo de enclaustramiento.

Pueden sorprender a los espectadores no avisados las fugas de Cervantes hacia el terreno homoerótico, aunque el buen gusto de Amenábar filme siempre estos devaneos como una especie de cuento extraído de Las mil y una noches.

Lo mejor de El cautivo es la aparición de Miguel Rellán, que le da el poso del narrador de reconocido prestigio. Lo peor, que en su afán de ser pulcro y aseado, por momentos, se olvide de entretener a la platea, y eso sí es problema mayor, puesto que no hay empeño más noble para el cineasta culto y comprometido que el de instruir deleitando. En este caso, en según qué secuencias, a Amenábar se le ralentiza el relato. Compensa, no obstante, su afán por el detalle, la reconstrucción histórica, y la música, que firma el propio director.