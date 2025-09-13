Opinión | Cine | Crítica
Para la libertad
El cautivo
Dir.: Alejandro Amenábar
Int.: Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán
No se podrá decir que Alejandro Amenábar no se haya esforzado por ejercer de divulgador. Tras hincar el diente a los universos íntimos de Ramón Sampedro, Hypatia y Miguel de Unamuno, lo hace ahora al Miguel de Cervantes durante el cautiverio en Argel.
Si existe un concepto que une a los cuatro personajes elegidos hasta la fecha por el director de Los otros es el de la libertad. Tal y como sucedía con Sampedro, Hypatia y Unamuno, también Cervantes luchará encarnizadamente por conseguirla, de un modo literal y metafórico. Huyendo de su cautiverio de cinco años de duración pagando el precio que sea, pero también escribiendo historias que lo evadan de aquel periodo de enclaustramiento.
Pueden sorprender a los espectadores no avisados las fugas de Cervantes hacia el terreno homoerótico, aunque el buen gusto de Amenábar filme siempre estos devaneos como una especie de cuento extraído de Las mil y una noches.
Lo mejor de El cautivo es la aparición de Miguel Rellán, que le da el poso del narrador de reconocido prestigio. Lo peor, que en su afán de ser pulcro y aseado, por momentos, se olvide de entretener a la platea, y eso sí es problema mayor, puesto que no hay empeño más noble para el cineasta culto y comprometido que el de instruir deleitando. En este caso, en según qué secuencias, a Amenábar se le ralentiza el relato. Compensa, no obstante, su afán por el detalle, la reconstrucción histórica, y la música, que firma el propio director.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- Rally en Torrevieja: dos turistas hacen 'explotar' los radares