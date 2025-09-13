Mazón, en los caballitos

El president Carlos Mazón, en una comparecencia desde el Cecopi el pasado 30 de octubre. Detrás, Susana Camarero. / Levante-EMV

Mientras medita sobre el alcance que quiere (o puede) darle a la renovación del Consell que ha anunciado para el próximo 5 de noviembre, dejando en la interinidad a todo el Gobierno hasta que se produzca la prevista salida del vicepresidente Gan Pampols, el president Mazón también acaricia la idea de acometer al mismo tiempo una amplia reestructuración de los órganos directivos del PP en la Comunitat Valenciana. Que no se haya convocado el congreso regional que tocaría celebrar para revalidar o liquidar su mandato, como reclama el expresident Camps, no es óbice para que él pueda introducir cambios de relevancia en el partido. Por permitir, los estatutos hasta le facultan para cambiar al secretario general, Juan Francisco Pérez Llorca, síndico portavoz en las Corts y alcalde de Finestrat, por más señas. Nadie lea esto como una insinuación: me limito a señalar lo que dicen los estatutos del PP, que se resumen, al modo cubano, en que aquí todos son contingentes y sólo uno es necesario.

¿Por qué Mazón quiere, precisamente ahora, remover ese avispero? Aparentemente, no sería necesario. Ni siquiera prudente. Al fin y al cabo, si se sostiene es en buena medida por la lealtad demostrada por los principales cargos del PP. Lo escribí aquí hace muchos meses y lo repito: de todos los partidos, excluyendo a Vox, que no es un partido sino una falange, el que mejor ha aguantado la crisis de la DANA es el PP, cuando la lógica indicaba que debería haber sido el que más sufriera.

El PSPV lleva penando desde que perdió el poder. Se cargaron a Ximo Puig antes de tiempo. Con él se fue todo su aparato (Arcadi España, Lydia del Canto, Pere Rostoll, Francesc Colomer, Rebeca Torró, Alfred Boix, Ana Berenguer…), con mayor o menor fortuna en sus destinos. Pero el partido se quedó en cueros. Y su apresurada sucesora, la ministra Diana Morant, genera más dudas cuantos más días pasan. Su endeblez es uno de los factores (no el más importante, pero sí uno a tener muy en cuenta) que han permitido a Mazón surfear hasta aquí una ola imposible.

Y de Compromís, mejor ni hablamos. Las encuestas, que le llegaron a otorgar más de veinte escaños hace nueve meses, les sitúan ahora por debajo o al límite del resultado que obtuvieron en 2023 (15), pero con tendencia descendente. El activismo callejero da para lo que da. Y a partir de ahí, tienes proyecto y alguien que lo encarne o eres inservible en el Congreso, con dos diputados en dos grupos distintos, o en Valencia, donde tu antigua líder se deja querer por todo el que le toca a la puerta como si estuviera en almoneda, mientras tú no tienes otra que glorificar su memoria. Compromís llegó a ser el partido más votado en València. Y ahora hablamos de María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSPV) y de a ver por quién se presenta, si es que quiere hacerlo, Mónica Oltra. La coalición no está ni en el pensamiento.

Aquí sólo gana Vox, que sigue creciendo. Pero con lo que le ha llovido (y disculpen la figura retórica), el PP como organización no ha tenido hasta ahora más quebranto público que Camps. Y Camps ha resucitado por la debilidad de Mazón, la inacción plagada de errores de Feijóo y el atrevimiento de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que es la única que por sí sola puede poner en peligro para los populares una institución importante como es la segunda ciudad de la Comunitat y lo que con ello arrastre.

Entonces, ¿por qué se quiere enredar Mazón en menear el partido? Sólo él lo sabe. Más allá del intento de aparentar fortaleza y continuidad, algunos dirigentes del PP creen que viene una purga: al fin y al cabo, aquí quien por las mañanas no hace profesión de fe, por las tardes es hereje. Otros consideran que no va a tratarse tanto de salidas como de entradas: acumular soldados en los puestos claves, por lo que pueda venir. Hay una tercera opinión, que es la que señala que lo único que quiere es robustecer la organización para lo que está por acontecer, porque después de lo sufrido hay algunos que no pueden ocultar el desfonde y viene mucho jaleo. Pasará como con la remodelación del Consell: cuando se conozcan los movimientos será cuando podamos ver la trastienda oculta en ellos: si se trata del inicio de una contraofensiva o, por el contrario, el definitivo atrincheramiento.

Como hemos señalado tantas veces aquí, la maldición de Mazón es que, al no ser dueño de su destino, a un día bueno le sucede uno malo, en un rosario continuo. Hoy es la Confederación Hidrográfica la que está en el disparadero y mañana vuelves a ser tú porque quien comió contigo, diez meses después, le da otra vez la vuelta al cronograma. Hoy parece que la instrucción judicial se aleja de ti, y al día siguiente la juez te vuelve a ofrecer declarar “voluntariamente” como imputado, al mismo tiempo que cita en el juzgado a tu vicepresidenta primera, con obligación de decir verdad. No conozco a ningún político aforado al que un órgano judicial haya “invitado” con tanta insistencia a pasar por su sala para ser investigado. Ni un gobierno al que llamen a testificar a su “número dos” y no le tiemblen las cuadernas. Así no hay quien salga del 29O. Pero mientras el PP no escape de ahí, su desgaste, increíblemente pequeño para lo que ha ocurrido, irá en aumento, con cambios o sin ellos.

Le pregunté esta semana a un empresario que atesora muy buena información, que tiene una gran intuición y que es poco sospechoso de querer que el PP caiga, cómo veía a Mazón. Me contestó: “Montado en un caballito de feria”. La imagen es buena: ya saben, el carrusel va girando, aunque en realidad no va a ningún lado, y quien se encarama a alguna de las piezas se agarra fuerte a la barra intentando sostenerse en la montura de cartón piedra, que unas veces baja y otras sube, ahora arriba, ahora abajo… Y cada vez hay más gente aguardando que el tiovivo se pare para echarte a un lado y ocupar tu lugar. “Pero después de tantas vueltas, ¿tú piensas que se caerá?”, interrogué. “Los feriantes creen que sí”, fue la respuesta.