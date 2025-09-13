Salvar a Maribel Vilaplana

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la DANA, es una víctima del machismo más rancio y casposo. Los comentarios groseros, las maledicencias en torno al encuentro y el trasfondo sexista de todo este asunto evidencian, una vez más, lo lejos que estamos de una sociedad igualitaria. Nadie con una mínima mirada feminista podría negar este tufo patriarcal y, sí, si quien hubiera comido con Mazón hubiese sido un hombre, nos habríamos ahorrado (ella, en particular) este tipo de escarnio público. Incluso me atrevería a decir que Vilaplana lo intuyó y quizás por eso, pidió quedar al margen. Como no fue posible, cuando tras días de elucubraciones su nombre se hizo público, el patriarcado hizo el resto.

Sin embargo, y aquí está lo mollar, lo que luego estuvo y sigue estando en discusión no es su sexo, sino su gestión de la crisis. Mantener una versión errónea de lo que ocurrió durante meses —y evitar aclaraciones públicas a sus compañeros y compañeras de profesión— fue una equivocación grave. En comunicación, la opacidad es mala compañera, pero además, es profundamente deshonesto en situaciones trágicas como la ocurrida el 29-0, cuando las víctimas reclaman y necesitan verdad y justicia. Vilaplana no gestionaba la emergencia, pero sí era clave, un testigo de cargo, para conocer lo que Mazón hizo, o dejó de hacer, en las horas claves de aquel día negro.

Por eso, resulta tan llamativo que ahora haya quienes estén empeñados en reducirlo todo a una historia de machismo. Y es especialmente sangrante observar cómo quienes lo hacen a menudo desprecian o arrinconan el feminismo cuando se sienten impelidos o cuando incomoda a sus socios de gobierno. De repente, surgen abanderados del feminismo para utilizarlo como el comodín del público, el escudo mágico contra cualquier otra crítica o para eludir las verdaderas responsabilidades, en este caso, de una gestión que dejó 228 personas fallecidas. Es una estrategia recurrente: utilizar la igualdad como pancarta cuando interesa, pero relegarla cuando deja de ser útil.

El feminismo no debe exigir carnés ni militancias para condenar los ataques machistas, pero tampoco esquivar esa falta de coherencia. Defender a las mujeres, a todas, implica denunciar el machismo, pero también a quienes lo usan solo cuando conviene e intentan debilitarlo con sus actos y alianzas políticas.