Septiembre y riadas.

—Ya estamos en septiembre. Se acerca el otoño y me consta que en la Comunidad Valenciana están preocupados, tras un verano muy caluroso el agua del mar está muy caliente y hay gran evaporación.

—Eso puede traer consecuencias negativas, las de muchos otoños.

—Así es. Riadas, gota fría, dana, llámales como quieras, que al final se trata de que el aire muy húmedo asciende al llegar a los picos montañosos, se enfría y descarga una enorme cantidad de agua.

—Pero eso ha sucedido desde tiempos antiguos.

—Claro. La diferencia es que antiguamente había barrancos y torrenteras por donde circulaba el agua sin hacer daño a nadie. Ahora en esos lugares hay construcciones humanas y el riesgo para las personas y sus posesiones es muy elevado.

—¿Quieres decir que no se ha tenido en cuenta la geografía, ni estas particularidades a la hora de levantar asentamientos humanos?

—Es evidente, Pa. Lo que ha prevalecido es el beneficio económico, sin tener en cuenta el impacto de la construcción sobre la naturaleza y las vías naturales de drenaje de agua al mar.

—Pero ahora ya están construidas las casas, las urbanizaciones, hasta colegios y centros sociales en esos lugares peligrosos, que cada otoño se ven amenazados.

—Y eso no tiene marcha atrás, es verdad. Por eso creo que debería existir una iniciativa por parte de los poderes públicos para, al menos, informar a la población.

—No te sigo.

—Verás. Si los ayuntamientos publicaran unos mapas de su área de influencia en los que se detallaran las zonas inundables, los ciudadanos sabrían el tipo de suelo que habitan. Yo sugiero que se clasifiquen las zonas en relación con su peligro de inundación: rojo, amarillo y verde. De esa manera, las personas que habitan zonas inundables tendrían conocimiento de su riesgo, que no les queda más remedio que asumir como es lógico, pero podrían estar mejor preparados para el caso de riadas. Además, presionaría a las constructoras para no desarrollar proyectos en zonas peligrosas y todo el mundo sabría a qué atenerse a la hora de comprar una vivienda en según qué lugar. Además, cuando llegan estas fechas, los ciudadanos podrían tomar precauciones adicionales, saber dónde estacionar sus automóviles, vaciar los garajes o tapiar ciertas estancias… conocer, en una palabra, cuál es su situación real con respecto al riesgo de inundaciones.

—Pues parece sensato y no muy difícil de llevar a cabo.

—Todo ayuntamiento posee un mapa de su área municipal, con sus niveles y sus cotas, por lo que a cualquier topógrafo le sería sencillo determinar los caminos preferentes del agua y las zonas peligrosas y potencialmente inundables. Y creo que es obligación de los poderes públicos, que no han hecho su trabajo de impedir la construcción en zonas peligrosas, al menos informar a sus ciudadanos de sus riesgos reales.

—Me parece sensato, barato y rentable desde todos los puntos de vista.

—Eso no excluye las labores de vigilancia y aviso en caso de inundación. Pero quizá sea la medida preventiva más eficaz para los habitantes de aquellos lugares.

—Pues probablemente por eso, nadie haga nada.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España