Frente al “apartheid” de Israel

Soldados israelíes equipan su tanque en un área de estacionamiento fronteriza con Gaza, el pasado 9 de septiembre. / ARIEL SCHALIT / AP

«La mayoría de los sionistas no creen que Dios exista, pero sí creen que les prometió Palestina». Ilan Pappé (n. 1954) es un historiador, autor y profesor israelí de la Universidad de Exeter. Conocido como uno de los "nuevos historiadores" de Israel, ha desafiado las narrativas sionistas oficiales, documentando la Nakba de 1948 y las políticas en curso de Israel como limpieza étnica y “apartheid”. Pappé es reconocido internacionalmente por su defensa de los derechos palestinos y un futuro justo y descolonizado.

Y es que ser sionista no es lo mismo que ser judío, al igual que criticar a Hamas no convierte a alguien en islamófobo, o hablar de Hitler no hace que alguien sea anticristiano. Usar la religión para justificar o esconderse detrás de un crimen es una completa traición a esa fe, aunque personalmente prefiera llamarlo creencia.

También Peter Beinart profesor de periodismo y Ciencias Políticas, con origen sefardí, explica por qué cree que el sionismo es el problema, ya que un Estado llamado "Israel", argumenta, es por definición desigual hacia los palestinos que viven en él y siempre han vivido en él.

Beinart usa el término "apartheid" para describir lo que está sucediendo en Israel, y no está solo. Describe los sistemas escolares separados de Israel para judíos y árabes como "segregación".

"Usé el término ‘apartheid’ porque tiene una definición legal internacional. Básicamente, es una palabra que describe un sistema de dominación y opresión racial, étnica o religioso-legal. También llamo ‘apartheid’ a las leyes de Jim Crow en el sur de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que el término es apropiado para Israel".

En la teoría de Beinart, los judíos están más seguros en un sistema donde todos tienen los mismos derechos, independientemente de si son mayoría o minoría. Afirma que, irónicamente, Israel es actualmente el lugar menos seguro para los judíos en el mundo, y que los judíos están más seguros en la diáspora. En su opinión, la solución es otorgar los mismos derechos a los palestinos, tanto dentro como fuera de las fronteras de Israel.

"Ser judío puede significar muchas cosas diferentes", dice. "Parte de ser judío es la idea de que todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, y eso está por encima de todo lo demás. Toda la ley religiosa judía, toda la historia judía, viene después de la creación de los seres humanos universales”. Entonces, cuando pienso en lo que significa para mí ser judío, empiezo con: “¿Estamos honrando la idea de la imagen de Dios que existe en todos los seres humanos?”.

Toda la comunidad internacional lleva décadas pidiendo una solución de "dos pueblos, dos Estados". Sin embargo, el gobierno israelí y sus muchos partidarios continúan aplicando políticas de “apartheid” y, durante dos años, han estado usando armas para forzar la deportación de millones de civiles palestinos hambrientos, dejándolos sin hogares, escuelas y hospitales, después de matar a decenas de miles de mujeres, niños y hombres indefensos, e hiriendo y mutilando a cientos de miles.

Frente a un paisaje humano insostenible, ¿qué estrategia debería adoptar el mundo para proteger la vida y la dignidad del pueblo palestino?

Para mí, la respuesta es clara: así como la comunidad internacional se opuso a las atrocidades en Bosnia e impuso sanciones selectivas al régimen de “apartheid” en Sudáfrica, hoy debemos demostrar la misma determinación para detener las violaciones de los Derechos Humanos y garantizar la justicia para el pueblo palestino.