Horneo Eón Alicante: Balonmano de calidad en estado puro

Así podemos calificar el encuentro de Balonmano celebrado en el Pabellón Ptiu Rochel del pasado sábado (primero de la actual Liga ASOBAL) entre el Horneo Eón de Alicante y el FC Barcelona. La expectación era máxima, y la ilusión también. 32 años ha habido que esperar para que un equipo de Alicante volviera a representarnos en la máxima categoría del Balonmano español.

Y el sorteo del torneo ha querido que fuera a lo grande y contra el mejor. El mejor de España lo fue muchas veces (desde 1956, año en que se disputó la primera Liga Estatal, y en la que ya participó el histórico Obras del Puerto), y en los último quince años lo es de manera aplastante. Todos los títulos de Liga y Copa de este tiempo, a lo que añadir 12 Champions League y 3 Mundiales de Clubes contextualizan el incontestable dominio de los azulgranas en lo que a este deporte se refiere.

Pues eso, Balonmano de calidad en estado puro. Una exhibición más ( la primera de esta Liga) que se alargará, no lo duden, hasta el final de la misma. Obviamente unas veces con mayores dificultades que otras, pero siempre ganando, siempre. Obviamente no es lo mejor para el Balonmano nacional, pero es la realidad y solo queda valorar en su justa medida el enorme mérito del Club catalán y disfrutarlo.

El partido como tal se desarrolló como viene siendo habitual, Horneo Eón Alicante plantó cara veinticinco minutos y en la segunda parte se descosió el encuentro a favor de los visitantes con el argumento técnico-táctico esperado: Calidad de los porteros (Nielsen y Hallgrimson), solidez defensiva y contraataque efectivo. Sirva como ejemplo el hecho de que en este segundo periodo, ya pensando Antonio Ortega (Entrenador blaugrana) en el partido del miércoles de Liga de Campeones contra el Magdeburgo alemán, solo se alinearon los "suplentes" de su equipo, todos internacionales. Resultado: 24-37.

Pero quedémonos con lo más importante. Alicante vuelve a disfrutar de un deporte que está en nuestro ADN, en nuestra sangre.