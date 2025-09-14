Los incendios

Para hablar de incendios comenzaré por recordar aquella vieja máxima que nos advertía que un incendio es algo muy sencillo de apagar, había que llenar un vaso de agua y arrojarlo sobre lo prendido y, si el apagado fallaba, llenar un cubo y repetir la operación. Si esta segunda acción no daba resultado, había que salir corriendo y llamar a los bomberos.

Los bomberos, expertos en extinciones, comienzan una labor de apagado desde el exterior del edificio con mangueras de agua hasta rebajar la temperatura y apagar el fuego. En los edificios más altos esto no es posible y hay que sofocar el incendio desde dentro, para lo que es necesario estar provisto de depósitos y extintores. Me llamó poderosamente la atención que un gran rascacielos, la torre Windsor de Madrid, careciera de los dispositivos necesarios para autoextinguirse. Cuando esto sucede, el edificio está condenado a convertirse en una antorcha. Otro incendio tristemente conocido fue el de la torre Grendfell de Londres, en el que tras instalar en el edificio un aplacado para mejorar su resistencia térmica resultó que la espuma aislante del trasdós era altamente combustible. Curiosamente en Valencia años después se produjo un incendio con las mismas características.

Todo edificio está diseñado desde el convencimiento de se puede quemar. ¡Ojo! Las normas excluyen el incendio provocado. Para ello los edificios se diseñan divididos en sectores que impiden que el total del edificio se prenda fuego. La primera variable para sectorizar un edificio es contemplar los distintos usos, otro la superficie de cada espacio. Así pues en un edificio típico de viviendas tendremos un primer sector de incendios en el sótano aparcamiento, otro en los locales comerciales y otro en la superficie destinada a viviendas, que si es muy grande habrá que subdividir. Los sectores de incendio solo pueden conectarse entre sí a través de espacios especialmente protegidos.

Respecto al interior de los edificios, lo primordial en el diseño es la evacuación del edificio. El primer aspecto a cuidar es que existan vías de evacuación suficientes para permitir a la gente salir al exterior. El segundo aspecto importante es el uso de materiales con tiempos de resistencia al fuego capaces de dar tiempo a la evacuación. Así todo material usado en la construcción de un edificio tiene asignado un tiempo de resistencia al fuego y cuando no cumple debe ser revestido por materiales que lo permitan. Un caso curioso es el de las estructuras de acero que presentan un serio peligro de colapsar en los incendios. Curiosamente la madera se comporta mucho más noblemente ante el fuego quemándose a una velocidad constante. Para que la estructura de madera resista al fuego debe de sobre dimensionarse para que el exceso de material permita el tiempo de evacuación requerido. A su vez, nuestras ciudades están pensadas para evitar que el incendio se contagie al vecino de manera que cada edificio arda aisladamente hasta que pueda extinguirse. En nuestras normas no contemplamos salvar a los edificios. El edificio se da por perdido y todos los esfuerzos se encaminan a evacuar a las personas.

Otro tipo de incendios son los producidos en plena naturaleza. En ellos las condiciones climáticas son fundamentales. Los expertos nos hablan del punto fatídico del triple treinta. Unas condiciones con una temperatura de 30 º C o más, una velocidad del viento de 30 km / h o más y una humedad ambiental inferior a 30 % dan lugar a unas condiciones óptimas para que se propague un incendio. Una vez dadas estas condiciones una simple chispa activa el incendio. En la mayoría de los casos es la actividad humana quien los genera, aunque los provocados son minoría. Sin embargo, en esta última oleada de incendios la concentración de fuegos en un reducido espacio del país resulta alarmante.

La planificación territorial puede ayudar a la prevención de incendios, aunque para esto debemos humanizar en parte el monte. Es necesario prever vías de acceso de bomberos hasta distintos puntos del monte, almacenar agua en reservas para la extinción, crear cortafuegos que eviten la continuidad del monte y aligerar las masas boscosas aliviando de carga de fuego nuestros montes. Una actividad esencial es desbrozar los alrededores de viviendas y poblaciones impidiendo que las masas boscosas lleguen hasta las mismas poblaciones. La gestión comunal de los bosques resultaba ser muy interesante. En los últimos tiempos con el abandono de las labores agrícolas y ganaderas, el monte ha ganado protagonismo hasta extenderse más allá de lo razonable.

¡En fin! Una labor de concienciación frente al fuego, junto con la elaboración de planes de emergencia aparece como fundamental para obtener resultados que mitiguen la capacidad de unos fuegos que cada vez tienen mayor virulencia.