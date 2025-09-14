Setenta años del barrio de la Virgen de la Portería, su fiesta y devoción mariana

Hoy domingo los vecinos de la barriada de la Virgen de la Portería, popularmente conocida como «casas baratas», celebran su día grande con procesión y festejos desarrollados a lo largo de todo el fin de semana en su honor. Este núcleo de 52 viviendas cumple setenta años y, desde entonces, las calles Virgen de la Portería y Coral Callosina, antes Jesús Aramburu, organizan unas fiestas con actividades que promueven la convivencia y fraternidad vecinal, con juegos, música y pólvora, destacando la tradicional puesta de altares con las imágenes de Ntra. Sra. de la Portería que durante el año visitan todas y cada una de las casas de ambas calles.

El origen de esta barriada planificada a la sombra de los palmerales y arboleda de la Glorieta y jardines del Buen Retiro nos lleva al miércoles 20 de febrero de 1952 cuando nos visitó el gobernador don Jesús Aramburu Olarán para visualizar el terreno en el que edificaría el grupo de las 52 viviendas, un terreno adquirido por 100.000 pesetas a los regantes de la acequia de Cox. Su diseñador fue el arquitecto don Antonio Serrano Peral y la entrega de llaves a sus propietarios se hizo el 29 de enero de 1955 por el gobernador civil don Evaristo Martín Freire, con inauguración oficial el 30 de abril de 1955, siendo alcalde don Juan Estañ Samper.

Pero la devoción a la hermosa, prodigiosa y milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Portería viene de más antiguo y está vinculada al convento de Franciscanos Descalzos. Surgió con motivo de la promesa del entonces guardián del Convento Alcantarino, Fray Alonso de Orozco. Estando gravemente enfermo en el año 1731, ofreció a una Purísima, entonces depositada en un trastero del convento que, si sanaba, le dedicaría una capilla y la colocaría de nuevo al culto. Se trata de la antigua imagen de la titular del convento, colocada en su altar mayor hasta su sustitución por la nueva en 1613. Al contar este convento ya con la advocación de la Inmaculada Concepción hubo de darle una nueva a esta imagen milagrosa antes de colocarla.

Alonso de Orozco, conocedor de la existencia de Ntra. Sra. de la Portería en Ávila, se decidió por esta advocación poniéndose como en otros casos varias advocaciones en un saco para sacar por sorteo y correspondiendo por tres veces a esta advocación. Fue el 22 de marzo de 1734 cuando se decidió a colocar la imagen en el interior de la portería del convento, pero las autoridades de la villa, en nombre de todo el pueblo, pidieron que se colocara fuera para recibir la devoción de los callosinos ofreciéndose a sufragar una ermita. Aunque la decisión del padre Orozco era firme, ante el aumento del clamor popular, se realizó un nuevo sorteo con dos cédulas iguales en un saco con las palabras «fuera» y «dentro», saliendo por tres veces la palabra «fuera». Por tal motivo, se construyó inmediatamente una ermita o capilla, junto al convento y cerrada con una reja de hierro. Se colocó la imagen solemnemente el domingo 13 de septiembre de ese mismo año, por ser la festividad del Dulce Nombre de María, con la celebración de una misa por el padre guardián. Se disparó mucha pólvora y adornaron la capilla con cuartetas dirigidas a la Virgen.

La fiesta de la Virgen de la Portería era de las que más devoción y participación despertaba en la población, teniendo en cuenta su carácter de milagrosa, enumerando y detallando el historiador oriolano del siglo XVIII José Montesinos 12 milagros de los muchos atribuidos a la imagen. Esta imagen no solo atrajo a los callosinos, sino que también congregó a los de los pueblos de la comarca, organizando romerías hasta su capilla, acudiendo hasta descalzos desde Orihuela. Además, igual que sucede con San Roque, la Virgen de la Portería cuenta con unos gozos, circulando por la población impresos y una novena editada con grabado antiguo.

Un grabado de la Virge (siglo XVIII). / INFORMACIÓN

D. José Flores Osorio, obispo de Orihuela, concedió cuarenta días de indulgencia para quien rece una Salve ante la imagen. Con el inicio de esta devoción, se celebraron fiestas con sermón y procesión a cargo de la comunidad Franciscana. Más tarde, según nos aporta don Antonio Ballester y Ruiz, los vecinos de la Rambla de Montroig formaron una congregación o mayordomía que, cada 8 de septiembre, celebraba unas fiestas con procesión en honor a la Virgen de la Portería. En 1884, sobre esto el sacerdote don Francisco de Paula Guilabert, en su trabajo sobre la devoción mariana en nuestra localidad, nos dice que «desde su colocación por el Gobierno del guardián Orozco se formó una Mayordomía que costeaba una función a Ntra. Sra. de la Portería con sermón y procesión en la tarde, por la comunidad en el domingo infraoctava de la Natividad de la Virgen y que a pesar de su exclaustración ha continuado». También añade que junto a los vecinos de la Rambla se incorporan otros devotos para llevar esta imagen en procesión por su calle, celebrar una misa todos los meses en su capilla y poder colocar otra pequeña en su calle a la que se encendía una luz por las noches.

La devoción duró desde 1731 hasta 1758 en que cesó todo el culto. Pero llegó el año 1798 y el párroco de San Martín, don Francisco Rato Peláez, recuperó con toda solemnidad la fiesta para la Virgen de la Portería, siendo alcalde de Callosa de Segura don José Alfonso de Baldenebro. Montesinos en su Historia del Obispado de Orihuela nos dice que «se hizo con la mayor devoción, pompa y majestad en la iglesia de los padres Franciscanos Descalzos, a la que se llevó la soberana imagen de María Stma. de la Portería, se iluminó y adornó perfectísimamente. Asistieron las Capillas de Músicos de la Catedral de Orihuela y Santa María de Elche; cantó la misa el reverendo padre Fray Esteban Verdú, presidente de dicho Seráfico Convento de Descalzos, y tuvo el sabio Panegírico el Dr. D. José Guillén, presbítero, natural de Callosa y vicario de la Parroquia Insigne Iglesia de Santas Justa y Rufina de Orihuela. En la tarde se cantaron los gozos de María Stma.; se hizo solemne procesión y por sus dos noches se iluminó toda la villa. Se dispararon muchos fuegos artificiales con el mayor lucimiento y esplendor, pues fueron tantas las gentes que acudieron a venerar a María Stma., faltando iglesia y calles para su mejor comodidad. Se celebró dicha Festividad en el domingo día 30 de septiembre del predicho año 1798». La costumbre nos habla de que la imagen no puede procesionar más allá de la Rambla por el aumento descomunal de peso del trono.

Con la llegada de la guerra civil, las imágenes del convento, ya gestionado por las Carmelitas Misioneras Teresianas, fueron destruidas el 25 de julio de 1936, entre ellas, la venerada imagen de la Virgen de la Portería ubicada en su capilla, remozada y restaurada por el Ayuntamiento en el año 1921. Tras esta confrontación fratricida, se adquirió por sus devotos una nueva imagen para la Portería del Convento llegada de los talleres olotenses El Arte Cristiano. Esta imagen de la Inmaculada, desde entonces, es la que sale enlutada a la Ceremonia del Encuentro el Domingo de Gloria que quitarle el manto. La última reforma de la capilla conocida antes del derribo del convento se llevó a cabo en 1964 por un importe de algo más de 30.000 pesetas.

En el año 1960, don Jesús Aramburu tuvo el generoso gesto con los vecinos de la calle rotulada con su nombre de regalar una imagen de la Virgen de la Portería, realizada por don José Sánchez Lozano, con un coste de 9.500 pesetas, recogida en la Torre de la Horadada por el alcalde don Luis Estañ Estañ y varios vecinos el 4 de septiembre. La imagen, parecida a la desaparecida, fue bendecida por don Manuel Iñigo Belda.

Los vecinos siguen hoy, setenta años después, organizando estos festejos, con la novedad que la imagen es traslada anteriormente a la Arciprestal de San Martín, donde preside la misa vespertina y posteriormente es acompañada en procesión hasta las calles de este barrio, finalizando en su Capilla del Convento. A todos ellos, los que están y los que desde el cielo siguen participando en las fiestas, mi felicitación por este día y gratitud por seguir manteniendo viva la llama festiva y devota que encendieron cincuenta y dos familias, entre cuyos vecinos que quiero recordar y homenajear a mi buen amigo recientemente fallecido don Octavio Belda Pina.