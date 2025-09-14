Opinión | En pocas palabras
Las sillas de la Explanada
Quienes leemos religiosamente el periódico todos los días, anestesiados por las noticias de gran calado económico, político o social, no podemos permanecer impasibles a las aparentemente más intrascendentes. Son éstas las que escriben nuestra historia con minúsculas, que tanto dice de nosotros y del tiempo que nos ha tocado vivir.
Tras una larguísima temporada sin las populares sillas en la Explanada de España (correspondiente al año y medio que se prolongaron las obras de mejora de la confluencia con la Rambla) por fin volvieron a aflorar como elementos imprescindibles del paisaje urbano.
A principios de 2025 se distribuyeron cien sillas, que se recogían y protegían convenientemente cada noche. Pese a estas medidas de seguridad, mediado el mes de agosto solamente quedaban diez sillas “vivas” a disposición del público. El resto habían desaparecido con el paso de los días.
Al leer esta noticia, no dejaba de imaginarme algunas escenas surrealistas en la mente. La de aquellos que con toda la sangre fría del mundo plegaban la silla y como si fuese la cosa más natural se la portaban Rambla arriba hacia su casa. O tal vez esos otros, con un procedimiento más sofisticado, que se las llevaban en una bicicleta o incluso en algún vehículo con quien estaban compinchados que pasaba por el paseo del Puerto a la hora convenida.
La verdad es que hay historias que no entran en la cabeza. Como la del número ingente de opositores a distintos cuerpos docentes que sacaron más de 30 faltas de ortografía en las respectivas pruebas que debían superar. Naturalmente que las tildes computaban como falta. Uno no sabe qué es peor, si lo de las sillas de la Explanada, o que los aspirantes a profesor cometan tantos deslices. Lo único cierto es que hay motivos para el desconsuelo.
