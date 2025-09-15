Este sugerente título pertenece al libro de mi último descubrimiento literario: Quiénes somos ahora, de Katia Adaui, peruana de nacimiento y residente en Buenos Aires. Según la propia autora, la estancia en este país del sur del mundo —donde en su capital la cultura se respira en cada esquina— le ha permitido convertirse en la magnífica escritora que es hoy.

En esta novela, que no termina de saberse si es ficción real o realidad ficcionada, se hace un recorrido por toda su trayectoria vital en Perú. Es un libro escrito con una exquisitez gramatical y literaria pocas veces vista, en el que la autora repasa su vida y su relación con sus padres en su país natal. La obra está compuesta por microcapítulos en los que cada uno tiene vida propia, pero en todos existe un nexo de unión: la vida de la autora. Un libro totalmente recomendable para estos últimos días estivales.

Quizás por ello el título, que es una afirmación asertiva y no una pregunta —Quiénes somos ahora—, me ha resultado tan sugerente. Es un compendio entre aquello que fuimos y lo que, sin lugar a dudas, somos en el presente, que es lo único realmente existente.

Este descubrimiento literario me ha gustado tanto porque el título me ha transportado al particular verano que yo he vivido. Un verano de reposo desde mi silla de ruedas, pero con la certeza y la alegría del crecimiento personal: la de saber quién soy ahora y qué objetivos concretos me gustaría trabajar para mejorar la vida de las personas vulnerables. Todo ello después de la experiencia vivida tras las caídas sufridas en la ducha.

Si bien todavía me queda mucho por recuperarme y sigo sin poder apoyar un pie en el suelo, la grúa se ha convertido en mi fiel compañera de aventuras, junto a quienes me cuidan. Su trabajo es muy digno, porque no hay nada más maravilloso en la vida que dignificar y mejorar la vida de otras personas. Así que gracias a todas ellas: inmigrantes que han venido a este país en busca de un mundo mejor para ellas y sus familias, y que en su quehacer diario conmigo hacen que mi vida sea más llevadera.

Al igual que Katia Adaui, que al emigrar a Buenos Aires decidió dedicarse a lo que siempre había querido —escribir—, creo que esa es la razón por la que esta novela está tan bien escrita y consigue atraparnos: porque la autora disfruta del proceso de creación como nadie, y así nos lo transmite al lector. Ese paralelismo lo puedo establecer yo desde mi reposo: me he convertido en la persona que soy hoy después del accidente sobre ruedas.

Junto a quienes me cuidan y a las personas que me quieren, puedo responder a la afirmación categórica que da nombre al libro y a este artículo: ahora soy quien quiero ser. Mi vida empieza a rodar, aunque todavía no pueda pisar. Esa persona soy yo ahora.