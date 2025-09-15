Jueces, ideología y dependencia

Una de las cosas más graves que suceden, no sólo en España, sino en todo el mundo, es la identificación de los jueces por su ideología. Es evidente que los jueces no son personas diferentes a las demás, que tienen su propia forma de pensar. Lo contrario, exigir que un juez carezca de su individualidad como el resto de personas es un absurdo y un imposible.

La cuestión, pues, no es que se adscriban a una tendencia de pensamiento, sino que el hecho de ser y pensar de una manera se haga equivalente a la exigencia de comportarse de acuerdo con las siglas que las represente, que se espere de ellos una suerte de disciplina partidista, que se anticipe su posición en asuntos determinados en función de su orientación y que se reproche a los que apartan de lo esperado su desviación esperada o se someta a sospecha lo que es un ejercicio de independencia. Conocidos los miembros que integran un tribunal, inmediatamente aparecen noticias que presumen el resultado en atención únicamente a la condición de progresistas o conservadores de sus miembros. Y la ideología, en sí misma, es considerada inmediatamente como un elemento que atenta a la independencia si se trata de juzgar a los propios o una garantía si lo es los adversarios.

Pero lo cierto y verdad, que no se puede negar, es que en el Tribunal Constitucional, órgano que no forma parte del Poder Judicial y cuyo nombramiento es totalmente político, pues política es su función y en el Consejo General del Poder Judicial, institución de autogobierno del Poder Judicial que carece de competencias jurisdiccionales, las decisiones, para desgracia de ambos y causa de cierta deslegitimación, suelen siempre responder a las mayorías y minorías conformadas según la adscripción de sus integrantes. La disciplina es norma sin que ese fenómeno pueda ser fundamentado en convicciones, sino más bien en fidelidades y lealtades derivadas de cierta dependencia, del tipo que sea, hacia quien designó a los que así se comportan.

Fuera de estos dos órganos esta férrea separación no es norma, ni frecuente, seguramente porque, a pesar de que en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo interviene el CGPJ y el reparto por cuotas ideológicas es la norma, los magistrados de esta instancia superior son magistrados regidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y son jueces de carrera convencidos de su papel. Esa, precisamente, es la traba que encuentran los partidos y su objetivo de controlar lo que no es fácil conseguir hoy por hoy. De ahí que se pretendan modificar las leyes que salvaguardan la independencia y se promueva otra conciencia judicial más dependiente.

Ni qué decir tiene que en el resto de tribunales la ausencia de incidencia de este fenómeno es la norma.

Siendo así, lo lógico es pensar que donde interviene el Poder Ejecutivo y los partidos la politización aparece como un elemento indeseable que daña el sistema y que toda cesión a estos de competencias en la conformación de órganos vinculados a la Jurisdicción es la causa de la deslegitimación de un poder, el Judicial, cuyas resoluciones no deberían nunca valorarse en clave política. Pero para ello sería necesario que, por un lado, no se judicializara la política, que jugara en su terreno esta última sin comprometer a los tribunales en sus conflictos y sin buscar en las resoluciones judiciales medios de ataque al adversario y, por otro lado, que no se politizara la Justicia, efecto derivado de lo anterior, mediante la colonización interesada de los partidos políticos de las instituciones jurisdiccionales y el nombramiento de personas fieles deudoras de los nombramientos, con menos méritos que los menos propensos a la gratitud y más fieles a siglas que a ideologías. Porque, está comprobado, los nombramientos en los que intervienen los partidos no recaen sobre los mejores como regla, sino en los más activos y propensos a la lealtad. Un calco de lo que es el normal funcionamiento de los partidos.

Respetar al Poder judicial significa un total alejamiento de la política en la designación y composición de los tribunales y en el CGPJ ideando mecanismos que garanticen la plena independencia. Que sea el curriculum de los peticionarios el que prime, objetivamente, que la adscripción partidista reste, no sume, sin que ello suponga, por supuesto, indagar en la ideología. En definitiva, un pacto por el cual los partidos renuncien a controlar de cualquier modo un poder que controla mediante la exigencia de sumisión a la ley de los demás poderes.

Pero mientras esto sucede, si alguna vez la clase política piensa en otra clave que no sea el poder inmediato, habrá que intentar deslegitimar el discurso que señala a jueces por su forma de pensar justificando sus decisiones con la ideología profesada. Y ahí los medios de comunicación tienen una importante cuota de responsabilidad ante la irresponsabilidad interesada de otros.

No todo es política, ni todos pensamos conforme a las estructuras de los profesionales de ese oficio. Recuperar el lenguaje de la calle sería una forma de normalizar la convivencia y de limitar la importancia del poder por el poder.