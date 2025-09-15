Opinión | Peu de foto
Plats de figues de pala
En «Horts de palmeres», un sonet del llibre La Festa (1982), provava de situar la representació assumpcionista (com féiem aleshores els «caps clars» locals) dins d’un context festiu, cívic i cultural ample. Al primer tercet s’hi fa un inventari d’aquest territori i d’alguns dels produïts que ens oferia: «Tarongers, llimoners, / jardins de roses àrabs; // cestelletes de dàtils, / plats de figues de pala; // la palera darrere / del corral de la casa». Els que ens hem dedicat a fer versos no solem donar-ne explicacions. Tanmateix, pot ser interessant aclarir que les figues de pala contingudes en els plats d’aquest vers són figues pelades, no figues sense pelar, que no es posaven mai en plàteres.
Fins al final del segle XX, aquest fruit de la segona meitat de l’estiu, saborós i pinyolut, no solia vendre’s als nostres mercats ni pelat ni sense pelar ja que arreu els horts de palmeres, com també al camp i a la serra, hi havia paleres que produïen grans quantitats de fruites, amb la qual cosa tothom podia agafar-ne (amb o sense permís), portar-ne a casa, pelar-les i menjar-se-les tranquil·lament. Nosaltres teníem una figuera de pala enorme darrere del corral de la casa de Travalón Baix (a la qual fa referència el darrer vers del tercet), per on passava una séquia fonda que la regava, i aquella palera ens subministrava fruits en abundància. A l’hort de Travalon Alt n’hi havia una altra, de palera, d’on també n’agafàvem, de figues de pala, el pare i jo: ho féiem amb estenalles, curosament, dipositant-les en un poal amb un remitjó d’aigua, per por a les punxes que, abundants i molestes, volanderes, quasi invisibles, situades per tot arreu el fruit i la planta, són l’inconvenient d’aquest vegetal. El port de les dues paleres (d’altra banda idèntiques) era diferent: mentre que la nostra serpentejava arrossegant-se per enterra, l’altra s’aixecava com un arbre, amb un tronc i una pseudo-capçada esplendorosos. Malgrat ser quasi idèntic, tampoc el sabor del fruit acabava de ser el mateix, més fi el de la palera de Travalon Alt. El pare em féu notar aquesta petita diferència agronòmica que no devia tenir correspondència botànica.
Quan, ja sense els horts del Sol, de Motxo i de Travalon, cap al 2005, em fiu càrrec de la parcel·la de l’hort d’En Joan, mantinguda només com una explotació agrícola per a encapurutxar palmeres, entre les plantacions que hi vaig fer (moltes, fracassades) hi havia pales (ja se sap que arrelen amb una facilitat extraordinària: les tanques de Sardenya són una vista territorial meravellosa) provinents de les dues paleres de Travalon, que l’Excel·lentíssim no havia arrasat encara. Algunes s’assecaren, es podriren o foren menja de la cotxinilla que les malmet des de fa unes dècades i que els governants no combaten en haver decidit que la palera és una «espècie invasora», inri definitiu amb el que una vegada etiquetada alguna espècie, s’ha d’exterminar: com la caguen de vegades els savis i els polítics! Però un parell de plançons sobrevisqueren i agafaren aquell port arborescent tan bonic de la palera de Travalon Alt: per això pense que deuen ser filles seues.
Hi vaig fer algunes plantacions també als Quatre Pilars. Unes sobreviuen, d’altres se les menja la cotxinilla, moltes no han anat endavant. Però enguany, tant a les Atzavares Baixes com a Daimés, les figueres de pala ens han donat una collita esplèndida i en mengem moltes i sovint, de figues. En realitat, en tinc de tres tipus: unes vermelles i sanguinolentes, també bones, però que tenen més punxes encara que les tradicionals, tant al fruit com a la mata, i que he deixat de collir des de que se me’n ficà una a la gola. I unes altres, de pell verdosa, poc gustoses però que es mantenen fins a Nadal, produïdes per una figuera de pala sense punxes, esvelta, com d’adornament, que fa una figura elegantíssima.
De sempre se sap que, a banda d’anar alerta amb les punxes de les figues de pala, s’ha d’evitar menjar-les amb raïm, ja que la mescla pot provocar un embús considerable en l’aparell evacuador (es veu que la combinació dels pinyolets de totes dues fruites formen un ciment de solidificació contundent), amb els problemes que se’n deriven per al benestar corporal. El pare, que per a la manduca era el típic animalot valencià, un any, sense fer cas dels advertiments de la mama, se’n féu un fart de raïm i figues de pala i estigué una setmana sense fer de ventre, amb el dolor i la malura consegüent, fins que sa filla, ma germana, armada de paciència, sol·licitud i pietat filial, amb el puny d’una cullera -ell, estés al corral de la casa, prop del consumidor o desaiguador, a punt de rebentar- pogué desfer-li aquell tap consistent i nauseabund. Certament, el pare ja no en tornà a menjar mai més, de figues de pala: clar que la mare l’havia amenaçat en fer-lo fora de casa si ho feia.
A banda d’aquestes exageracions, pròpies d’una cultura agrària que no volia passar gana, el pare era un mestre a l’hora de pelar figues de pala evitant les punxes. Les posava en un poal amb aigua i les menejava enèrgicament amb un ramàs, canviant sovint el sentit del gir, els canviava l’aigua un parell de voltes i, ja eixugades, amb la mà esquerra les agafava d’una en una i amb la navageta que portava sempre damunt (un costum agrari ancestral) els tallava els extrems del barrilet que forma la fruita, els feia una incisió longitudinal i rodava el conjunt, amb l’ajut dels dits i la navaja, fins que la molla, compacta, flairant i sucosa, quedava solta; aleshores, amb dos dits, curosament, la desava en un plat de ceràmica blanca, amb una roseta rosa en un costat, dels que gastàvem a casa, part de l’aixovar de la mama. Un plat podia contenir vint o trenta fruits: una imatge estiuenca i refrescant evocada per l’hemistiqui del vers; en acabar la feina, el plat, embolicat amb plàstic perquè no se’n ressecàs la fruita, es ficava en la nevera (quan arribaren els frigorífics, tinguérem un Westinghouse fabulós, però ja des dels anys cinquanta teníem una nevereta de gel, aquella invenció meravellosa que, amb peces cúbiques d’uns 20×20×20 cm que compràvem a la fàbrica de gel -un glaç que es fonia lentament- ens refrescava l’estiu: seguesc conservant aquell aparell entranyable, encara que inutilitzat, naturalment); les figues de pala, així refrescades, es menjaven amb delit a qualsevol hora.
Recordant mon pare, des de fa uns anys he aprés a collir-ne i pelar-ne i aquest estiu, cada setmana, en cullc unes quantes, les rente amb aigua (de vegades, rebolcant-les posteriorment en la pols), les pele curosament (amb tot, tanmateix, alguna punxa se’m queda enganxada) i les guarde en la nevera. Certament, procure no menjar raïm a la vegada.
Per concloure, recordarem Álvar Núñez, Cabeza de Vaca (1490-1557), l’explorador que no es morí de fam mentre explorava les terres del nord de Mèxic en un vertiginós periple (1528-1537) gràcies als fruits humils i deliciosos de l’Opuntia ficus-indica que li oferiren els indis i que l’alimentaren. Ell, agraït, respectà sempre més la població indígena americana.
Nota bene: Aquest text formarà part del meu llibre tot just començat "Poètica general. Fonts, intencions i circumstàncies dels versos que he escrit" (obra en procés).
Paraules clau:
Figues de pala, Palera, Fruits d'estiu, Horts de palmeres, Elx (Alacant), Antropologia valenciana, Etnologia valenciana, Tradicions agràries, Poesia catalana del segle XX
