Tesoro o cacharro es el tipo de concurso de mecánica sencilla que huye de la fórmula de las preguntas y respuestas y se asemeja, aunque sea por una milésima, a lo que fue la subasta del Un, dos tres. Porque los concursantes se enfrentan a una decena de objetos de distinto valor del que podrán ganar el que finalmente elijan. Y ya lo decía Mayra, doctora en la presentación de este tipo de juegos: al final, si vaca, vaca y si coche, coche.

En el caso de Tesoro o cacharro se juega con la ambigüedad de tener jarrones de la mismísima República Popular China procedentes del «todo a un euro» al tiempo que una moneda antigua puede valer un potosí o una entrada del primer mundial de fútbol un valor incalculable. Además, incluye la visita de un famoso que aporta su objeto para que los concursantes puedan elegirlo si así lo consideran oportuno. El hecho de que en la primera edición el invitado fuese Boris Izaguirre aportó mucha vidilla al plató.

Lo más reseñable fue ver a una fallera valenciana que soportó impertérrita durante las dos horas de concurso subida en su tarima, a pesar de que los concursantes erraron su apuesta. Pensaban que su traje era barato, debido a una pista que les confesó: poseía otro de quita y pon. Pero según ella misma contó sumando todos sus abalorios y complementos la cantidad ascendía a 30.000 euros. Lo que puede dar una idea de las cifras que se mueven en el capítulo de la indumentaria en esta España nuestra.

Tesoro o cacharro es una idea bien traída que sin los kilométricos cortes publicitarios se convertiría en un divertimento sano para las noches de los martes.