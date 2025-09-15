La expresión «decir las verdades del barquero» o «contar las verdades del barquero» es una de esas frases que ha sobrevivido al paso del tiempo, y que se utiliza para referirse a las verdades que se dicen en un ambiente de confianza o en privado.

Aunque el origen exacto de esta locución es incierto, hay varias teorías al respecto que pueden arrojar luz sobre su significado; pero eso ya queda para cada uno de ustedes.

Lo cierto que este verano que acabamos de concluir, en una comida de amigos afable y bastante concurrida en la que participé, como siempre se habló de fútbol, de los hijos e hijas, de viajes, y por supuesto de política; y, en ese contexto, uno de los asistentes, refiriéndose al presidente Pedro Sánchez, afirmó: «A ese lo cogía yo y le contaba las verdades del barquero».

Pues a relatar esas verdades del barquero quiero dedicar la glosa de hoy. Verdades que nos facilitan una descripción certera del panorama político nacional y también local, y que nos permiten tomar el pulso de la realidad una vez terminado el verano.

Es verdad, por ejemplo, que la política española arranca en este mes de septiembre -tras los desgraciados incendios forestales del verano- presidida por una agenda judicial que cerca al Partido Socialista, y que amenaza con marcar los próximos meses, en detrimento del Gobierno de Sánchez y sus aliados, como consecuencia de un sinfín de episodios de corrupción.

Es verdad que la situación del fiscal general del Estado es extremadamente delicada tras haber decretado el Tribunal Supremo la apertura de juicio oral, pues no es de recibo que una persona que debería ser ejemplo de cumplimiento de la ley se siente en el banquillo acusado de vulnerarla. Pero a él no le importa; al igual que el presidente Sánchez, se aferra al cargo.

Es verdad también que Santos Cerdán, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, sigue en prisión por ser un socialista corrupto sin ningún reparo moral.

Es verdad que la propia esposa del presidente, la señora Begoña Gómez, comparecerá por cuarta vez en los juzgados para rendir cuentas precisamente por faltar a la verdad, y por aprovecharse de ser la mujer del jefe.

Tampoco puede negarse que la situación migratoria en España se ha convertido en un problema sistémico del Gobierno de Sánchez, que le ha dado alas. Ciertamente, España necesita de la inmigración, pero ha de ser una inmigración ordenada y regulada legalmente, y no como sucede en estos momentos.

Es verdad también que, en el ámbito de la economía, a España nos salva únicamente el turismo, y que la situación en general, y para los jóvenes en particular, no es la deseable ni de lejos. Téngase en cuenta, por ejemplo, que los problemas de la vivienda y de la inestabilidad laboral siguen sin ningún atisbo de solución.

No es menos verdad que, desde el punto de vista electoral, las últimas encuestas en los medios más reconocidos y fiables dejan por tierra a los socialistas, que pierden votos y diputados a espuertas. La sangría socialista se refleja de modo particular en los datos de fidelidad: solo el 69,1% de quienes votaron al PSOE en 2023 repetiría ahora su elección. El resto se dispersa entre la abstención (12,9%), Podemos (1,5%), Sumar (2%) y, lo más significativo, el PP lleva a su terreno a uno de cada diez antiguos votantes de Sánchez.

La fuga del voto hacia la derecha confirma que es verdad que el PSOE afronta una crisis como nunca, al no tener rumbo ni saber qué hacer, a la par que lleva la credibilidad del partido y de Pedro Sánchez a los niveles más bajos de su historia, al posicionarse además ante un electorado que ya no sostiene las tesis del presidente Pedro Sánchez ni cree en él.

Como consecuencia, es verdad que, para el PP, las encuestas confirman que el camino hacia La Moncloa se encuentra cada día más cerca. Vox sube tres puntos respecto a 2023, de modo que esta formación alcanza el 15,4%, con la posibilidad de llegar a 50 diputados. En total, la suma PP-Vox se movería entre 202 y 206 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, un registro inédito en España para la derecha.

Puede señalarse también como cierto que los separatistas, guste o no guste, están tomando decisiones, están mandando en España, lo cual resulta sumamente paradójico: consiguen gobernar en un país en el que no querrían estar, no hay quien lo entienda. Y ello a costa de un presidente cabizbajo y reducido ya de defensas, por haberlas agotado, y plegado a sus chantajes.

En el plano local, también es verdad que los poco más de dos años de gobierno de Pablo Ruz le han sentado bien a Elche, mal que le pese a la oposición socialista, desaparecida y sin contenido. Asistimos a una actividad municipal muy intensa, que está cambiando Elche con inversiones y actuaciones necesarias, en muy variados ámbitos, que contribuyen a una mejora sustancial del municipio.

Los ilicitanos e ilicitanas creen más en Ruz y su equipo, su nivel de confianza ha aumentado, y así lo manifiestan cuando opinan de cualquier temática municipal. Esto es lo que escucho cuando pregunto y lo que me dicen, aunque, por supuesto, también hay ciudadanos que no le darían apoyo o soporte en las urnas, al menos de momento.

En resumen, quisiera concluir afirmando que decir la verdad es saludable, es un componente esencial de la honestidad, y es propio de aquellas personas que desean seguir guiados en sus actuaciones por criterios morales. Decir la verdad de las cosas debería ser innegociable, al igual que la defensa de la familia, de la libertad, de la vida y del bien común, valores estos que en su conjunto deberían ser la bandera de cualquier gobierno, del color que fuere, aunque es verdad que tales valores se encuentran degradados y no cuentan ni de lejos para el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. ¿Es verdad o no es verdad? Hasta pronto.