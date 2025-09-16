El NO-DO oculto

Serán sólo seis episodios. Eso sí, apasionantes. Los dirige Francesc Escribano, curtido en estas lides, y han contado con un material de partida enorme. De las más de 6.000 latas encontradas en la Filmoteca Española, se han abierto y conservado 400, en una producción que ha mantenido casi un año trabajando a un equipo de cinco personas. Gracias a la digitalización y conservación de cada una de las latas, la Filmoteca Española ha logrado un material de valor incalculable.

En los textos promocionales de la serie vienen una serie de preguntas para hacernos abrir boca. ¿Qué puede contener una película inédita con el título Franco en la pesca del atún? ¿Por qué quedaron sin emitir unas imágenes de Grace Kelly en España? ¿Qué historia se oculta bajo el título Agrupación de Hombres no Demasiados Altos? ¿Por qué el NO-DO rodó una visita de Carmen Polo a Lisboa para luego no sacar nada? ¿Cómo es posible que no se proyectara un reportaje sobre el estreno de la película El Cid? ¿Qué pudo ocurrir en un concurso de huevos fritos para que no saliera en el NO-DO? ¿Qué celebridad fue Miss España en 1961 y quedó descartada de la programación? ¿Qué revelarán las imágenes sin publicar del último verano de Franco?

Estas y otras preguntas son las que Los archivos secretos del NO-DO intenta resolver. Imágenes inéditas junto a fragmentos ya proyectados en su momento en las salas de cine de España. Todo ello acompañado de los razonamientos de expertos que pueden dar una explicación del porqué de este ostracismo. Seis episodios de esta serie documental que quiere sacar a la luz de forma amena y distendida los secretos del NO-DO, a la vez que ha ayudado a restaurar todo este material fílmico que permanecía en el olvido.