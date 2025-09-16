Firmo exigiendo seguridad para la flotilla que navega hacia Gaza. Lleva alimentos, medicamentos y esperanza e Israel dice, que no dirá con su desprecio hacia la vida, que los interceptará. Israel, Netanyahu en su nombre, considera que todo puede ser interceptado, arrasado y debe pensar que los muertos de Gaza no lo son, simples daños colaterales de un ambicioso plan que pasa por un genocidio y por sembrar el odio en tantos lugares que ya no queda cobijo y la vida es una línea derrotada en los ojos ensangrentados de una niña en Gaza que no entiende, pero siente y ya no derrama lágrimas; las derramó todas su madre y las otras madres que deambulan cortando el viento con sus manos y con el aroma de los hijos que otros se llevaron sin explicación alguna. Una única explicación: ustedes no pueden estar aquí.

No hay cuneta sin bandera y cada bandera es una voz que grita: ¡No más muertos! ¡Salvemos Gaza! Pero ¿quién quiere salvar Gaza? Nadie. Es más bello y mucho más ordenado ese resort de lujo al que le han puesto imágenes mientras un pueblo muere de hambre. Miserablemente pisoteado. Dicen que esas banderas eran peligrosas, que los ciclistas corrían peligro y ciertamente vimos alguna imagen con un grado de violencia elevado. Pero si eso sucede es porque el horror no es digerible, ni soportable y si eso es violencia, váyase usted a Gaza y verá qué nombre tiene la violencia cuando se agarra al cuerpo desnutrido de un niño o rompe en dos el corazón de aquella adolescente que ya no besará. Eso sí que es violencia y es violencia dirigida para exterminar y hacerlo ante los ojos del mundo.

Para que el mundo sea cómplice. Da igual si el Papa habla de los niños de Gaza o si España intenta enmendar tanta deshonra, todo llega tarde, todo es interceptado y todo habla de muerte cuando el asesinato es cordial y se ha hecho lícito, una especie de pasatiempo para limpiar el suelo de lo que sobra y molesta.

Faltan más banderas en las cunetas. Más gritos exigiendo un fin que no va a llegar porque todo ha sido destruido ante nuestros ojos, ante nuestro silencio. Somos esa parte necesaria que todo genocidio necesita para bombardear la historia, ya de por sí intensamente prostituida.