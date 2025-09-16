Los higos de pala

Llevo unos días en los que conciliar el sueño me resulta más difícil que entender la Conjetura de Goldbach, que afirma que todo número par mayor que dos es la suma de dos números primos, vamos una cosa de locos que no tiene sentido alguno, como tomar cerveza 0,0 o llevar una camisa de flores y palmeras en la ceremonia de una primera comunión. No sé si será el calor que hace, el acortamiento de los días, el cansancio que tengo en mi cuerpo debido a la caminata diaria que me pego, que menos mal que el médico dice que es bueno para la salud que, si no, yo diría que eso de combinar andar rápido y trotar es más propio de un berrendo que de un ser humano, y que se trata de un ejercicio físico cuyo mejor momento es cuando termina y te arrastras a la ducha pensando: «¡Señor, llévame pronto!», o una combinación de todos estos elementos, pero lo cierto es que me paso las noches desvelado dando vueltas de un lado para otro de la cama, leyendo para cansarme fragmentos del Manuscrito Voynich, que no sé en qué alfabeto está escrito y dando más vueltas y vueltas para acabar mirando la pared hasta que suena el soniquete de mi despertador: «Arrancando garbanzos te he visto el culo, y no he visto chimenea que eche más humo», me levanto como puedo, con ojeras en los ojos y derringada la osamenta, vamos, como si fuera un estudiante de la academia Nevermore.

La otra noche, mientras miraba la pared y escuchaba pasar las horas, me vino a la cabeza que tenía que comprar calabacines, tomates y un frasco de gel, a la vez que recordé la frase de Philip Zimbardo: «El mundo está, estuvo, siempre estará lleno de bien y de mal, porque el bien y el mal son el yin y el yan de la condición humana». Y así, como el que no quiere la cosa, entendí motivado por la vigilia que la mejor y más auténtica representación frutícola y rural del yin y del yan son los higos chumbos.

A mi abuela Pepita le gustaba comer higos de pala, cosas de abuela, yo no sé de dónde los sacaba o quién se los traía, pero recuerdo vivamente en su cocina la imagen de un cubo lleno de estos frutos siempre por estas fechas de mediados de septiembre, el mes del membrillo, de la uva, de las ofertas del Lidl en mochilas escolares, de los nuevos grupos de WhatsApp de los papás y mamás del cole, ¡qué San Medardo nos proteja!, el de las olivas partidas y del «Mega Ahorro» en Carrefour con la promoción 2x1 en sábanas y fundas nórdicas, un producto muy necesario en estos lares si lo que pretendes es envolverte en llamas mientras duermes. Yo tuve hace unos años una experiencia inolvidable con eso de las fundas nórdicas y del gramaje que deben tener para que duermas calentito y a gusto, eso según la dependienta de El Corte Inglés que me lo vendió, que debería ser natural de Estonia, o tener parentesco con algún que otro esquimal, porque tras perder el conocimiento en un par de veces mientras dormía, debido al calor abrasador que despedía la funda nórdica y su relleno, tuve que desprenderme de ella y regalarla a una amiga que tiene una casa en un pueblo de Albacete, la cual me dice que solo la puede utilizar en los días más crudos del invierno castellanomanchego. Ya te digo yo, ríete de las llamas del infierno con lo de la funda nórdica.

Septiembre es el mes de los higos de pala, también llamados higos chumbos, que para el que no los conozca decirle que son frutos con una piel gruesa y espinosa que protege una pulpa dulce y gelatinosa, de sabor similar a la pera o el melón. Son bajos en calorías, ricos en agua y fibra, y una buena fuente de vitaminas (como la C) y minerales, con propiedades antioxidantes, que ayudan a la digestión y pueden beneficiar a diabéticos y proteger el hígado. Se consumen frescos o en mermeladas y postres, pero su recolección y consumo deben ser cuidadosos debido a las espinas. Recuerdo escuchar a mi abuela decir que había que consumirlos de forma moderada, porque al ser un fruto laxante solían ser indigestos y no quieras tú saber cómo se te podía quedar el cuerpo tras un enfitorron de higos chumbos, que ni los bomberos ni la UME juntas pueden levantarte de la taza del wáter sin peligrar su integridad y tu decoro.

Y es que, como todo en la vida, cada cosa tiene su lado dulce y su lado espinoso y doliente, como también sucede en la política, que para que alguien te reconozca algún mérito en lo que haces tienes que ser un buen fajador para poder encajar como mínimo un par de directos a la mandíbula, un crochet de izquierda y haber asistido al menos a un debate del estado de la ciudad y a una docena de imposiciones de bandas.

Hablando de bandas, bueno mejor dicho, de bandos, la pasada semana, y con motivo de la visita de la Reina emérita a la ciudad, nuestro alcalde dictó un bando llamando a la participación de la ciudadanía en esta efemérides, solicitando su presencia en la Plaça de Baix para aclamar a Doña Sofía a la vez que sugería encarecidamente el engalanamiento de los balcones con la bandera de España, vamos al estilo de Berlanga en Bienvenido Míster Marshall, y es que a este alcalde lo antiguo, solemne y barroco le tira mucho. Yo no veo mal el llamamiento municipal a la participación ciudadana en estos acontecimientos, pues no todos los días recibimos la visita de un miembro de la Casa Real y más de Doña Sofía, ejemplo de dignidad, profesionalidad y decoro, cualidades dignas de reconocimiento público en estos tiempos tan azarosos.

No me cabe duda alguna de que el recibimiento que los ilicitanos le dieron a Doña Sofia estuvo a la altura tanto de la categoría humana de la ilustre visitante como del pueblo que actúa de anfitrión, si bien, habría sido aconsejable, conociendo a nuestro alcalde, que algún asesor o don José Claudio hubieran tenido a mano un buen bote de Reflex o de Radio Salil para haber podido darle algunas friegas en las lumbares a nuestra primera autoridad, que, de tanta reverencia y genuflexión que de suyo y de buen gusto le dedicó a Doña Sofía, las tendría más duras que un turrón de oferta.

Pero ya puestos en eso de avisar de la presencia en la ciudad de autoridades, yo también le pediría al alcalde que, si bien no es necesario un bando, que eso es muy vetusto y formal, bastaría con un simple aviso con antelación suficiente a la prensa local cuando nos visite el Muy Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón, con motivo de ir a un barranco, inaugurar unas jornadas o realizar el primer corte del haba temprana, todo ello actos políticos de primer orden, como nos tiene acostumbrados últimamente, ya que lo del TRAM, la finalización de la Ronda Sur, el Conservatorio nuevo, las Clarisas y otros proyectos prometidos electoralmente están hoy guardados en el cajón del «si eso lo dejamos para mejor ocasión», nos lo comunicara a la ciudadanía, para que aquel que quiera pueda ir a recibirlo, vitorearlo, aclamarlo o cantarle las cuarenta en bastos. No queda bien, ni es protocolario ni recomendable para la salud pública que el Muy Honorable venga siempre de incógnito, como si fuera el Hombre Invisible, que nosotros los ilicitanos somos gente pacífica y de bien, si bien, por mucho que lo intente, y doy fe que lo intenta, lo del Ventorro, lo de las múltiples, mutantes y variopintas versiones que ha dado sobre su actuación el día de la dana y las doscientas veintiocho víctimas no se pueden encubrir, ni ocultar ni diluir en la memoria colectiva, como si nada hubiera pasado. Son las espinas del higo de pala que el Muy Honorable aún no ha conseguido quitar para poder disfrutar de la parte dulce de su cargo, y cuidado con los chef locales, no vaya a ser que de tanto intentar evitarle las pinchas acaben ellos también pinchados. Es lo que tiene el yin y el yang, y los higos de pala.