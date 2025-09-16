Obsesiones patológicas de unos cuantos.

La desvergüenza total no es que los manifestantes rechacen contundentemente el genocidio de Netanyahu en Gaza, o que Sánchez lo repudie, sino que se siga produciendo con la complicidad necesaria. Cualquier forma de manifestación violenta, venga de donde fuere, siempre será censurable. Pero es imprescindible el absoluto rechazo de todos hacia la barbarie, que no es el anhelo de las dos derechas. Estimulan el odio y las algarabías de sus más radicales admiradores, poniendo a Sánchez en la diana como obsesión patológica, y se quejan de que haya violentos, cosa que nunca es de recibo, claro. La doble moral y las lenguas envenenadas funcionan muy bien y a diario.

Según Tellado, el presidente «pone la causa palestina en primer plano para tapar la corrupción». Quienes residen en el lodo se permiten el lujo de soltar dislates mientras tienen numerosas causas judiciales pendientes en relación con su partido. «Hijo de puta» han vuelto a llamar al presidente del Gobierno en la reunión ultra del pasado fin de semana. ¿No es violencia política? No se quedan atrás Ayuso, Feijóo y el resto de la infumable tropa genovesa, ya que también les gusta mucho la «fruta». El repudiable crimen cometido contra el influyente Charlie Kirk, muy cercano a Trump, lo manosean como arma arrojadiza. Pretexto magnífico con rumbo directo al mentón de la izquierda.

Para ellos, Pedro Sánchez es el enemigo público número uno, al que les encantaría meter en la cárcel y hacerle un juicio sumarísimo. Los inmigrantes tampoco son sus objetos de culto. Personas que, en general, aportan beneficios significativos a las sociedades de acogida. Aumento de la fuerza laboral, contribuciones a la Seguridad Social y crecimiento demográfico. Las derechas presumen de religiosidad, pero los autoritarios ignoran las encíclicas que hablan de los derechos humanos y la justicia social. La libertad que tanto proclaman se refiere solo a la de los de arriba.

¿La ola ultra es una forma de situarse en el lado correcto de la historia? Si las encuestas aciertan, esa propaganda les da votos de muchos trabajadores incluso. A eso le llaman ser patriota. Ahora o nunca, sugiere Abascal, quien, en un alarde de ingenio, denomina a Sánchez «chulo de putas». Los más nostálgicos del franquismo definen a esto «la reconquista». Es el gran nivel de algunos. Milei intervino en la reunión ultraderechista, a través de una videollamada desde su país, con otra cucharada más de la indigesta sopa.

Los grandes recortes de su motosierra proporcionan sufrimiento a la población argentina y la figura del mandatario se desmorona, entre otras razones, por turbios asuntos. Enriquecer a unos pocos y arruinar a miles es la norma de esta gente. Los más vulnerables y los pensionistas les importan un carajo. ¡A por ellos! La carestía de la vida y la corrupción, bien, gracias. El pasado día 7 perdió las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y el próximo 26 de octubre habrá comicios legislativos nacionales de medio término, con la renovación parcial del Congreso, donde La Libertad Avanza de Milei, hoy, es una fuerza minoritaria y poco respaldada.

El consumo está estancado, la obra pública y la industria, paralizadas. Congelación salarial, recortes radicales y dificultades de seis de cada diez argentinos para llegar a fin de mes. He ahí el plan económico anarcocapitalista del totalitario sujeto de la misma especie que las derechas españolas. Esta clase de dirigentes cuenta con el aliento de las élites económicas y los grandes medios de comunicación, eso sí. Buen ejemplo de un mesías económico al igual que su amigo Trump, uno de esos creadores populistas de espectáculos de la peor índole. Deterioro social en Argentina, amplia recesión e indigencia en una sociedad agotada por décadas de crisis. Y ahora más devastación aún.

Las democracias debilitadas y las frágiles economías componen un caldo de cultivo en el que las ultraderechas prosperan con la venia de las derechas extremas. Del rey Donald I, otro que tal baila, y de la destrucción progresiva del sistema democrático en Estados Unidos volveremos a hablar. Valga decir ahora que los más desfavorecidos disfrutan con la reducción de impuestos a los poderosos, el aumento del gasto militar y recortes históricos que afectan a millones de estadounidenses. Mayor desigualdad y saqueo de los servicios públicos. Triste lección, sí, aunque necesaria en todas partes.