Salvador Allende en la historia y en la memoria democrática

Estos días de regreso al curso rememoramos cómo el 11 de septiembre de 1973 Salvador allende, presidente elegido democráticamente, caía bajo las bombas de sus propias Fuerzas Armadas. Más allá de las circunstancias de su muerte, quienes volvemos a ver las imágenes de sus últimas horas las seguimos encontrando estremecedoras. Su final significó el derrumbe de un proyecto político, pero también y, sobre todo, la demostración de cómo un hombre puede decidir morir defendiendo sus convicciones.

Allende murió intentando demostrar que se podía transformar una sociedad sin abandonar la legalidad. Nacionalizó el sector del cobre, impulsó una reforma agraria más que necesaria y apostó, en un país tremendamente liberal, por una sanidad y por una educación públicas. Su idea, la de la “vía pacífica al socialismo”, fue sin duda algo singular en plena Guerra Fría, que para América Latina supuso, no hay que olvidarlo, represión feroz y muerte cruel auspiciada por el Vecino del Norte.

La historia desgraciadamente negó continuidad a sus políticas pero, por encima de ellas, lo que realmente ha trascendido es la coherencia de un dirigente que se negó a traicionar a su pueblo y a sí mismo. Por esa coherencia se le conoce y reconoce hoy en día, y es la clave de su vigencia. Allende no huyó ni negoció con los golpistas, y podía haberlo hecho. Pero era consciente de que su caída era también el fin de la democracia chilena. Permaneció en el Palacio de La Moneda en un gesto, cargado de dramatismo y de dignidad, que le aseguró un lugar en la historia de la democracia, más allá de las fronteras de Chile.

Recientemente visité Chile y allí pude ver cómo la memoria de Allende está muy presente. En el pasado, durante la ominosa dictadura, fue borrado de la vida pública. Pero ahora su figura ha vuelto con fuerza. Con mis colegas reconocí que incluso quienes discrepan de su proyecto reconocen que representa un símbolo democrático. Hoy, en Chile, Allende forma parte de la memoria de un país que todavía debate cómo reconciliarse con el pasado.

No creo equivocarme al decir que su legado no es sólo chileno. En España, su nombre resonó con fuerza en el tardofranquismo. Para quienes luchaban por un futuro en libertad en nuestro país, sus políticas ambiciosas y su muerte dramática fueron al tiempo advertencia y espejo: advertencia de lo frágil que puede ser la democracia, tema lastimosamente muy actual, e inspiración para quienes luchaban por recuperarla. Su figura se convirtió en un emblema para la izquierda española y para todos los demócratas que buscaban en la Transición unir justicia social con pluralismo democrático.

Y hoy, cuando la desafección ciudadana hacia la política crece y cuando partidos neofascistas e ideas autoritarias encuentran apoyo en amplios sectores de la población, su ejemplo se vuelve más urgente que nunca. Allende nos recuerda que la democracia no es sólo el marco institucional en el que nos debemos mover; la democracia necesita esa justicia social y el fin de la inequidad y requiere de dirigentes, en el Gobierno o en la oposición, que no renuncien a esos principios ni a los valores republicanos, en su sentido más amplio. Su vida y su muerte nos llegan al corazón porque demuestran que se puede perder el poder sin perder la dignidad.

Por eso, recordar en estos días, y siempre, a Salvador Allende no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de responsabilidad. Significa defender la democracia en tiempos de incertidumbre. Su último discurso desde La Moneda sigue resonando con fuerza hoy: la historia la escriben los pueblos. Medio siglo después, su mensaje no pertenece al pasado, sino al futuro que tenemos que construir; se lo debemos a nuestros padres y abuelos y es una obligación para nuestros hijos y nietos.