El AVE que no es Fénix

Las palabras del ministro de Transportes Oscar Puente en el Congreso de los Diputados referidas al fracaso rotundo que, según él, ha supuesto la construcción de estaciones AVE fuera de los cascos urbanos, poniendo como ejemplo palmario de ello el apeadero de Villena, produjo de inmediato la reacción del alcalde de la localidad, quien al día siguiente declaraba entre otras muchas cosas que el único fracaso producido a este respecto ha sido el atribuible a las administraciones públicas, nacional y autonómica, que han sido incapaces durante doce años de construir un acceso digno a esa estación desde la A-31 que discurre a sólo dos kilómetros y medio. Añade también el alcalde que la ubicación de esa infraestructura no crea ningún problema porque ya fue concebida, no como estación urbana, sino para dar servicio a varias comarcas de tres provincias. Pues bien, sin tener ninguna relación con el alcalde de Villena, al que sólo conozco físicamente de verlo en los medios de comunicación y cruzarme con él de vez en cuando cada vez que visito mi pueblo, manifiesto que le tengo un gran respeto por el enorme tesón que ha mostrado en batirse el cobre para convencer a tirios y troyanos de que el mejor lugar para instalar el llamado puerto seco es Villena, para el que ya tiene reservados un millón de metros cuadrados.

De conseguirse esa instalación, si algún día se lleva a cabo, que ese es otro cantar teniendo en cuenta la penuria y racanería de las inversiones estatales y autonómicas en nuestra provincia en general y en Villena en particular, supondría la creación de empleos y riqueza para la ciudad y por ende para sus ciudadanos, y constituiría un hito en el que el Sr. Cerdán habría tenido mucho que ver. Pero dicho esto también añado que así como ambos coincidimos, según deduzco de su escrito publicado en INFORMACION, que la languidez y abandono en que está sumida la estación AVE de nuestra ciudad se deben en gran porcentaje a la pereza y desidia políticas de las administraciones antes citadas, sí discrepo rotundamente de su opinión respecto de que sea este el único fracaso, obviando el tema de la ubicación de la infraestructura y hasta justificándola en aras a que no es urbana y da servicio a varias comarcas. Sabido es que el término municipal de la ciudad es el segundo más extenso de la provincia después del de Orihuela y conocido es también que constituye límite de cuatro provincias pertenecientes a tres comunidades autónomas, lo que no es poca cosa estratégicamente considerado, pero ¿en qué habría perjudicado a los viajeros foráneos que la estación hubiera seguido donde ha estado siempre?

La línea férrea Madrid-Alicante entró en servicio en 1858, hace 167 años, siendo la primera línea interprovincial y de larga distancia de España y la primera por la que la capital de la nación se asomó al mar, en este caso el Mediterráneo. Y desde el primer día Villena la tuvo en su misma puerta hasta que en 2013, siglo XXI, nos la trasladaron a seis, siete u ocho kilómetros, según como se midan, para todos los viajeros con destino Madrid y norte de España y pronto, si prosperan las obras del corredor mediterráneo, lo será también para quienes utilicen el mismo.

Y la pregunta salta sin quererla, ¿podría haberse soterrado la estación bajo esa amplia explanada de vías de la estación actual, de ochenta mil metros cuadrados aproximadamente, haciendo coexistir el ferrocarril convencional con el de alta velocidad y ahorrándonos además la supresión de dos pasos a nivel, calles La Virgen y Trinidad, verdaderos cuellos de botella hoy día? En Orihuela sí se hizo

Hace un mes que Antonio Sempere, villenero y colaborador asiduo de INFORMACION me llamó por teléfono para decirme que había publicado un libro sobre Villena y deseaba regalarme un ejemplar. Se titula Quo Vadis Villena. Pues bien, en lo referente a este tema dice, a modo de apunte indico, que la estación AVE se construyó en medio de la nada, que por la noche parece una estación fantasma y que todavía sigue esperando que los autores de la tropelía de haberla colocado en aquel paraje pidan perdón. El libro de Sempere explica mucho mejor que un servidor esta cuestión.