La dignidad que faltó en el Paraninfo

El acto de apertura oficial del curso de las universidades valencianas, celebrado en la Universidad de Alicante, debía ser un momento solemne. Un espacio para reivindicar el valor de la educación superior, el compromiso con la investigación y el papel imprescindible de la universidad en la sociedad. Sin embargo, lo que debía ser una cita de unidad y respeto institucional se convirtió en una triste demostración de lo contrario: sillas vacías, discursos pobres y una política que elude su deber.

Lo primero que llamó la atención fueron las ausencias. El máximo representante de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, decidió no acudir. Lo hizo, una vez más, por miedo a quienes legítimamente protestaban. En lugar de afrontar la realidad que él mismo ha contribuido a generar con sus mentiras, sus incoherencias y su incompetencia, prefirió esconderse. El miedo se ha convertido en seña de identidad de su mandato. Esa huida permanente no solo degrada su imagen personal, sino que arrastra a la institución que representa. El presidente de la Generalitat bebe asumir las críticas, escuchar las protestas y, sobre todo, respetar el papel que le corresponde en actos de esta relevancia.

La ministra de Universidades, Diana Morant, fue la segunda gran ausencia. Alegó que “no se daban las condiciones” para asistir por la existencia de una denuncia por violencia de género contra el profesor que dictaba la lección inaugural. ¿A qué condiciones se refería? La presunción de inocencia rige en un Estado de derecho, y la agenda institucional no debe supeditarse a procesos judiciales no resueltos. Su renuncia a acudir no aportó nada a la causa de las mujeres ni a la lucha contra la violencia machista, más bien lo contrario. Transmitió un mensaje de debilidad, de miedo a ser señalada, de cálculo político. Como ministra, como valenciana y como candidata a presidir la Generalitat Valenciana, su ausencia fue decepcionante. Restó dignidad y generó desconfianza.

El tercer vacío lo protagonizó el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su ausencia tampoco sorprendió, porque es coherente con la línea de falta de respeto institucional que ha mostrado en múltiples ocasiones. Hoy, en el acto más importante del sistema universitario valenciano, volvió a faltar, y lo hizo por rencor. Su enfrentamiento con la Universidad de Alicante marcó una vez más su agenda. Ni la importancia del evento ni el compromiso con el resto de universidades fueron suficientes para superar su inquina personal. Un rector está para representar a su institución y cooperar con el sistema universitario, no para alimentar enemistades que desprestigian a toda la comunidad académica.

Si las ausencias resultaron bochornosas, la presencia del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, no fue mucho más alentadora. Hizo de su intervención un mitin, resucitando el asunto de la Facultad de Medicina de la UA para adaptarlo a su relato, entre medias verdades, eufemismos y demagogia. Lo que debía ser respeto a la comunidad universitaria se transformó en propaganda. Con ello degradó el acto y exhibió la pobreza intelectual de quienes utilizan cualquier escenario para reforzar consignas.

Hubiese estado bien que los ausentes hubiesen escuchado la clase magistral del profesor José Mª Asencio, “Derecho procesal y sistema democrático”. Una lección oportuna sobre garantías, instituciones y respeto al Estado de derecho. Tal vez habrían aprendido que las formas no son un adorno y que el aforamiento no debiera ser un privilegio, entre otras muchas cosas.

Frente a tanta ausencia y tanto despropósito, la dignidad la encarnó la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure. Ella sí entendió la relevancia del momento. Con un discurso sereno, realista y cargado de contenido. Situó al estudiantado en el centro, habló de la sociedad y de los desafíos presentes, y recordó que las universidades están para generar conocimiento, formar ciudadanía crítica y contribuir al progreso. Fue la única voz que honró la solemnidad de la ocasión, recordando que la universidad no pertenece a los partidos ni a los intereses coyunturales, sino a la sociedad que la sostiene y a las generaciones que en ella se forman. En medio de tanta mediocridad política, sus palabras fueron un recordatorio de lo que significa estar a la altura de las circunstancias.

Las universidades no son un escenario para ajustar cuentas, ni una excusa para huir de la ciudadanía, ni un escaparate para discursos oportunistas. Son el corazón del conocimiento, de la crítica y del progreso social. Por eso duele comprobar que sus responsables políticos, los que deberían apoyarlas y respetarlas, se comportan con miedo, cobardía y demagogia.

Hoy, las universidades valencianas merecían otra cosa. Merecían dignidad. Y esa dignidad brilló por su ausencia en demasiadas sillas vacías y en demasiadas palabras huecas. La comunidad universitaria cumplió; la política, no. Y cuando la política falta en los ritos que sostienen la vida democrática, no solo falla a la universidad: nos falla a todos.