Se pierde el sector zapatero

Existe un trabajo realizado en el año 2003 sobre Futur Elx en el cual Don Antonio Martínez Gómez y Don Miguel Angel Soriano, aportan unos pensamientos que aún en el pasar de las fechas serían aplicables en la actualidad. Desconozco si se han llevado a cabo, pero son mandamientos a cumplir y que no se merecen dormir en el recuerdo.

Nos dicen pues que el futuro es un acto creativo que no sólo se imagina , sino que también se tiene que preparar y construir, estando determinado en gran medida por las actuaciones, estos son pensamientos que los podemos calificar mandamientos de puro cumplimiento.

Son decisiones a tomar en la actualidad, sirviéndonos de las experiencias y teorías del pasado, hay pues que construir el futuro superando las debilidades que existan, y aprovechando las oportunidades que surjan debemos de potenciar las fortalezas actuales y esquivar las amenazas posibles.

La gestión del cambio implica un proceso de cuestionamiento y renovación constante del funcionamiento de la ciudad por parte de los ciudadanos y agentes públicos y privados que lo gestionan. El desarrollo local y la planificación estratégica tienen que favorecer soluciones innovadoras, tensiones creativas y nuevas formas de pensamiento.

La creatividad e innovación, como estrategia de gestión de la ciudad, exigen constancia; no basta con generar ideas, hay que tener los medios para desarrollarlas.

El modelo de ciudad se define a partir de la planificación estratégica y se consigue a través de las políticas de desarrollo endógeno.

Una ciudad que se mantenga estática mientras su entorno se modifica permanentemente perderá su capacidad de competencia, su desarrollo y su progreso. De forma personal, y es posible que me equivoque, sin embargo no soy pesimista en la evolución del sector calzado, ya no es el boom que fue en los años de expectación, pero sigue disfrutando de un respeto internacional el productor español. Me explico.

Cuando hablamos de calzado lo primero que hay que diferenciar es lo que denominamos calzado. Existen muchas gamas de calzado, soy testigo de que en nuestro paseo diario si observamos los puestos de venta de calzado los escaparates, el 90 %, están compuestos por el calzado deportivo y por el casual. No admite discusión, pero sí admite peros.

Anteriormente, y empezamos por edades, los jóvenes calzaban zapatos de cuero hasta la edad de cadetes, me refiero a los quince o dieciséis años; a partir de entonces el calzado de cadete era sustituido por el zapato de cuero ya acorde con el vestir de muchachos de unos 18 años en adelante. La gama a la que me acabo de referir ha sido sustituida por el calzado deportivo, producto que generalmente importamos de los países asiáticos, pero importados por comerciales españoles. Se importan marcas conocidas que son apreciadas y además pagadas a un buen precio en el mercado español, o sea que el sector de cadete en cueros lo damos por finiquitado, como no sea para comuniones o actos en los cuales se precisa una vestimenta acorde. Ya entrados en la juventud, con su asistencia a los institutos y posteriormente con el ingreso en los estudios superiores, se prosigue con la utilización del deportivo tanto en mujeres como en hombres. La forma de vestir informal de los jóvenes es propicia para el uso del deportivo. A partir de cierta edad en la cual la juventud se dedica a sus profesiones es donde se produce un cambio; en el hombre, el deportivo es sustituido generalmente por el calzado de cuero que es el que le da prestancia a su forma de vestir. Sin embargo, el deportivo sigue en la brecha para el desarrollo de sus aficiones deportivas. En referencia a la mujer, es un campo más delicado. El calzado de mujer ya está determinado por su desarrollo en su labor profesional y su forma de vestir: zapato de tacón bajo, tacón medio, tacón de aguja, palas cubiertas, la nueva moda del calzado con un modelaje de sandalia con pala cubierta y con tiras cruzadas por piso altos parecidos a plataformas de yute, con un modelaje escogido.

Vemos pues que hay un largo recorrido en el sector del modelaje más extenso en el de la mujer, donde se han incorporado nuevos elementos de fabricación en cuanto a materiales. Sigue en el caballero funcionario el uso del mocasín cosido con piso de suela, generalmente fabricado con su total garantía en Mallorca.

Que han desaparecidos empresas, nadie lo duda, pero en el sentido de calidad, modelaje, fabricación, tecnología moderna, aplicación de nuevas innovaciones en materiales, hay un racimo de empresas con marcas totalmente reconocidas que siguen en vigor. Que se precisa el apoyo por parte de quién proceda para hacer valer internacionalmente la categoría del producto español nadie lo duda y lo reclama.