De un tranvía llamado deseo a una tomadura de pelo a la ciudad

Este lunes se ha celebrado el pleno extraordinario que solicitó el PSOE a raíz de las declaraciones del alcalde, Pablo Ruz, en las que exponía que, en el actual mandato municipal, no se iniciarían las obras del TRAM en la ciudad, en contra de lo que había prometido en campaña electoral.

Era la confesión de que una de las promesas estrella, de él mismo y de Carlos Mazón, se incumpliría descaradamente. Y, además, para justificarse se amparaba, sin reparo alguno, en un tema tan delicado como el de la dana en Valencia. Buscar este pretexto empeora la cuestión, ya que está demostrado que, en otras ciudades valencianas, la Generalitat sí ha mantenido sus inversiones. Con Elx parece que siempre hay excusas. Lo que diga Mazón, un mentiroso compulsivo, ya no sorprende, pero que lo apoye el alcalde de Elx, la ciudad perjudicada, no es nada admisible. Especialmente porque no es la primera vez que pasa y, me temo, no será la última. Ruz, para Mazón, es una bendición, nunca mejor dicho. Aquí encuentra refugio y comprensión, de ahí sus frecuentes visitas. Cualquier día hasta se nos empadrona en Elx.

Pero sigue sin jugar limpio. Ahora anuncia que el convenio del TRAM, pendiente de firma desde hace más de un año, se formalizará «muy pronto», sin más detalle. Hay que recordar que, desde 2024, hay una partida para ello en los presupuestos por un importe de 100.000 euros. O es un convenio con un texto kilométrico y por eso cuesta tanto redactarlo o, más bien, es el resultado de un desinterés manifiesto.

También, ahora, se ha conocido que se han licitado, sin ninguna publicidad previa, unos estudios sobre el tranvía, su trazado, etc., tema que se ha llevado con un secretismo total muy sorprendente. Demasiada oscuridad hay en este tema y todo apunta a que parece que se trata de ganar tiempo, con excusas de todo tipo, para justificar algo imperdonable: el incumplimiento, sin excusas convincentes, de una importante promesa electoral.

Cómo será el tema que hasta Vox se ve afectado por esta mentira. Así se lo reprochaba a Ruz en dicho pleno aunque, al final, y en plena contradicción, votaban juntos PP y ellos para oponerse, curiosamente, a que se exigiera cumplir la promesa de Ruz y Mazón que decía, textualmente: «construir un tranvía de 195 millones de euros y que entre en funcionamiento en esta legislatura». Que uno de los que hizo la promesa vote en contra de cumplirla tiene mérito. Y eso que había que confiar en él, según su lema electoral.

Y Mazón diciendo, otra vez, que Elx «merece y necesita el tranvía». Pues si es así, empiece a trabajar para ello y déjese de excusas. Si con la dana y su famosa comida, o lo que fuera, en el Ventorro, llegó a la vergüenza absoluta, el resto de su gestión demuestra su poco aprecio por un ejercicio responsable de su cargo.

Y, mientras tanto, aparece Ruz expresando sus dudas sobre la conveniencia, o no, de un tranvía en Elx. Incluso llega a decir que, a él, la gente no le pregunta por la calle por el tranvía. No sé por qué calle pasa él, pero, tal vez, si se diera una vuelta por los polígonos industriales de Carrús o Torrellano y preguntara a los trabajadores, tendría otra opinión. Incluso la propia patronal lo pidió en su momento. O en la UMH, etc. El tranvía funciona en muchas ciudades (Alicante, sin ir más lejos) de modo satisfactorio, y contribuye a una movilidad mucho más sostenible y cómoda para la ciudadanía. Su implantación reduciría el tráfico de vehículos privados, y redundaría en menos emisiones contaminantes de los mismos.

Visto que el Ayuntamiento de PP y Vox se niega a exigir que Mazón cumpla su promesa, queda claro que el tema del tranvía está en vía muerta, nunca mejor dicho. Se ha perdido la oportunidad de exigir lo que se nos prometió. Si un equipo de gobierno es incapaz de luchar para hacer realidad lo que los suyos mismos, encabezados por Mazón y Ruz, prometieron, está demostrando unas limitaciones inaceptables, anteponiendo intereses partidistas antes que lo necesario para la ciudad. Y los ejemplos ya están abundando, y la oposición y los medios informativos los han recordado mucho estos días. A Elx se le tiene abandonada.

Y, en otro orden de cosas, nos ha visitado la reina emérita Doña Sofía para inaugurar un congreso sobre enfermedades neurodegenerativas. Con tal motivo, el alcalde, Pablo Ruz, ha ejercido como un excelente anfitrión. Hay que reconocer que es un papel que le gusta o, mejor, le entusiasma. Por momentos parecía que restaba protagonismo a la visitante. Su presencia y muestras de satisfacción eran muy evidentes. Pocos le superarán en ese papel. Lástima que, para reivindicar a otras administraciones, su nivel de eficacia no sea el mismo.

Aunque esta visita también ha servido para comprobar cómo han cambiado las cosas con respecto a la denominada «Familia Real». A pesar de los deseos de la Alcaldía, con bando municipal y todo, llamando a un supuesto «momento histórico» para la ciudad, la respuesta popular ha sido bastante modesta. Los escándalos conocidos y publicados de Juan Carlos I han afectado, y mucho, a la imagen de esta familia. Y, aunque sean uno de los matrimonios que viven, físicamente, más alejados entre sí en el planeta, formalmente siguen siéndolo, y el rechazo a ciertas actitudes es evidente que mancha la imagen que, tradicionalmente, se ha tenido de ellos y es algo que parece que también ha afectado a esta visita.