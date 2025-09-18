Alicante a precio de mercado

El peor insulto en la sociedad mercado que se puede realizar contra una acción, una institución o una ideología no es que sea inmoral o degradante es que sea “antieconómico”. Así lo explicó hace más de 50 años el economista británico-germano E.F. Schumacher en sus artículos en The Times. No ser rentable en nuestra sociedad viene a ser como tener una enfermedad y por lo tanto se tiene que poner todos los esfuerzos a luchar contra ella, tiene que ser erradicada. No hemos evolucionado mucho en este medio siglo, si acaso hemos ido a peor: todo debe tener un beneficio y la persona que no comulgue con esta religión será acusada de ser radical o estúpida.

En esta religión del dios Mercado, todo se mide en torno a la actividad económica para que pueda ser contabilizado en el PIB, ese indicador descartado incluso por sus creadores que no mide elementos como la seguridad, el uso de drogas o la prostitución (aunque estos dos en estos años se ha ido incluyendo tangencial o directamente), la administración de justicia, la justicia social, la educación, el bienestar, la belleza, la salud o la limpieza, entre otras muchísimas cosas que los neofundamentalistas consideran “antieconómicas”.

En la toma de decisiones, los representantes políticos de esta ideología-religión se sirven del método coste-beneficio. Asignan un valor económico a los elementos implicados según la rentabilidad que puedan obtener. Pongamos un ejemplo en la ciudad de Alicante bastante reciente: el cierre del centro de mayores de Plaza América. Coste: se contrata a personal, se mantiene un edificio. Beneficio: se atiende a unas 40 personas de avanzada edad. Balance: no sale rentable. Decisión política: se deben reducir costes, cerramos el edificio, despedimos al personal. Es la amoralidad del mercado. Sólo vale sacar rentabilidad, estafar o saquear con tal de que los costes sean menores que los beneficios. Este es el tipo de ideología que lleva treinta años gobernando esta ciudad. Usted solo vale si es rentable. Así pues: cierra el centro de día de Plaza América.

Quizás puedan pensar que esto es una sola de las conclusiones de esta execrable ideología, pero se extiende por diferentes aspectos de la vida de la ciudad. Les voy a hacer un pequeñísimo recorrido por alguno de ellos. Vamos primero con el elefante en la habitación. Coste: cambiar la legislación que permite convertir viviendas y comercios en pisos turísticos. Beneficio: estos pisos turísticos generan ingresos. Balance: sale rentable para los propietarios y para algunos supermercados y restaurantes, mientras los residentes de alquiler no pueden pagar los incrementos de los precios y se van fuera de la ciudad. Decisión política: continuamos con esta política de parque temático, donde sobran los alicantinos y alicantinas que somos “antieconómicas”. Segundo ejemplo. Coste: recuperar la contrata de limpieza, contratar a un 100% más personal de limpieza. Beneficio: que la ciudad esté más limpia, más salubre, con ciudadanía más implicada en el propio bienestar. Balance: no es rentable, cuesta mucho, es necesario seguir con la expulsión para convertir la ciudad en un parque temático. Decisión política: dejar que la ciudad se siga degradando, porque cuidar de ella sería “antieconómico”.

En otros lugares del mundo hemos visto cómo son el mercado y sus intereses los que mandan en la toma de decisiones. La sanidad o la seguridad en USA son los ejemplos más paradigmáticos: familias que se arruinan por un tratamiento médico o la toma de decisiones en seguridad en función de si alguien es rico o pobre. Esto es en lo que estamos: si a ustedes le va bien económicamente, este ayuntamiento les pondrá una alfombra roja; si ustedes son “antieconómicos”, tendrán enfrente a una institución gobernada por los neofundamentalistas que consideran que es usted un enemigo del pueblo, un hereje, un infiel. De momento, las personas “antieconómicas” no serán quemadas, apedreadas o llevadas a un gulag; nuestros neogobernantes se limitarán a expulsarlas de sus ciudades e insultarlas cuando protesten, mientras eluden toda responsabilidad sobre las dinámicas del mercado que han propiciado con sus propias políticas.