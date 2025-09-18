Aumenta la crispación

Por si fuera poca la crispación política instalada en España desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno de la nación, el terrible enésimo conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, apoyado por Irán, ha enturbiado aún más, si es que era posible, el ambiente político español y, sobre todo, las relaciones entre los dos principales partidos políticos españoles. Con independencia de que las operaciones militares de Israel se llame Genocidio o «masacre de civiles» en palabras de Alberto Núñez Feijóo, la respuesta de Israel al brutal ataque de Hamás en el mes de octubre de 2023 ha sobrepasado todos los límites de legítima defensa, entrando de lleno en la venganza pura y dura.

Los palestinos se encuentran en una terrible encrucijada. Por un lado, al grupo terrorista Hamás le da igual la suerte que puedan correr sus compatriotas. Cuando atacaron a Israel hace casi dos años ensañándose con civiles, de manera especial con mujeres y niños a los que mataron con azadas y hachas, Hamás sabía muy bien la respuesta que iba a provocar por parte de Israel. Los integrantes de Hamás, que no deben ser más de dos o tres mil, han decidido que van a luchar hasta el último momento sacrificando con ello al resto del pueblo palestino. Recuerda esta idea a los nazis y la toma de Berlín en el final de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces los nazis decidieron no rendirse y morir luchando o suicidándose aunque ello implicase la muerte también del resto de berlineses. Por otro lado, Israel ha detectado que los integrantes de Hamás se esconden entre la población (en algún lugar tienen que hacerlo) y si a Hamás le importa poco que mueran niños y mujeres por los bombardeos de Israel a los edificios donde se esconden, mucho menos le importa a Israel al que, como he dicho antes, le mueve la venganza.

Europa debe liderar y apoyar cualquier tipo de posibilidad de acuerdo entre las dos partes pero su capacidad tiene un límite. Echarnos la culpa los europeos unos a otros de estar tomando o no las decisiones correctas solo conduce a la melancolía y a que crezca un sentimiento de culpa que creo no nos pertenece. Occidente lleva decenas de años tratando de que las dos partes de este conflicto, Israel por un lado y el resto de países árabes por otro, lleguen a algún tipo de acuerdo que logre imponer una mínima paz en la región. Se constata, una vez más, lo terrible que las religiones han supuesto para la historia de la humanidad en los últimos dos mil años entre las que ha jugado un papel preponderante el catolicismo y sus religiones derivadas. Un papel que durante siglos instaló en Europa la muerte y la persecución del creyente de una religión distinta. Libros como el reciente de Los silencios de la libertad (Tusquets, 2023) de Guillermo Altares o películas como El último valle (1971) explican muy bien el desastre que para Europa supusieron la religiones. Recuerdo la Conferencia de Paz que se celebró en Madrid en 1991 o los Acuerdos de Oslo de 1993, intentos de alcanzar algún tipo de paz entre las dos partes y que por lo que vemos no sirvieron para nada.

El aumento de la crispación a la que antes me refería debida a las matanzas que está provocando Israel no debería ser utilizado por el Partido Popular como nuevo medio de ataque al Gobierno de Pedro Sánchez. Es comprensible la desesperación del Partido Popular que ve cómo pasan los años y Sánchez sigue ahí a pesar de los esfuerzos de parte de la judicatura, de gran parte de los medios de comunicación y de buena parte de la plana mayor del PP, con sus declaraciones estrambóticas, por derribar a Sánchez, pero creo que en materia de política internacional el PP debería dejar de practicar política insustancial y zaborrera.

Las palabras de Pedro Sánchez sobre las matanzas en Gaza son lógicas. De momento, se pretende parar las muertes para después tratar de ayudar a las partes a encontrar algún tipo de acuerdo. Y esto último es algo que han intentado todos los presidentes de España en democracia. Lo intentó Adolfo Suárez, Aznar (aunque ahora reniegue de ello) y, sobre todo, Felipe González con la conferencia de Madrid y después Zapatero. Rajoy estaba a otras cosas con su prensa deportiva.

Como era de esperar, la sultana de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha saltado a la palestra mediática para tratar de sacar tajada de este terrible conflicto que tantas muertes de inocentes ha supuesto. Sus declaraciones, que aburren hasta a las ovejas, hablando sobre ambiente preguerracivilista, kale borroka o guerra de Bosnia, pertenecen al show que suele montar cuando no sabe qué decir o pretende que los españoles se olviden de la cifra 7.291 y su protocolo de la muerte.