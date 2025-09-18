¿Compañeros de qué?

Hace años oí contar en una tertulia de nuestro fenecido Casino que en uno de las visitas a Elche cursadas por Indalecio Prieto, ministro socialista en la segunda República, un correligionario se le acercó campechano a saludarlo: «¡Hola, compañero!», le dijo. «¿Compañero de qué?», contestó desabrido don Inda.

Esta anécdota me ha venido a la cabeza cuando, barruntando escribir sobre los crímenes que viene cometiendo Israel en Gaza y Cisjordania, me he sentido incómodo con quienes recurren a la violencia en la calle para servir, dicen, el objetivo, legítimo, de excluir a los representantes de Israel de cualquier actividad internacional y suspender toda clase de relaciones mientras no ceje en su empeño genocida.

En la recién concluida Vuelta Ciclista a España, la libre expresión y manifestación ciudadana estaba muy bien representada en los arcenes y tras las vallas por una multitud que enarbolaba banderas palestinas, exhibía pasquines y coreaba eslóganes contra el genocidio israelí. Día tras día, medios audiovisuales, prensa escrita y redes sociales multiplicaban su efecto. Pero perturbar la prueba hasta provocar su torpe conclusión no sólo fue improductivo para defender la justicia de la causa palestina y el señalamiento de los criminales, sino que resultó contraproducente.

Esos no son los compañeros que exige la solidaridad con los derechos del pueblo palestino. Ser radical en los principios no implica ser violento en la calle; de la misma forma que la fuerza de un argumento no depende de los decibelios con que se predica. En un país democrático, la libertad de expresión y manifestación encuentra su límite natural en el respeto de los derechos de los demás ciudadanos. El imperio de la ley exige sofocar los excesos.

Al final del día una cuestión correctamente planteada en términos de observancia del derecho internacional y de decencia moral se ha transformado, por mor de grupos violentos, en un asunto que expulsa del escenario a la gente común, inspirada por un sentimiento de humanidad, para reintroducir un guion perverso en el que la muerte y la destrucción de gazatíes y cisjordanos importan menos que la identificación ideológica y geopolítica con tirios o troyanos.

¿Vamos a ignorar, si no justificar y negar, el genocidio que están cometiendo las fuerzas de defensa de Israel ((IDF) en Gaza y los colonos judíos en Cisjordania, para no ser tachados de simpatizantes de Hamas, o invocando que Israel es el adelantado de Occidente en un medio hostil, el único país democrático en Oriente Próximo?

Vaya por delante que Hamas es un movimiento político y social fuertemente implantado en Gaza, con un ideario genocida. Su propósito es, como el de otros grupos que lo acompañan, destruir Israel. Los hechos del 7 de octubre de 2023 fueron crímenes internacionales, en particular cuando afectaron a la población civil. Dicho esto, la reacción de Israel para, según su gobierno, destruir a Hamas no sólo ha sido y es claramente desproporcionada, sino que ha conducido a la comisión de numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad hasta deslizarse al genocidio que tenemos delante de nuestros ojos. Y será inútil. Las hidras se regeneran cuando del drama se pasa a la tragedia.

Hay quienes niegan el genocidio en Gaza y Cisjordania porque entienden que el Holocausto judío en la segunda guerra mundial no admite parangón en la historia contemporánea. Hay quienes incluso consideran un insulto acusar de genocidas a los representantes de un Estado que se declara constitucionalmente judío. El Holocausto fue, sin duda, el genocidio de mayores proporciones del siglo XX, pero no fue el único. El Holocausto, además, fue el detonante de la conferencia que dio como fruto la Convención de 1948 para la prevención y sanción de este crimen. La conducta de Israel en Gaza y Cisjordania no resiste el examen de los hechos. Causa estupor que las víctimas de ayer se hayan convertido en los verdugos de hoy.

¿Hay matanzas? Sí. ¿Hay lesiones graves a la integridad física y moral de gazatíes y cisjordanos? Sí. ¿Se les ha sometido a condiciones de existencia que han de acarrear la destrucción física, total o parcial, del grupo? Sí. ¿Se han tomado medidas para impedir los nacimientos en su seno? Sí. Pues todo eso es genocidio cuando se prueba la intención de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La prueba la ofrecen no sólo los miembros del gobierno israelí más deslenguados, sino la realidad fáctica, que no consiente una interpretación alternativa a la intención genocida.

Hay quienes reclaman que aplacemos toda calificación mientras no exista una sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda planteada por África del Sur en un procedimiento en el que han solicitado intervenir, a fecha de hoy, trece Estados, dos de ellos, España e Irlanda, miembros de la castrada Unión Europea. De esta manera los amigos del gobierno de Israel ganarían tres o cuatro años, que es el tiempo que previsiblemente puede demorar una decisión de la Corte.

Sin embargo, la conclusión a la que lleguen los jueces dentro de un procedimiento hipergarantista para Israel no excluye el pronunciamiento extrajudicial con base en la autoridad académica y moral de quienes lo sustentan, la fortaleza de las pruebas que manejen y el rigor de sus razonamientos jurídicos. Hay que movilizar la vergüenza colectiva para, dentro de la ley, forzar la mano de gobiernos escandalosamente permisivos con el crimen. La misma Corte ha adoptado medidas provisionales -que Israel ha incumplido- con base en la existencia de indicios de genocidio.

Condenar al Estado de Israel no es condenar al pueblo judío. Ni desconocer los enormes logros que en las ciencias y en las letras le debe la Humanidad. Se condena al Estado por haber entregado su gobierno a sionistas radicales dispuestos a agotar el catálogo de crímenes internacionales con tal de hacer realidad, contra derecho y por la fuerza, el Gran Israel, un Estado que no puede ser democrático si es sólo judío y que no puede ser sólo judío si quiere ser democrático.