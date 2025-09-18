De éxitos y fracasos

Hay que ver cómo cambian las cosas con la perspectiva que da el paso del tiempo. Contó El Gran Wyoming a Gonzo en Salvados las penurias que tuvo que pasar debido a su expulsión en El peor programa de la semana, cuando en 1994 el espacio fue cancelado sin contemplaciones porque en él iba a aparecer como invitado el escritor Quim Monzó. Estábamos en una etapa en la que quien mandaba en RTVE era un gobierno socialista. De repente, Wyoming se vio sin ingresos.

En el programa de Gonzo recordó con agrado cómo acudió a su vida, como si fuese un ángel de la guarda, el director de cine Ricardo Franco, gracias al cual protagonizó una película que le sacó de pobre, con la que pudo pagar las facturas y "pagar el colegio de los niños".

Pero resulta que uno que tiene memoria cinéfila, para lo bueno y para lo malo (a esa habría que llamarle memoria cinéfaga, supongo) recuerda que la película de marras era ‘Oh, cielos’, que se estrenó en los cines Casablanca de Alicante, en las salas pequeñas de la planta de arriba, y que era más mala que un dolor. Además, la taquilla fue desastrosa, y pasó con más pena que gloria por las carteleras. Pero por lo visto, los que participaron en la cosa, cobraron todo lo estipulado.

La primera participación televisiva de El Gran Wyoming, tras llevar una breve sección en el programa Tablón de anuncios (presentado por Aurora Redondo y Sonia Grande), fue la presentación del concurso Silencio, se juega, que duraba cuatro horas e incluía la emisión de una película en su transcurso. Hasta que en 1996 llegó el Caiga quien Caiga (un fracaso por la noche, un éxito en las sobremesas) y su suerte cambió para siempre.