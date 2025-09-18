El mexicano que marca el camino al BBVA para ganar la opa

David Martínez Guzmán ha enseñado el camino que BBVA puede seguir para desbloquear la opa hostil lanzada sobre el Banco Sabadell. El financiero mexicano es el primer accionista individual del Sabadell y entró en el capital hace 12 años. Posee el 3,8 %, solo superado por BlackRock y Zurich, y es consejero desde 2014. Ocupar una silla en el órgano de gobierno le ha servido para hacer constar su opinión en un informe enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Martínez rompe así su bajísimo perfil público y deja por escrito que rechaza la propuesta del BBVA, como el resto del consejo. Por tanto, no venderá las acciones del Sabadell, ni las suyas propias ni las que gestiona su fondo Fintech Europe. Al menos, por ahora. Porque, a diferencia de los demás vocales, bendice la operación si no fuera por el bajo precio, que la hace «irrealizable», en sus propias palabras. Cree que la opa encaja en la estrategia de las dos entidades y que permite avanzar en el proceso de concentración del sistema bancario español y europeo, que para él es imperativo. Por lo que pide a BBVA que reconsidere el precio y presente una oferta competitiva.

El mexicano no es el único que quiere más. Josep Oliu, presidente del Sabadell, dice ahora que todo tiene un precio y que, si el BBVA hace una buena oferta, la contemplaría. Carlos Torres, presidente del banco de origen vasco, se niega y no deja de proclamar que su propuesta es inamovible. Pronostica que el 23 de septiembre, último día para subir el precio -al aplicarse la legislación americana-, se verá que dice la verdad. La acción del Sabadell caerá entonces, al esfumarse las expectativas, y la propuesta actual del BBVA ya se verá con mejores ojos.

A pesar de estas palabras de Torres, crecen las voces que prevén un final feliz al calor de la vía mexicana, como pudo escucharse en círculos financieros catalanes un día después de la Diada. Son muchos los que creen que, a pesar del drama de las últimas semanas -en el que cada uno representa su papel-, el BBVA sacará la cartera y la opa saldrá adelante.