El nuevo equilibrio geopolítico

El 80º aniversario del término de la Segunda Guerra Mundial, celebrado por el gobierno Chino, fue el escaparate del nuevo potencial y una declaración de intenciones, cuasihagiográficas, del anfitrión junto a las principales potencias del Organismo de Colaboración de Shanghái, OCS: Rusia, India, Pakistán, invitando como si fuera una estrella del rock al presidente de la República Popular Democrática de Corea del Norte.

Lideran y defienden un sistema económico paralelo occidental, G7, y junto a la alianza del llamado BRICS, nacido en 2009 (ya en 2003 hubo una Firma Trilateral India, Brasil y Sudáfrica) y que, tras la XVI cumbre de Kazán, engloban a los miembros de pleno: Brasil Rusia, India, China, Sudáfrica y a una cantidad significativa de asociados en una nueva órbita económica que brinda nuevas reglas de mercado internacional, permitiendo a gobiernos como el cubano, iraní, los de las repúblicas exsoviéticas “Stan”, Indonesia, o Níger, y más naciones del Pacífico, Asia, África y del continente americano, un fortalecimiento y cooperación económica creando, incluso, el Nuevo Banco de Desarrollo y unas reservas conjuntas.

La unión de estas naciones junto a China, las indoasiáticas, Rusia y otras del llamado BRICS, engloban al 50 % de la población y un PIB del 40,4 % mundiales, ascendiendo y enfrentando a la economía centralizada, permitiendo el pago con moneda nacional en vez del dólar y anulando embargos o restricciones de mercado impuestas por occidente.

Europa y Estados Unidos ven una amenaza y una insurrección a las reglas de mercado conocidas, pero manejadas por estos dos bloques. La aparición de este contrincante no sólo socava la actividad económica sino que, genera think tanks, presencias en posiciones geoestratégicas junto con el enorme potencial militar disuasorio de las naciones socias, especialmente Rusia, China, Corea del Norte, India y Pakistán, todos ellos poseedores de arsenales con triada nuclear.

El acto fue el pretexto chino de generar nuevas alianzas mundiales mostrando, con el imponente despliegue de fuerzas militares durante el desfile conmemorativo, toda una declaración de intenciones en caso de ser acorralada o atacada. China con ello declara ser el nuevo hegemón y némesis de la primera potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, y plasma una nueva alianza, inclinando el eje de poder occidental actual hacia el de las “naciones OCS y BRICS”.

El gobierno chino ha evitado caer en la sensación de una multipolaridad de poder, pues su gradación no ha sido crear una agrupación contrarrestante a occidente, sino amanecer cual nuevo heredero del poder mundial, por encima incluso de Rusia, liderando su gran capacidad tecnológica, desarrollo energético e industrial y la creación de alianzas de mercado con todas las naciones del mundo, incluidas las europeas o la norteamericana, cuyo presidente, Donald Trump, cargó con unos aranceles económicos desmesurados a los productos del gigante asiático.

El nuevo bloque recién nacido, los aleatorios cambios de poder de los EE. UU., las actuaciones militares de Israel al margen del Derecho Internacional y la incapacidad operativa europea han soslayado el mandato cooperativo, pacífico y solidario con el que se compuso el arbitraje de Naciones Unidas. La anarquía gubernamental internacional lleva al mundo a un estado nunca antes conocido, con el riesgo de la confrontación mundial como se lleva anunciando, sea prolongación en oriente próximo, naciones Bálticas, fronteras de Polonia y finlandesa, Ucrania o el Pacífico con el ilegítimo pero decidido acto chino de implementar su expansión territorial más allá de sus fronteras, caso del llamado Collar de Perlas una red de lugares, masas de océano y puertos, actualmente dentro de la soberanía de múltiples naciones, que quedarían bajo mandato de China.

Y no sólo quedaría su expansión aquí, siéndole además indiferente las competencias de derecho de naciones aliadas o amigas, caso de islas al norte de Japón, la frontera sur rusa y el Ártico, cuestiones que atañen directamente a Rusia, pues su soberanía se vería invadida y su egocentrismo dañado, siendo relegada como potencia inferior.

China es una nación con un pasado imperial milenario. No va a detenerse y abrogará toda regla internacional contraria a su plan de nueva potencia hegemónica, utilizando la disuasión de su armamento atómico y las del resto de sus capacidades militares modernizadas y en completo operativas, teniendo próxima su pretensión de anexión de Taiwán; sucesos estos que Estados Unidos no permitirá dada su propia presencia, precisamente, en la mayor parte de las zonas que China reclama. La diplomacia no funcionará, China lo tiene claro y EE. UU. no cederá, reproduciéndose, salvando detalles, lo sucedido cuando Japón se expansionó con objeto de regir todo el Pacífico, acto que desencadenó el recrudecimiento de la Segunda Guerra Mundial, al entrar Norteamérica en el conflicto.