¿Cabemos los tres en este abrigo?

El domingo pasado, mientras me probaba un abrigo vintage en una tienda de segunda mano —uno de esos de lana inglesa que te hacen sentir como una señora rica en una película de Wes Anderson—, sonó mi móvil.

Era un mensaje de una pareja que había conocido semanas antes a través de redes sociales. Las redes tienen eso, hacen que la persona que menos esperabas entre en tu vida. Él tenía esa cosa de parecer un profesor de filosofía cool con camisa de lino arrugada a propósito; su pareja, un arquitecto con un pelo que gritaba verano y una sonrisa que parecía realmente sincera. Me invitaron a un vino. El mensaje decía: «¿Te apetecería vernos los tres?» Sonaba a cita. ¿Eso era posible? ¿Cabía la posibilidad de que estuvieran proponiéndome lo que yo creía?

Y ahí estaba yo, en medio de tres percheros de abrigos con hombreras de los 80, preguntándome si era posible enamorarse de dos personas al mismo tiempo sin terminar como una prenda que pasó de moda por exceso de complicaciones. Tuve que sentarme. Literalmente. En la silla más cursi del probador, con estampado toile de Jouy. Porque no estaban proponiéndome un trío. En la era del sexo no buscaban eso. Me estaban proponiendo una trieja.

Las triejas, para quienes aún no hayan sido convocados a una, son relaciones de tres personas que comparten no solo la cama, sino también el desayuno del día siguiente. Y la compra de la semana. Y los miedos. Y, con suerte, las terapias. No es sexo casual ni fantasía de catálogo. Es un compromiso emocional de tres partes que, según quienes las practican, tiene sus propias reglas, códigos, tiempos, y sí, muchos más chats de grupo de lo que uno creería humanamente posible.

¿Y cómo decir que no sin sonar anticuado o peor, poco cool? Porque en 2025, el amor también ha evolucionado. Y si antes la infidelidad era el demonio, hoy lo que se cuestiona es el concepto mismo de exclusividad. Lo romántico ya no es solo un anillo de compromiso, sino una pareja que te pregunta tus límites afectivos… y los de su otra pareja también.

Le pregunté a una amiga que me dijo que, por supuesto, mucho mejor tres que uno, y que el amor es como un bolso Hermès: si puedes conseguir uno, genial, pero si alguien te ofrece dos… ¿por qué no?

Le pregunté cómo lo haría. «Transparencia radical», me dijo. «Y logística. Mucha logística». ¿Había que ir a clase de matemáticas para poder tener pareja? No sé organizarme yo, ¿cómo iba a organizar tres cuerpos? Y yo… yo me volví a acordar del abrigo de las hombreras. En si el amor debe ser como la moda: adaptable, transformable, en constante revisión. Porque quizás el problema no es cuántos somos en una relación, sino cuán honestos estamos dispuestos a ser con lo que necesitamos.

Si amar a una persona ya implica coraje, amar a dos —y dejarte amar por dos, que intuyo que debe de ser mucho más complicado porque ser querido siempre es más difícil que querer— requiere algo más que eso: requiere un tipo de elegancia emocional que, honestamente, no se encuentra en ninguna pasarela. Así que me pregunto: ¿Estamos listos para amar como quien se viste sin miedo? ¿O seguiremos intentando meternos en relaciones que nos quedan pequeñas, solo porque son lo que siempre nos dijeron que había que llevar?

Quizá el amor no va de encontrar a una sola persona que te abrace en invierno, sino de aprender a compartir el calor. Pero la verdad es que, por muy romántica que suene la idea, tres bajo el mismo abrigo no siempre entran cómodos. A veces uno se queda con el forro, otro con la cremallera y alguien termina con frío porque no cabe. Y ahí ya no estoy hablando solo de amor. Hablo de espacio, de tiempos, de saber cuándo apartarse un poco para que el otro no se quede fuera. No es la fantasía de una foto bonita, es logística emocional, coordinación diaria, y el riesgo constante de que alguien, sin querer, acabe calado hasta los huesos. Pero si se hace con cuidado, con espacio y con respeto, quizás no se trate de encajar perfectos sin mojarse… sino de aprender a turnarse para sujetar el paraguas.