Consejos vendo que para mí no tengo...

Fachada principal del Ayuntamiento de Callosa de Segura, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

A veces la hemeroteca es cruel. Uno lee la tribuna de opinión “Quo Vadis Callosa” firmada por Manuel Martínez Sirvent publicada en el Diario Información el pasado día 5 de septiembre de 2025 y no sabe si reír o indignarse.

“¿Quo Vadis?”, expresión latina que alude a las palabras «Quo vadis, Domine» («¿Adónde vas, Señor?») que, según la tradición, fueron pronunciadas por el apóstol Pedro mientras huía de Roma para ponerse a salvo de la persecución de los cristianos por orden del emperador Nerón y se cruzó con Jesús en la Vía Apia. Cristo contestó: «Romam vado iterum crucifigi» («Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo»). Pedro, avergonzado de su actitud, vuelve a Roma a continuar su ministerio, siendo martirizado y crucificado cabeza abajo.

El exalcalde Martínez Sirvent, que dimitió apenas trascurrido un año de su segunda legislatura, incapaz de sostener su propio gobierno, pretende ahora, cual apóstol Pedro que buscó ponerse a salvo, avergonzado por su actitud, continuar su ‘ministerio’, dar lecciones de rumbo, de pactos y de regeneración política. Es como si el capitán que hundió el barco publicara luego un manual de navegación.

Manuel Martínez Sirvent cuando presidía el pleno de la Corporación de Callosa de Segura, en una imagen de 2023 / Tony Sevilla

El Sr. Martínez Sirvent inicia su artículo recordando, con cierta solemnidad, la frase con la que anunció su renuncia: «Es la hora de la sociedad civil». Y uno no puede evitar pensar que, en realidad, fue “su hora” de marcharse, porque no supo, no quiso o no pudo gobernar. Habla de renuncia “tras una profunda reflexión personal y profesional”. Lo que no dice es que esa reflexión vino forzada por la pérdida de la mayoría absoluta, con la que contaba en la legislatura anterior, por la incapacidad de pactar con nadie y por la soledad política en la que él mismo se había encerrado. Lo suyo no fue un gesto altruista; fue una huida hacia adelante, dejando tirados a sus compañeros de partido y a los vecinos que confiaron en él.

En su gestión, por llamarla de alguna manera, hay que detenerse y analizarla, pero me centraré solo en sus grandes proyectos de legislatura, en sus auto medallas.

Una, la supresión de las vías del tren a su paso por Callosa, proyecto que Adif ya había dicho en reiteradas ocasiones que era imposible hasta la llegada del Corredor Mediterráneo. La otra, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, donde fue incapaz de comprometer un millón de euros municipales para aprovechar una subvención de dos millones. El resultado: perder un proyecto de tres millones y dejar a Callosa sin cuartel nuevo.

Dos grandes fracasos elevados a promesas electorales, y dos grandes decepciones que aún pesan en la memoria de muchos vecinos.

Pero lo más sorprendente es su tono mesiánico al criticar al actual gobierno local. Habla de “pacto sin alma”, de “parálisis” y de “vieja política”. ¿No fue precisamente él el que inauguró esa vieja política en Callosa, negociando un cordón sanitario contra UCIN solo por rencor personal a Javier Pérez? ¿No fue él quien convirtió el ayuntamiento en un espacio gris y distante, donde la ciudadanía apenas sabía que tenía alcalde?

Su primera legislatura fue un desierto político, marcada por el alejamiento con los vecinos y por la ausencia de proyectos tangibles. En la segunda, tras perder apoyos electorales, se dedicó a encadenar bajas laborales hasta terminar dimitiendo. Esa fue su forma de “liderar”: esconderse primero y renunciar después. Y ahora, desde la comodidad de una columna, se permite dar lecciones de valentía, visión y regeneración.

Habla de “cainismo político”, de “rencores históricos” y de la necesidad de “tender puentes”. Suena bien, sí. Pero ¿no fue él mismo el que gobernó desde el rencor y la exclusión? ¿No fue él quien, pudiendo ser puente, prefirió levantar muros? La ironía es tan evidente que su artículo se lee más como una confesión que como una crítica.

La guinda es cuando lamenta que Callosa haya perdido la oportunidad de un “gran pacto PP-PSOE” para asegurar la estabilidad. Lo dice él, que ni con mayoría simple fue capaz de sumar, dialogar o convencer a nadie. Quien nunca supo hacer política de acuerdos, nos viene ahora con recetas de consenso. Es como si un fumador empedernido escribiera un tratado contra el tabaco: mucha teoría, pero cero ejemplos.

Sr. Martínez Sirvent, Callosa no necesita sermones desde la barrera ni frases solemnes recicladas. Necesita políticos valientes, cercanos y capaces de tomar decisiones. Usted tuvo esa oportunidad durante dos legislaturas y la desperdició. Perdió proyectos, perdió apoyos, perdió la confianza de los vecinos y, al final, perdió el cargo. Ahora, pretender erigirse en referente moral desde las páginas de un periódico no solo es incoherente, es casi una burla a la inteligencia de los callosinos.

La verdadera pregunta no es “Quo Vadis Callosa”. La verdadera pregunta es: “Quo Vadis, Sr. Martínez Sirvent?” Porque si algo quedó claro tras su paso por la alcaldía es que Callosa no tenía rumbo, y quien debía marcarlo era usted.

En definitiva: menos manuales de autoayuda política y más autocrítica. Menos nostalgia impostada y más memoria reciente. Callosa de Segura necesita mirar al futuro, sí. Pero sin olvidar quiénes la dejaron sin rumbo en el pasado.

José Antonio Illán Cutillas es Primer Teniente de Alcalde Ayuntamiento Callosa de Segura por el Grupo Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN)