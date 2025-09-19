El 13 de octubre comienza 2Cat, el canal de TVE en catalán configurado íntegramente por producción propia procedente de Sant Cugat del Vallés. Qué envidia. Qué lejos estamos el resto de comunidades de algo así. Aun teniendo lengua propia.

Lo ideal sería, como mínimo, que desde cualquier punto de España tuviésemos acceso gracias a la televisión por cable a la señal de este nuevo canal para poder verlo cuando nos apeteciese a través de las plataformas, del mismo modo que podemos ver otras televisiones autonómicas, como la propia TV3, pero mucho nos tememos que esto no va a ser posible.

Articulando la programación de este canal continúan los programas habituales que se han ido consolidando durante las temporadas pasadas. Por la mañana, Cafè d’idees, con Gemma Nierga, inicia su sexta temporada como el espacio de referencia informativa y de análisis en la franja matinal. Ya por la tarde, vuelve L’Altaveu, con Danae Boronat, un magacín vivo y participativo que da voz a la actualidad social y cultural del país. La programación se cierra con una reflexión de la actualidad del día de la mano de Rubén Urdiales, en El vespre.

El fin de semana también recupera su cita con la cultura y la divulgación: Punts de vista, el programa cultural de Tània Sarrias; las entrevistas en profundidad de Noms propis y la proximidad de De carrer.

Como hemos adelantado, el 13 de octubre arranca 2Cat, dirigido por Oriol Nolis, que tratará de competir con TV3. Dos televisiones públicas, una autonómica y otra estatal, ofreciendo lo mejor de sí 24 horas sobre 24 horas. Ni en un siglo veremos algo así en el resto del Estado.