Hagan juego, no va más

Donald Trump tiene ahora mismo una prioridad y es controlar personalmente la política monetaria de Estados Unidos, que depende de la Reserva Federal (Fed). El presidente de la Reserva, Jerome Powell, nombrado en su día por Trump, y ratificado por Biden, se le ha plantado y mantiene la independencia del Banco Central norteamericano y con él los objetivos de esta banca que al igual que el Banco Central Europeo son lograr una baja inflación en torno al 2 % y el pleno empleo. De momento, ha conseguido colocar en la dirección del banco a un propio, Stephen Miran, uno de sus asesores económicos, mientras ha anunciado el despido de Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, aunque por ahora los tribunales federales han parado ese despido.

El presidente norteamericano pretende controlar la política monetaria porque el mirlo blanco de los aranceles, que han subido de una media del 3 % al 17 % no le dan el resultado esperado. Trump pretendía unos mayores ingresos que le compensen la bajada de impuestos a sus amigos plutócratas. Como con los aranceles no llega para equilibrar el presupuesto ni siquiera con la notable reducción de gastos sociales y en asistencia médica -en la famosa ley OBBA (una gran y hermosa ley)- el déficit se va a disparar todavía más en contra de lo prometido. Es probable que Trump pretenda establecer un «dominio fiscal» de la política monetaria, para intentar mantener los impuestos bajos a las grandes fortunas y reducir los gastos sociales desde Medicaid a USAID. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, ante la baja del crecimiento económico y la reducción del empleo, ha aceptado bajar un 0,25 % los tipos de interés, y probablemente otro tanto en los próximos meses; pero Trump quería una bajada de 300 puntos básicos, del 4,5 % actual a un 1,5%. De momento, el aumento de los aranceles ha reducido el empleo ligeramente y aumenta la inflación sin que haya conseguido rebajar los precios en los productos de origen norteamericanos como pronosticaba el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ahora pretende controlar la política monetaria bajando los tipos de forma radical y rápida porque así conseguiría disminuir el déficit presupuestario reduciendo los intereses federales que paga el Tesoro americano y que son una parte importante del gasto presupuestario. En teoría reduciría también la inflación, en la práctica elevará la inflación, y las tasas a largo plazo crecerán, encareciendo notablemente los préstamos a largo plazo, como los hipotecarios.

En resumen, tanto la Fed como los bancos centrales europeos y de los países desarrollados controlan la oferta monetaria para mantener el empleo y la inflación controlada y, de rebote, los presupuestos con un déficit manejable. El trumpismo parte inicialmente de reducir los impuestos a la oligarquía e intentar compensar el déficit reduciendo los gastos sociales.

Si no es suficiente, que no lo es, lo que hacen es aumentar los ingresos por aranceles aumentando los ingresos del Estado y esperar, según Bessent, que bajen los precios de los productos locales. Esto es raro que suceda, salvo que haya una depresión, y más cuando se reduce el número de empleados inmigrantes, por la política antiinmigración -son los sueldos más bajos- que ayudarían a mantener los precios bajos; como esto no está sucediendo, la economía está estancada y se reducen los empleos. Entonces Trump recurre a bajar los tipos de interés para aumentar la oferta monetaria -el dinero en metálico más los depósitos- y reducir lo que el Estado paga por los intereses de los bonos de su deuda, lo que reduciría el déficit presupuestario. Los intereses de la deuda son un gasto importante en el presupuesto. Habitualmente, el aumento de la oferta monetaria acarrea inflación, aunque aumente la actividad económica. El estancamiento actual y la reducción del empleo ha llevado a la Fed a aumentar ligeramente la oferta reduciendo los tipos. Eso sólo no va a equilibrar un presupuesto desnortado que parte de que los muy ricos tienen que pagar mucho menos y reduce sustancialmente importantes avances sociales en Estados Unidos.

Viene todo esto a cuento, porque la política del «líder» es la que marca la pauta para la derecha extrema y la extrema derecha europea. Desde quitar los impuestos a las grandes fortunas, pasando por el enriquecimiento personal, desvergonzado y sin límites, sea con hoteles, resorts, aviones privados o criptomonedas. Todo vale. La inflación y su política de casino cruzará el Atlántico. Hagan juego, es el no va más.