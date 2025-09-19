León XIV y el genocidio

Leo que el Papa ha dicho que la Santa Sede no puede pronunciarse sobre si está habiendo genocidio en Gaza. No voy a entrar en lo que el Derecho Internacional dice sobre el genocidio ni tampoco a reproducir el informe que hace unos días hizo público la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU. Me limitaré a mostrar el estupor de quien no es católico utilizando la propia doctrina de la Iglesia Católica.

La doctrina comenzó a gestarse durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los bombardeos masivos contra civiles, el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y el genocidio nazi contra los judíos y se concretó en el Gaudium et spes (Alegría y esperanza), constitución pastoral del Concilio Vaticano II de la que he seleccionados dos textos: 1)«Todo lo que se opone a la vida misma, como […] el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica, todo esto es infamante y degrada más a los que así se comportan que a quienes padecen injustamente». 2)«Las acciones que tienden deliberadamente a la destrucción masiva de pueblos enteros o regiones con sus habitantes son crímenes horribles, radicalmente contrarios a la dignidad del hombre y a la misma vida».

En el Catecismo de la Iglesia Católica promulgado oficialmente por Juan Pablo II en 1992 se leen estos tres textos: 1) «Las acciones contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como las órdenes que mandan el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica, deben ser condenadas como crímenes gravísimos». 2) «Todo acto de guerra que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones». 3) Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios.

Para concluir, diré que en 2004 se publicó el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que menciona la voz genocidio en varios párrafos de los que selecciono dos: 1) «Un grupo minoritario tiene derecho a la propia existencia. Este derecho puede no ser tenido en cuenta de modos diversos, pudiendo llegar hasta el extremo de ser negado mediante formas evidentes o indirectas de genocidio». 2) «Los conatos de eliminar enteros grupos nacionales, étnicos, religiosos o lingüísticos son delitos contra Dios y contra la misma humanidad, y los autores de estos crímenes deben responder ante la justicia. El siglo XX se ha caracterizado trágicamente por diversos genocidios: el de los armenios, los ucranios, los camboyanos, los acaecidos en África y en los Balcanes. (…) La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada o cuyos derechos humanos fundamentales son gravemente violados. Los Estados, en cuanto parte de una Comunidad Internacional, no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelaran ineficaces, es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor».

¿Está cumpliendo León XIV con la doctrina de la Iglesia Católica?