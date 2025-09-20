España: negocio ilimitado

Me alucina cómo hay gentes que consiguen llevarse una pasta innoble utilizando medios que pagamos todos e intangibles como la marca España. Soy menos nacionalista que un apátrida de Marte, pero me fastidia que utilicen el nombre y la bandera del país de todos para negocietes particulares. Como los que se mueven alrededor de la selección de fútbol o la vuelta ciclista, que encima utiliza medios que pagamos todos: carreteras, guardias civiles, policías, motos, helicópteros y lo que no está en los escritos. Todo para que unos políticos saquen barriga en la línea de meta y que los dueños del circo llenen sus morrales. Encima ni siquiera son españoles, que son franceses.

No tengo nada contra el ciclismo. Me he perdido siestas viendo a Perico o a Indurain en el Tour subiendo el Tourmalet y alguna pedalada he dado, pero cada vez más abomino de un deporte que es negocio lo mires por donde lo mires. Lo único que faltaba era ver haciendo publicidad de genocidas por esas carreteras al equipo de Israel, que lo mejor que podría hacer sería taparse un poco.

Que no nos cuenten milongas de que hay que separar deporte y política, porque las matanzas de Gaza no son política, son fríos asesinatos. Igual que la invasión de Ucrania es un atropello, no es tampoco política. A no ser que sigamos al prusiano Clausewitz cuando predicaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios, que es la teoría en la que parecen creer abusones como el israelí o el ruso y que son jaleadas por dirigentes de las ultraderechas patrias, incluido el PP que otrora fue centrista.

Es verdad que la pela es la pela, y gobiernos sin escrúpulos tienen vastos fondos de reptiles para untar a quien sea untable y vender su cuento. No se crean que es todo tan lineal como tener unas ideas y defenderlas, porque ya me contarán cómo se puede vender el crimen organizado del infame sionismo si no es llevándoselo calentito a casa. Y claro, acusar a los que piden que dejen de matar inocentes de antisemitas, es una broma de mal gusto. El gobierno actual de Israel se ha cargado en dos años el aprecio que teníamos, o tenía, hablaré por mí, por el perseguido pueblo judío. Están sembrando cenizas, pero a sus dirigentes les importa un pito. Después de mí, el diluvio, que se atribuye a De Gaulle.

Que encima nos quieran vender su propaganda con la apelación al deporte, a los esforzados de la ruta, la serpiente multicolor y todas esas zarandajas con el nombre de España es arriesgarse a terminar como el rosario de la aurora. Los dueños del negocio han aceptado el dinero del sionismo montado en bici, como lo aceptaron en Eurovisión, y está bien que se haya puesto pie en pared. Que el deporte sirve de escaparate a dictaduras está muy inventado, no hay más que recordar las imágenes filmadas maravillosamente por Leni Riefenstahl de las Olimpiadas de Berlín, a mayor gloria de Hitler, o cómo la URSS o la RDA drogaban a sus deportistas para engrosar sus medalleros y que sonara su himno.

Es curioso que haya quien vea violencia en los manifestantes y no condene el blanqueamiento, otra vez, de la Ayuso al equipo de Netanyahu. O la prohibición que ha hecho de que en los colegios de Madrid entren banderas palestinas. O la acusación de que son miembros de ETA o de Hamas. ¿Todos los que salieron a la calle en Bilbao, en Galicia o en Madrid con una bandera palestina eran etarras? ¿De verdad? ¿Son todos gentuza como ha dicho el número dos de la lideresa madrileña? Me gustaría que Feijóo lo aclarara, más que nada para no ir, porque Madrid con tanta gentuza debe ser peligrosísima.

Mal vamos si en temas tan evidentes como la masacre de los palestinos no nos ponemos en España de acuerdo. Y eso sin negar que Perro Sanxe tiene “baraka” y navega como nadie entre aguas turbulentas. Le ha venido dios a ver, parece el Real de las remontadas, al que nunca hay que dar por muerto, porque, como los caminantes blancos, si no lo quemas después de matarlo te aparece en la siguiente curva.

Feijóo debe soñar con muertos vivientes. No me extraña. Se conoce que su pandilla está todo el día diciéndole eso de calienta, que sales, como a los jugadores del banquillo. Tantas veces como dan por muerto al perro y ahí sigue. Debe ser muy frustrante, así andan de perdidos con argumentos del TBO, buscando cómo meterle mano y pidiendo, por favor por favor, a jueces amigos que se lo carguen como sea, que el fin justifica los medios y su dios se lo pagará (o los fondos reservados de Ayuso).

En fin, que se hayan cargado La Vuelta me preocupa nada y menos, otra cosa es que haya gentes que digan que Sanxe nos pone en la diana y esperan -no sé si también desean- que Israel nos tire encima la bomba atómica. No es una invención esto, he leído una columna de Isaac Rosa en “El Diario” que se titula "Israel podría bombardear España y tampoco pasaría nada", y, porque no tengo pelo, porque se me habría erizado.